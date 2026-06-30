La temporada 2025 de F1 ha contado con la llegada de varios jóvenes pilotos con talento que comienzan su temporada como novatos: Isack Hadjar , Liam Lawson , Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, además de Jack Doohan y Franco Colapinto, que compiten por el mismo asiento en la carrera.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Los equipos de F1 están constantemente atentos a los jóvenes pilotos que llegan de las series inferiores para encontrar la próxima gran promesa. Entonces, ¿quiénes son los pilotos que lideran la lucha por un puesto en Racing Bulls?

01 Arvid Lindblad

On the road to F1: Arvid Lindblad © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Fecha de nacimiento: 8/8/2007

Nacionalidad: británica

Equipo: Campos Racing

Serie: F2

Arvid Lindblad, el ganador más joven de la historia de la F2, es un talento especial. Con solo 17 años, el piloto británico-sueco lleva años ganando títulos. Miembro del Red Bull Junior Team desde 2021, ya ha realizado pruebas con Racing Bulls. Arvid se alzó con la victoria en su debut en la F3 en 2024 y ganó las dos carreras en su carrera local en Silverstone, terminando cuarto en la clasificación general. Antes de su temporada de debut en la F2, Lindblad ganó el Campeonato Regional de Fórmula de Oceanía y consiguió su primera victoria en la F2 en el Gran Premio de Arabia Saudí. La habilidad de Lindblad en la pista es especialmente impresionante, ya que ha demostrado su capacidad para gestionar los neumáticos y alcanzar un ritmo impresionante a voluntad. “He ascendido rápidamente, por lo que aún tengo poca experiencia. Solo me centro en mí mismo, tratando de ponerme al día, porque es un gran paso”.

Victory in Jeddah: Arvid Lindblad is a proven winner at every level © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

“El objetivo tiene que ser luchar por las victorias y los podios. Red Bull me ha brindado un apoyo realmente bueno y Campos es realmente impresionante. Tengo un grupo de personas muy bueno a mi alrededor que me ayuda, por lo que tengo plena confianza en que puedo hacer el trabajo”.

02 Pepe Martí

On the road to F1: Pepe Martí © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Fecha de nacimiento: 13/6/2005

Nacionalidad: española

Equipo: Campos Racing

Serie: F2

Un año por delante de Lindblad en el programa Red Bull Junior Team, Pepe Martí comenzó su carrera en el mundo del motor relativamente tarde, después de que su madre le animara a practicar karting. “Mi primera carrera internacional fue a los 13 años, en categoría junior, bastante tarde, así que apenas tenía experiencia previa en karting”.

“Tuve que aprender muy rápido y, en tres años, pasé de ser un piloto de nivel regional a ser un piloto de karting de talla mundial y terminé cuarto en el Campeonato del Mundo de Karting de 2019 después de salir segundo”.

Ha compensado con creces el tiempo perdido, ascendiendo en las series de formación y logrando su primera victoria en F2 en la Sprint de Abu Dabi a finales de 2024, además de ganar su segunda Sprint en Baréin este año. Un pequeño error le impidió superar a su compañero de equipo en Yeda, pero el español está demostrando su madurez y consistencia.

03 Oliver Goethe

On the road to F1: Oliver Goethe © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Fecha de nacimiento: 14/10/2004

Nacionalidad: alemana

Equipo: MP Motorsport

Serie: F2

Más adelante en el paddock se encuentra el piloto germano-danés Oli Goethe, de MP Motorsport. Fue el rendimiento de Oliver en el Campeonato Euroformula Open de 2022 lo que le puso en el punto de mira, ya que nunca terminó fuera de los tres primeros puestos, con 17 podios y 11 victorias. Consiguió su primera victoria en la FIA F3 de forma espectacular en una carrera bajo la lluvia en Silverstone, antes de pasar a Campos la temporada pasada y lograr un llamativo doblete en el podio de la F3 en Imola. Ahora se encuentra en su primera temporada completa en la F2.

