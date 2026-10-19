Agustin Tapia, Arturo Coello, Ariana Sanchez Fallada and Andrea Ustero Prieto celebrate with winner trophies at the Premier Padel P1 Milano ceremony in Milano, Italy.
© Premier Padel/Red Bull Content Pool
Pádel

Dentro del Milan P1: ganadores, momentos destacados y lo mejor de Italia

Revive los mejores momentos del Premier Milan P1, donde los cabezas de serie masculinos volvieron a demostrar que son imparables y la española Ariana Sánchez alcanzó un hito importante.
Por Matt Ogborn
6 minutos leídosPublished on

Parte de esta historia

Premier Padel

El torneo mundial para jugadores de élite del deporte de raqueta de más rápido crecimiento en el mundo, Premier Padel tiene a equipos de dos jugadores competir en pistas cerradas a través 25 paradas.

72 Fechas

Milán Premier Padel P1

Milán es la próxima ciudad que abandera el auge de este deporte mientras Premier Padel continúa su gira mundial.

Italia

Alejandro Galán

Spain's Alejandro Galán is a former world No. 1 and 2025 FIP World Cup Pairs champion who remains one of the leading players on the Premier Padel circuit.

EspañaEspaña

Beatriz González

Spain's Bea González has reached world No. 3 and won the 2025 Premier Padel Finals, following a record-breaking rise through the professional game.

EspañaEspaña

Juan Lebrón Chincoa

Spain's Juan Lebrón is a former world No. 1 and the first Spanish-born player to top the men's padel rankings, with titles across World Padel Tour and Premier Padel.

EspañaEspaña

Resumen

  1. 1
    Mira los momentos destacados del Milan P1
  2. 2
    Lo más destacado
  3. 3
    Resultados del P1 de Milán
  4. 4
    Lo más destacado del torneo
  5. 5
    Jugadores y parejas que destacaron
  6. 6
    Qué significa esto para la temporada de Premier Padel
  7. 7
    Dónde ver los partidos completos y las repeticiones
  8. 8
    Próxima cita: el Kuwait Major
Tras seis días de acción trepidante en el Allianz Cloud Arena, el Premier Padel Milán P1 concluyó el domingo con dos finales muy reñidas y apasionantes.
En el torneo masculino, Arturo Coello y Agustín Tapia se impusieron a Juan Lebrón y Leandro Augsburger en tres sets de gran calidad, mientras que en el cuadro femenino, Ariana Sánchez y Andrea Ustero derrotaron a Bea González y Paula Josemaría Martín para hacerse con su quinto título de 2026.
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Mira los momentos destacados del Milan P1

Revive los mejores intercambios y ambas finales del Premier Padel Milán P1 con la retransmisión del evento en Red Bull TV.

Final – Milano

In the city of fashion and style, the OYSHO Milano Premier Padel P1 final puts on a worthy display.

Mira más partidos y repeticiones completas del P1 de Milán aquí mismo.
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Lo más destacado

Ariana Sanchez Fallada and Andrea Ustero Prieto celebrate during the Premier Padel P1 Milano final in Milano, Italy, on 18 October 2026.

Ariana Sanchez and Andrea Ustero celebrate yet another victory

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

  • Campeones masculinos: Arturo Coello y Agustín Tapia vencieron a Juan Lebrón y Leandro Augsburger por 4–6, 6–3, 6–2.
  • Ganadoras femeninas: Ariana Sánchez Fallada y Andrea Ustero Prieto vencieron a Bea González y Paula Josemaría Martín por 7-6 (7-3), 6-3.
  • Momento clave: Coello y Tapia se recuperaron tras perder el primer set y se hicieron con su duodécimo título de una temporada de 2026 espectacular.
  • Victoria emblemática: Sánchez se hizo con su 58.º título de su carrera, igualando el récord que ostentaban Gemma Triay y Alejandra Salazar.
  • Actuación revelación: Lebrón y Augsburger, terceras cabezas de serie, llevaron a la pareja número uno del mundo a un partido a tres sets en la final.
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Resultados del P1 de Milán

  • Final masculina: Los cabezas de serie número uno se llevaron su cuarto título consecutivo y el duodécimo de la temporada 2026, aunque tuvieron que darlo todo en Milán. Lebrón y Augsburger tuvieron un comienzo impresionante, llevándose el primer set por 6–4. Sin embargo, Coello y Tapia respondieron subiendo su nivel y ganaron los dos sets siguientes para completar la remontada.
  • Declaraciones: Coello se deshizo en elogios hacia sus rivales tras el partido y dijo: «Ha sido un partido muy, muy difícil. Son un gran equipo. Lucharon con una fuerza increíble y jugaron a un nivel increíble al principio del primer set y durante parte del segundo. Hoy, al final tuvimos suerte y jugamos un último set increíble».
  • Final femenina: Las terceras cabezas de serie, Ustero y Sánchez, se impusieron por los pelos en el tie-break del primer set antes de cerrar el campeonato en el segundo set y hacerse con su quinto título de la temporada. Para Sánchez, de 29 años, este triunfo supuso un hito, ya que su 58.º título de su carrera la situó a la par con Triay y Salazar en lo más alto de la lista histórica de las jugadoras más exitosas.
  • Declaraciones: Sánchez sobre compartir el récord: «Estoy muy contenta. Es un honor compartir este récord con dos leyendas como ellas. Son grandes jugadoras, así que eso significa que voy por el buen camino».
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Lo más destacado del torneo

