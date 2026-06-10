Premier Padel: Brea / Triay y Coello / Tapia se quedan con el Italy Major

Brea y Triay vuelven a lo más alto
En el cuadro femenino, Delfi Brea y Gemma Triay volvieron a lo más alto con una actuación sólida. Salieron con todo en la final y marcaron la diferencia desde el inicio, superando a Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-1 y 7-5. El título llega en un momento clave para la dupla, que no celebraba desde marzo y que ahora reafirma su condición de candidatas de la temporada.
“Primer Major de la temporada, es increíble estar aquí. El ambiente es espectacular, con tanta gente y el estadio lleno”
El torneo femenino también tuvo uno de los hitos del año: la semifinal entre Sánchez/Ustero y González/Josemaría se transformó en una batalla histórica, con 4 horas y 12 minutos de juego, el partido más largo registrado en Premier Padel. Un reflejo claro del nivel y la intensidad que vive el circuito.
Coello y Tapia siguen marcando el ritmo
En los hombres, la historia también fue de alto voltaje. Arturo Coello y Agustín Tapia confirmaron su gran momento derrotando a la dupla “Chingalán” (Alejandro Galán y Fede Chingotto) en una final que ya suma capítulos en una de las rivalidades más atractivas del pádel actual.
El resultado: 7-5 y 7-6, con tie-break incluido para cerrar el título.
Coello alcanzó un nuevo hito convirtiéndose en el primer jugador en lograr 10 títulos Major, mientras que Tapia vuelve a la cima del ranking Race en una pelea que sigue punto a punto.
“Es muy difícil sostener este ritmo: llegar a finales, estar ahí cada semana, competir todos los días... es cansado. Pero al mismo tiempo lo disfrutamos muchísimo”.
Y como ya es costumbre, el circuito no se detiene. Tras el espectáculo italiano, la acción ya se trasladó a Valencia, donde las mejores duplas del mundo buscan seguir sumando en una temporada 2026 que no baja la intensidad.
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