Su padre, Roald, y su hermano mayor, Benjamin, son pilotos de carreras y ganaron su categoría en las 24 Horas de Dubái de 2022. Y (ya que lo preguntas) es pariente del poeta, estadista y filósofo del siglo XVIII Johann Wolfgang von Goethe, quien escribió: “Hay personas que no cometen errores porque nunca desean hacer nada que valga la pena”, lo cual es un buen mensaje motivador para escribir en la pared del garaje del equipo.

04 Tim Tramnitz

On the road to F1: Tim Tramnitz © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Fecha de nacimiento: 16/11/2004

Nacionalidad: alemana

Equipo: MP Motorsport

Serie: F3

Tras una exitosa temporada como novato en la F3, Tim Tramnitz es un serio aspirante al campeonato con MP Motorsport. Como la mayoría de los pilotos, el alemán encontró difícil el salto a la F3: comenzó muy bien la temporada con tres podios en las cuatro primeras rondas, pero tanto él como el equipo tuvieron dificultades para seguir avanzando mientras buscaban la mejor configuración para la clasificación. Al final, todo salió bien con la victoria en la última carrera sprint de la temporada en Monza. “Fue una sensación fantástica estar por fin en lo más alto del podio. La forma en que gestionamos la carrera juntos como equipo fue muy buena, así que fue un gran alivio conseguirlo en mi temporada de debut y ganar una carrera en mi primer año”.

Tim Tramnitz and Nikola Tsolov celebrate on the podium at Imola © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Tim ha impresionado en todas las etapas de su carrera, terminando subcampeón en los campeonatos ADAC e italiano de F4 en 2021, antes de pasar al Campeonato Europeo de Fórmula Regional, donde terminó tercero.

05 Nikola Tsolov

On the road to F1: Nikola Tsolov © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Fecha de nacimiento: 21/12/2006

Nacionalidad: Búlgaro

Equipo: Campos Racing

Categoría: F3

Una estrella del karting, Nikola Tsolov saltó a la fama con su dominante actuación en la F4 española en 2022, consiguiendo 13 victorias en 21 carreras como debutante. El búlgaro pasó directamente a la F3, un gran salto incluso para un piloto de tanto talento, y le costó encontrar su forma. Al final de la temporada pasada, se unió al Red Bull Junior Team y se trasladó a Campos, donde había corrido en España, y dio sus frutos rápidamente con la victoria en Baréin y Mónaco.

Nikola Tsolov is making up for lost time in F3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

“Tengo la oportunidad de ganar aún más experiencia, para no cometer el mismo error que al saltar a la F3”, dice. “Necesito adquirir experiencia, luchar por el campeonato y luego pasar a la F2 en el 26: es la mejor opción para mí”.

Entonces, ¿qué son las categorías de acceso y cómo se llega a competir en ellas? Echemos un vistazo rápido a la ruta que siguen los pilotos para clasificarse para la F1...

06 ¿Cómo se llega a la Fórmula 1?

Arvid Lindblad in the pit lane in Bahrain © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

El organismo rector del automovilismo mundial, la FIA, creó el Global Pathway, que lleva a los mejores pilotos de karting hasta la Fórmula Uno. En este camino, adquieren experiencia en competición y aprenden a trabajar eficazmente en equipo para organizar una temporada ganadora y conseguir patrocinadores que les permitan pasar al siguiente nivel. El Campeonato FIA de Fórmula 3 y el Campeonato FIA de Fórmula 2 son series internacionales que se disputan en el marco de los Grandes Premios de F1. Allí es donde los pilotos demuestran sus habilidades ante el personal de la F1 y los patrocinadores internacionales con la esperanza de hacerse con uno de los 20 asientos de la F1.

Fase Campeonato Fase 1: Formula 4 Fase 2: Formula Regional | National F3 Fase 3: Campeonato FIA Fórmula 3 Fase 4: Campeonato FIA Fórmula 2

07 ¿Qué es una Superlicencia?

