Premier Padel - Italy Major
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Premier Padel: Brea / Triay y Coello / Tapia se quedan con el Italy Major

El juego cerró con sus favoritos en un torneo marcado por finales intensas y un récord histórico.
Por Red Bull
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Brea y Triay vuelven a lo más alto

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En el cuadro femenino, Delfi Brea y Gemma Triay volvieron a lo más alto con una actuación sólida. Salieron con todo en la final y marcaron la diferencia desde el inicio, superando a Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5. El título llega en un momento clave para la dupla, que no celebraba desde marzo y que ahora reafirma su condición de candidatas de la temporada.
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“Primer Major de la temporada, es increíble estar aquí. El ambiente es espectacular, con tanta gente y el estadio lleno”
Delfi Brea
El torneo femenino también tuvo uno de los hitos del año: la semifinal entre Sánchez/Ustero y González/Josemaría se transformó en una batalla histórica, con 4 horas y 12 minutos de juego, el partido más largo registrado en Premier Padel. Un reflejo claro del nivel y la intensidad que vive el circuito.

Coello y Tapia siguen marcando el ritmo

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En los hombres, la historia también fue de alto voltaje. Arturo Coello y Agustín Tapia confirmaron su gran momento derrotando a la dupla “Chingalán” (Alejandro Galán y Fede Chingotto) en una final que ya suma capítulos en una de las rivalidades más atractivas del pádel actual.

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El resultado: 7-5 y 7-6, con tie-break incluido para cerrar el título.
Coello alcanzó un nuevo hito convirtiéndose en el primer jugador en lograr 10 títulos Major, mientras que Tapia vuelve a la cima del ranking Race en una pelea que sigue punto a punto.
Quotation
“Es muy difícil sostener este ritmo: llegar a finales, estar ahí cada semana, competir todos los días... es cansado. Pero al mismo tiempo lo disfrutamos muchísimo”.
Agustín Tapia
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Y como ya es costumbre, el circuito no se detiene. Tras el espectáculo italiano, la acción ya se trasladó a Valencia, donde las mejores duplas del mundo buscan seguir sumando en una temporada 2026 que no baja la intensidad.
Puedes seguir toda la acción en vivo y revivir los mejores momentos a través de Red Bull TV.
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