Patinaje artístico: todos los secretos de las acrobacias sobre hielo

Si quieres apreciar plenamente las habilidades atléticas y artísticas de los patinadores artísticos , como la adolescente estadounidense Isabeau Levito , la nueva estrella de esta fascinante disciplina, , es absolutamente necesario que entiendas lo que estás viendo durante una actuación. Debes saberlo sobre todo cuando se trata de saltos , que son los más exigentes técnicamente, arriesgados y espectaculares.

Además de las estocadas, los arabescos y otros movimientos que animan las actuaciones de los atletas cuando están sobre el hielo, cuando despegan sobre él, puedes verlos girar y dar vueltas con velocidad y gracia. Si no eres rival para los mejores jueces del mundo, para que te hagas una idea de los saltos del patinaje artístico , hemos desglosado las distintas acrobacias que es probable que veas durante una competición.

Isabeau Levito is America's new skating star. She has her jumps dialled © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

01 Los dos tipos de saltos en el patinaje artístico

En primer lugar, hay dos tipos distintos de saltos en el patinaje artístico que es importante clasificar:

Salto decanto: Se trata de un salto aéreo realizado desde el canto (el lateral) de la pala de los patines.

Salto de pique: Se trata de un salto aéreo realizado a partir de la punta delantera de la cuchilla de los patines.

02 El tipo de salto de canto

El aro

Para todos aquellos que se acercan al patinaje artístico, el salto en anilla es el primer salto aéreo que aprenderán. Básicamente, se trata de una media rotación de 180° y para realizarlo debes saber que tienes que despegar y aterrizar en el mismo borde, después de haber partido de un borde exterior trasero.

Salchow

Con 10 títulos mundiales consecutivos de 1901 a 1911, Ulrich Salchow dejó su huella en el patinaje artístico. Pero más que su dominio, fue la creatividad del sueco lo que hizo de su nombre una leyenda.

El movimiento aéreo que lleva su nombre consiste en aterrizar sobre el pie opuesto al que realizó el salto, realizando una o varias rotaciones -conocidas como simple, doble, triple o cuádruple-. El despegue se realiza siempre con el borde interior hacia atrás.

All aerial moves require good speed on the ice and setup is vital © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

Axel

Probablemente el elemento más conocido del patinaje artístico, el axel es también el único que se realiza mientras el patinador avanza. Como en el Salchow, el aterrizaje tiene lugar con el pie contrario y antes el atleta realiza varias rotaciones (a menudo tres para los hombres). En 2023, Ilia Malinin realizó un cuádruple axel para llevar el movimiento al siguiente nivel.

El movimiento fue creado originalmente por Axel Paulsen, un noruego nacido en 1855 que practicaba tanto el patinaje de velocidad como el artístico, y se realizó por primera vez en los Campeonatos del Mundo de 1882. Se despega de nuevo por el borde exterior.

03 Tipos de saltos desde el borde

Flip

Despegando desde el borde interior hacia atrás, la voltereta se realiza sobre el mismo pie con el que despega el patinador. Se realiza en variaciones dobles, triples o cuádruples.

Lutz

A menudo confundido con la voltereta, el lutz se lanza sobre el borde exterior trasero de la cuchilla del patín. Tanto en la voltereta como en el lutz se empieza en la punta del pie y se aterriza sobre la misma pierna, pero como el lutz termina en el mismo borde, es un salto más complejo de realizar.

Este elemento fue inventado por Alois Lutz en 1913, mientras que en competición Alexandra Trusova fue la primera mujer en realizar un lutz cuádruple.