Otorgada por la FIA, la Superlicencia demuestra que los pilotos tienen la experiencia necesaria para competir en la F1. Para obtenerla, los pilotos deben tener al menos 18 años y haber sumado al menos 40 puntos en las tres temporadas anteriores de campeonatos seleccionados.

08 Fase 1: Fórmula 4

Como primera etapa de las carreras de ‘open-wheel’ por encima de los karts, existen multitud de series nacionales y regionales de F4 en las que los pilotos pueden perfeccionar sus habilidades y conseguir apoyo que les acompañe a lo largo de su trayectoria. La más destacada es F1 Academy, el único campeonato internacional ‘open-wheel’ dedicado a las mujeres. Compiten los fines de semana de los Grandes Premios de F1, lo que proporciona a las pilotos y al personal de los equipos la exposición que tanto necesitan.

F1 Academy star Alisha Palmowski on the podium © Getty Images F1 Academy gives women racers a platform in international racing © Getty Images Alisha Palmowski out in front in F1 Academy © Getty Images US driver Chloe Chambers on the podium in F1 Academy © Getty Images Chloe Chambers © Getty Images

09 Fase 2: Fórmula Regional | F3 Nacional

La Fórmula Regional es un conjunto de campeonatos de Asia, América, Europa, Japón, Oriente Medio y Oceanía que sirven de trampolín entre la F4 y la F3 internacional. Aquí hay infinidad de opciones, ya que los pilotos también pueden competir en varias series nacionales de F3. En la Fase 2, los autos son una versión más antigua de los F3, que no sólo son más rápidos, sino también más pesados y difíciles de pilotar.

New recruit Ernesto Rivera is racing in Eurocup-3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool New Red Bull Junior Team recruit Jules Caranta © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool Red Bull Junior Team new recruit Enzo Tarnvanichkul © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Las carreras son más complejas y se añaden funciones como el ‘push to pass’. Esta temporada, el Red Bull Junior Team ha dado un paso interesante: los tres pilotos del Red Bull Junior Team, Enzo Tarnvanichkul, Ernesto Rivera y Jules Caranta , compiten en la nueva serie Eurocup-3 en España. Aunque no ganarán puntos para la Superlicencia, consiguen continuidad al trabajar con Campos Racing.

10 Fase 3: Campeonato FIA de Fórmula 3

El único campeonato internacional, la FIA F3 es un gran paso adelante respecto a las carreras regionales de F3, que cuenta con autos más potentes, grandes y técnicamente complejos, además de pilotos más rápidos. Los pilotos deberán trabajar con sus mecánicos para encontrar la mejor configuración de carga aerodinámica y aprender a gestionar los neumáticos Pirelli y el DRS. Conseguir la puesta a punto a la primera es crucial porque, aunque la F3 cuenta con muchas carreras ‘wheel-to-wheel’, sólo hay tres o cuatro vueltas de práctica y, si te equivocas, no sólo tendrás problemas en la pista, sino que lo harás con el paddock de la F1 mirando. “Creo que fue probablemente una de las temporadas en las que más aprendí corriendo contra pilotos muy competitivos”, dice Tim Tramnitz. “La lucha con el DRS también fue completamente diferente a lo que estaba acostumbrado antes, la gestión de los neumáticos en las carreras y en la calificación también, el arte de la carrera también”.

11 Fase 4: Campeonato FIA de Fórmula 2

Drivers have to learn pit stops in F2 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

La competición es más feroz en las series inferiores a la F1, donde se encuentra la nueva generación que lucha por un puesto en lo más alto. Los pilotos no sólo compiten por impresionar a los jefes de equipo de la F1, sino también por mantener su asiento por delante de sus contemporáneos. Aquí es donde los pilotos aprenderán a dominar las paradas en boxes, añadiendo otra cuerda a su estrategia de carrera. Si tienes éxito aquí, tendrás la oportunidad de conseguir un asiento en la F1.

12 ¿Qué es un equipo junior?

