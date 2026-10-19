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Pádel
Dentro del Milan P1: ganadores, momentos destacados y lo mejor de Italia
Revive los mejores momentos del Premier Milan P1, donde los cabezas de serie masculinos volvieron a demostrar que son imparables y la española Ariana Sánchez alcanzó un hito importante.
Tras seis días de acción trepidante en el Allianz Cloud Arena, el Premier Padel Milán P1 concluyó el domingo con dos finales muy reñidas y apasionantes.
En el torneo masculino, Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron a Juan Lebrón y Leandro Augsburger en tres sets de gran calidad, mientras que en el cuadro femenino, Ariana Sánchez y Andrea Ustero derrotaron a Bea González y Paula Josemaría Martín para hacerse con su quinto título de 2026.
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Mira los momentos destacados del Milan P1
Revive los mejores intercambios y ambas finales del Premier Padel Milán P1 con la retransmisión del evento en Red Bull TV.
Final – Milano
In the city of fashion and style, the OYSHO Milano Premier Padel P1 final puts on a worthy display.
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Lo más destacado
- Campeones masculinos: Arturo Coello y Agustín Tapia vencieron a Juan Lebrón y Leandro Augsburger por 4–6, 6–3, 6–2.
- Ganadoras femeninas: Ariana Sánchez Fallada y Andrea Ustero Prieto vencieron a Bea González y Paula Josemaría Martín por 7-6 (7-3), 6-3.
- Momento clave: Coello y Tapia se recuperaron tras perder el primer set y se hicieron con su duodécimo título de una temporada de 2026 espectacular.
- Victoria emblemática: Sánchez se hizo con su 58.º título de su carrera, igualando el récord que ostentaban Gemma Triay y Alejandra Salazar.
- Actuación revelación: Lebrón y Augsburger, terceras cabezas de serie, llevaron a la pareja número uno del mundo a un partido a tres sets en la final.
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Resultados del P1 de Milán
- Final masculina: Los cabezas de serie número uno se llevaron su cuarto título consecutivo y el duodécimo de la temporada 2026, aunque tuvieron que darlo todo en Milán. Lebrón y Augsburger tuvieron un comienzo impresionante, llevándose el primer set por 6–4. Sin embargo, Coello y Tapia respondieron subiendo su nivel y ganaron los dos sets siguientes para completar la remontada.
- Declaraciones: Coello se deshizo en elogios hacia sus rivales tras el partido y dijo: «Ha sido un partido muy, muy difícil. Son un gran equipo. Lucharon con una fuerza increíble y jugaron a un nivel increíble al principio del primer set y durante parte del segundo. Hoy, al final tuvimos suerte y jugamos un último set increíble».
- Final femenina: Las terceras cabezas de serie, Ustero y Sánchez, se impusieron por los pelos en el tie-break del primer set antes de cerrar el campeonato en el segundo set y hacerse con su quinto título de la temporada. Para Sánchez, de 29 años, este triunfo supuso un hito, ya que su 58.º título de su carrera la situó a la par con Triay y Salazar en lo más alto de la lista histórica de las jugadoras más exitosas.
- Declaraciones: Sánchez sobre compartir el récord: «Estoy muy contenta. Es un honor compartir este récord con dos leyendas como ellas. Son grandes jugadoras, así que eso significa que voy por el buen camino».
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Lo más destacado del torneo
- Una victoria contundente en semifinales: En semifinales, la pareja española derrotó a las cabezas de serie número uno, Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi, por 6–1 y 6–4 en solo una hora y 14 minutos.
- Una final decidida por pequeños márgenes: Sánchez y Ustero se impusieron en el tie-break del primer set por 7-3 antes de subir el nivel y llevarse el segundo set por 6-3.
- Dos semifinales emocionantes: Coello y Tapia derrotaron a los cuartos cabezas de serie, Franco Stupaczuk y Jon Sanz, por 6-4, 6-3 en las semifinales, mientras que Lebrón y Augsburger se recuperaron de una derrota por 6-0 en el primer set ante Alejandro Galán y Fede Chingotto para ganar los dos siguientes sets por 6-2 y 6-2.
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Jugadores y parejas que destacaron
Arturo Coello y Agustín Tapia
Los cabezas de serie número uno se hicieron con su duodécimo título de 2026 tras remontar un set en contra en la final. Su capacidad para recomponerse bajo presión y ganar cuatro torneos consecutivos puso de manifiesto su continuo dominio en el circuito masculino.
Ariana Sánchez
La española siguió con su gran racha al conseguir su quinto título de 2026. Además, fue su 58.º título de su carrera, lo que la sitúa a la par con la jugadora más laureada de todos los tiempos.
Juan Lebrón y Leandro Augsburger
Los terceros cabezas de serie demostraron que podían plantar cara a la pareja número uno del mundo, llevándose el primer set de la final antes de acabar perdiendo en tres sets. Su camino hasta la final también incluyó una remontada contra los segundos cabezas de serie, Alejandro Galán y Fede Chingotto, en las semifinales.
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Qué significa esto para la temporada de Premier Padel
El P1 de Milán reforzó el estatus de Coello y Tapia como la pareja masculina a batir. Su duodécimo título de 2026 y su cuarta victoria consecutiva en un torneo demostraron su capacidad para responder a la presión, incluso cuando los rivales empiezan con fuerza. La actuación de Lebrón y Augsburger fue otro de los momentos destacados: los terceros cabezas de serie le quitaron un set a los campeones y demostraron su capacidad para plantar cara a la pareja líder.
En el cuadro femenino, Sánchez y Ustero continuaron su impresionante temporada al ganar su quinto título. Con el impulso a su favor, ahora buscarán más títulos y un puesto en lo más alto de la clasificación mundial.
Ahora toda la atención se centra en el Kuwait Major, que se celebra del 26 al 31 de octubre. A medida que avanza la temporada 2026 de la Premier Padel, los aficionados estarán pendientes de si Coello y Tapia pueden alargar su racha ganadora y de si Sánchez y Ustero logran mantener su racha.
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Dónde ver los partidos completos y las repeticiones
Mira la repetición del evento P1 de Milán 2026 en Red Bull TV, donde los cuartos de final, las semifinales y las finales se retransmiten en directo y están disponibles para verlas de nuevo a la carta.
Semi-finals – Milano
Experience the intensity of padel while taking in the atmosphere of one of Europe’s most dynamic cities.
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Próxima cita: el Kuwait Major
El circuito Premier Padel se toma ahora un breve descanso antes del Kuwait Major, el próximo evento del calendario para los jugadores de élite.
- Evento: Kuwait Major
- Fecha: del 26 al 31 de octubre
- Lugar: Kuwait
- Por qué es importante: Al ser un Major, el torneo supone la próxima oportunidad para que las parejas líderes compitan por un título importante y cojan impulso en la recta final de la temporada.
Preguntas frecuentes sobre el Premier Padel Milán P1
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