  • Una victoria contundente en semifinales: En semifinales, la pareja española derrotó a las cabezas de serie número uno, Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi, por 6–1 y 6–4 en solo una hora y 14 minutos.
  • Una final decidida por pequeños márgenes: Sánchez y Ustero se impusieron en el tie-break del primer set por 7-3 antes de subir el nivel y llevarse el segundo set por 6-3.
  • Dos semifinales emocionantes: Coello y Tapia derrotaron a los cuartos cabezas de serie, Franco Stupaczuk y Jon Sanz, por 6-4, 6-3 en las semifinales, mientras que Lebrón y Augsburger se recuperaron de una derrota por 6-0 en el primer set ante Alejandro Galán y Fede Chingotto para ganar los dos siguientes sets por 6-2 y 6-2.
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Jugadores y parejas que destacaron

Ariana Sánchez Fallada celebrates with raised arms during the Premier Padel P1 Milano final in Milano, Italy, on 18 October 2026

Ariana Sánchez has now equalled the record for the most titles with 58

© Premier Padel/Red Bull Content Pool

Arturo Coello y Agustín Tapia

Los cabezas de serie número uno se hicieron con su duodécimo título de 2026 tras remontar un set en contra en la final. Su capacidad para recomponerse bajo presión y ganar cuatro torneos consecutivos puso de manifiesto su continuo dominio en el circuito masculino.

Ariana Sánchez

La española siguió con su gran racha al conseguir su quinto título de 2026. Además, fue su 58.º título de su carrera, lo que la sitúa a la par con la jugadora más laureada de todos los tiempos.

Juan Lebrón y Leandro Augsburger

Los terceros cabezas de serie demostraron que podían plantar cara a la pareja número uno del mundo, llevándose el primer set de la final antes de acabar perdiendo en tres sets. Su camino hasta la final también incluyó una remontada contra los segundos cabezas de serie, Alejandro Galán y Fede Chingotto, en las semifinales.
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Qué significa esto para la temporada de Premier Padel

El P1 de Milán reforzó el estatus de Coello y Tapia como la pareja masculina a batir. Su duodécimo título de 2026 y su cuarta victoria consecutiva en un torneo demostraron su capacidad para responder a la presión, incluso cuando los rivales empiezan con fuerza. La actuación de Lebrón y Augsburger fue otro de los momentos destacados: los terceros cabezas de serie le quitaron un set a los campeones y demostraron su capacidad para plantar cara a la pareja líder.
Leandro Augsburger embraces Juan Lebrón after their Premier Padel P1 Milano semi-final in Milano, Italy, on 17 October 2026, with Red Bull branding visible

Augsburger and Lebrón will look to build on a strong run in Milan

© Premier Padel / Red Bull Content Pool

En el cuadro femenino, Sánchez y Ustero continuaron su impresionante temporada al ganar su quinto título. Con el impulso a su favor, ahora buscarán más títulos y un puesto en lo más alto de la clasificación mundial.

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Ahora toda la atención se centra en el Kuwait Major, que se celebra del 26 al 31 de octubre. A medida que avanza la temporada 2026 de la Premier Padel, los aficionados estarán pendientes de si Coello y Tapia pueden alargar su racha ganadora y de si Sánchez y Ustero logran mantener su racha.
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Dónde ver los partidos completos y las repeticiones

Mira la repetición del evento P1 de Milán 2026 en Red Bull TV, donde los cuartos de final, las semifinales y las finales se retransmiten en directo y están disponibles para verlas de nuevo a la carta.

Semi-finals – Milano

Experience the intensity of padel while taking in the atmosphere of one of Europe’s most dynamic cities.

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Próxima cita: el Kuwait Major

El circuito Premier Padel se toma ahora un breve descanso antes del Kuwait Major, el próximo evento del calendario para los jugadores de élite.
  • Evento: Kuwait Major
  • Fecha: del 26 al 31 de octubre
  • Lugar: Kuwait
  • Por qué es importante: Al ser un Major, el torneo supone la próxima oportunidad para que las parejas líderes compitan por un título importante y cojan impulso en la recta final de la temporada.

Preguntas frecuentes sobre el Premier Padel Milán P1

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Premier Padel

El torneo mundial para jugadores de élite del deporte de raqueta de más rápido crecimiento en el mundo, Premier Padel tiene a equipos de dos jugadores competir en pistas cerradas a través 25 paradas.

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Alejandro Galán

Spain's Alejandro Galán is a former world No. 1 and 2025 FIP World Cup Pairs champion who remains one of the leading players on the Premier Padel circuit.

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Beatriz González

Spain's Bea González has reached world No. 3 and won the 2025 Premier Padel Finals, following a record-breaking rise through the professional game.

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Spain's Juan Lebrón is a former world No. 1 and the first Spanish-born player to top the men's padel rankings, with titles across World Padel Tour and Premier Padel.

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