Desde su creación, todos menos dos pilotos de Red Bull Racing y Racing Bulls han aprendido su oficio con el Red Bull Junior Team , al igual que muchos más a lo largo de la parrilla. Y antes de la llegada del Red Bull Junior Team, había poco apoyo coordinado para los jóvenes pilotos, pero el Junior Team creó un paquete integral para llevar a los jóvenes desde el karting hasta la parrilla de F1.

13 ¿Qué hace el Red Bull Junior Team?

Guillaume 'Rocky' Rocquellin on the pit wall © Getty Images/Red Bull Content Pool

El asesor de Red Bull Racing, el Dr. Helmut Marko , dirige el sistema de ojeadores, y el desarrollo es supervisado por el ingeniero de carrera de Sebastian Vettel en Red Bull Racing, Guillaume 'Rocky' Rocquelin . Los pilotos reciben orientación sobre todo lo que necesitan para ser atletas de élite, como entrenamiento personal, nutrición y desarrollo, así como tutoría de expertos y profesionales.

“No sólo en el entrenamiento, nuestros pilotos tienen deberes”, dice Rocky, que se llama a sí mismo en broma el director. “Podemos hacernos una idea de quién conoce la historia de este deporte, los tecnicismos, la puesta a punto, la nutrición. Hay una gama muy amplia de temas que son importantes para convertirse en un atleta completo”.

“Cuando los ponemos en el simulador, hay varias métricas que podemos medir, no sólo el tiempo por vuelta, sino también la reacción, la comprensión de los reglajes, las nuevas sensibilidades que cambian cada vuelta, donde de nuevo podemos calificar a esos pilotos”.

El equipo de Rocky también ayuda a los pilotos a evitar trampas como en las que cayó Nikola Tsolov antes de unirse al equipo. En 2024, tanto él como Lindblad pasaron directamente de la F4 a la F3. Lindblad se adelantó, empatando el récord de cuatro victorias en F3, pero el búlgaro tuvo problemas. Tsolov afirma: “Estaba bien preparado, y creo que eso le ayudó mucho. Hizo muchas pruebas de preparación para llegar fuerte; todo el trabajo que ha hecho le ha ayudado a llegar a donde está ahora”.

Para subrayar aún más este punto, Lindblad fue enviado a Nueva Zelanda en invierno para competir en el Campeonato Fórmula Regional Oceania; fue una decisión inteligente, ya que al ganar el campeonato se aseguró la Superlicencia. Dice: "No conozco todos los entresijos, me dijeron ‘queremos que vayas a Nueva Zelanda, queremos que tengas la Superlicencia completa antes de que empiece la temporada de F1’”.

¿Y cómo me uno al Red Bull Junior Team?

Guillaume 'Rocky' Rocquelin with some star pupils © Getty Images/Red Bull Content Pool

El Dr. Marko, Rocky y el equipo están buscando pilotos rápidos que también tengan el temperamento de un ganador de Red Bull Racing como Max Verstappen, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo. La mayoría también cuenta con un equipo directivo que les ayudará a defender su inclusión en el Red Bull Junior Team: Lindblad es el protegido del piloto de Fórmula E Oliver Rowland, Tsolov está gestionado por la empresa A14 de Fernando Alonso, Oli Goethe comparte dirección con Franco Colapinto y Pepe Martí tiene como mentor al antiguo entrenador de Fernando Alonso, Genís Marcó.

El pasado mes de agosto, el Red Bull Junior Team también organizó una búsqueda de pilotos, llevando a 11 jóvenes pilotos de entre 13 y 16 años a Jerez (España) para realizar pruebas con máquinas de Fórmula 4 y GP3. El resultado fue la incorporación de seis nuevos pilotos a la escudería: Enzo Tarnvanichkul, Ernesto Rivera y Jules Caranta (todos de Eurocup-3) y Niklas Schaufler, Fionn Mclaughlin y Christopher El Faghali (todos de F4). Además, Rocco Coronel y Scott Kin Lindblom en karting.