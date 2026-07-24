Wingsuit: primer vuelo en formación sobre el Mont Blanc

Two years in the making, Mont Blanc wingsuit flight completed © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Después, Fugen comentó: «Ha sido un sueño reunir a un equipo así». Román estaba igual de emocionado: «Un salto como este, con este grupo de amigos, es algo que solo pasa una vez en la vida. Fue precioso, fue una locura y fue muy intenso. El mejor salto de mi vida».

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Mira el increíble vuelo en formación con traje de alas

01 Cómo se llevó a cabo el vuelo en formación con traje de alas sobre el Mont Blanc

Mont Blanc, Europe’s highest peak, is a stunning location for wingsuiting © Dom Daher/Red Bull Content Pool

El trabajo en equipo fue clave para el éxito del proyecto. Cada deportista tenía que mantener su posición y reaccionar al instante en el aire, y tenía que confiar en que los demás hicieran lo mismo. Durante todo el vuelo, el equipo se comunicó por radio para compartir información sobre la dirección, la velocidad y la posición.

02 La larga preparación detrás del vuelo con traje aéreo en el Mont Blanc

Precision and care were key to the Mont Blanc flight © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

La planificación y las pruebas duraron dos años, y las estrategias de coordinación detalladas se elaboraron mucho antes del vuelo en sí. Se planificó cada aspecto: la disposición de los deportistas, la sincronización de la formación y los márgenes de seguridad necesarios para el aterrizaje.

Fugen explicó: «Una vez que saltamos del helicóptero, casi no hay ningún sitio donde aterrizar hasta que llegamos al valle, ahí abajo. Así que el objetivo es controlar la trayectoria y gestionar el vuelo todos juntos mientras hacemos algunos movimientos técnicos, pero sin perder la altitud suficiente para abrir los paracaídas de forma segura y aterrizar juntos sin problemas en el suelo».

03 Grabando el vuelo con traje de alaa desde dentro

The camera crew got right up close to the pilots © Vincent Cotte / Red Bull Content Pool

Dos pilotos profesionales especializados en tomas aéreas — Vincent Cotte , de Francia, y Scott Palmer , de EE. UU.— volaron junto a los atletas para grabar la acción desde dentro de la formación. La perspectiva que captaron te lleva a ti, el público, junto a los pilotos: para ver sus movimientos de cerca y hacerte una idea de la velocidad, el espaciamiento y el control que se necesitan para volar en una formación tan precisa.

Fugen comentó: «Estos chicos son tan buenos como nosotros. Tienen que volar con el traje alado y la cámara en la cabeza, y colocarse de manera que puedan capturar el movimiento desde el mejor ángulo. Es un trabajo muy difícil, y gracias a ellos conseguimos unas imágenes increíbles».

04 Datos clave sobre el vuelo en wingsuit sobre el Mont Blanc

Proyecto: El vuelo en formación con traje de alas más largo sobre el Mont Blanc

Lugar: Chamonix, Francia

Número de deportistas: 8

Detalles de la formación: una línea continua, con una división en dos grupos de cuatro personas antes de volver a formar la línea

Distancia horizontal: 7,5 km

Vuelo sobre el terreno: unos 3.800 m desde la cima hasta el aterrizaje

Altitud total, incluyendo el lanzamiento desde el helicóptero: unos 5.500 m

Duración del vuelo: unos 3 min 30 s

Velocidad: Aproximadamente entre 180 y 200 km/h

05 ¿Quién es Fred Fugen?

Fred Fugen led the Mont Blanc wingsuit flight © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Fred Fugen es un paracaidista francés de élite, piloto de wingsuit y saltador BASE. Como miembro del famoso equipo Soul Flyers y varias veces campeón del mundo de freefly, le motiva superar los límites del vuelo humano extremo. Entre sus proyectos aéreos históricos se incluyen vuelos de proximidad muy técnicos junto a las pirámides de Giza y el Taj Mahal.

06 ¿Quién es Dani Román?

Dani Román played a key role in the wingsuit formation flight © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Dani Román es un destacado paracaidista profesional español, piloto de wingsuit y saltador BASE. Conocido por traspasar los límites de los deportes aéreos, ha hecho historia con proyectos innovadores, como volar a través del World Trade Center de Baréin y por debajo del puente de Ronda a 270 km/h.