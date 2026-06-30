A súlyemelés is a CrossFit eleme
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Fitness

Los próximos desafíos de CrossFit que no te puedes perder

Red Bull está presente en las competencias de CrossFit más importantes de esta temporada💪
Por Tania Sáez Cisternas
1 minutos leídosPublished on

Resumen

  1. 1
    STRONG FIT - 600 COMPETIDORES
  2. 2
    WODSTOCK - 800 COMPETIDORES
  3. 3
    CROSSFIT GAMES 2026 - MUNDIAL

Calendario Julio

01

STRONG FIT - 600 COMPETIDORES

¡Participa en la Gran Final de Invierno!
📅 03 al 05 de julio

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Conoce más
Red Bull Energy Drink
📍Centro Eventos Chimkowe - Avenida Grecia 8787, Peñalolen
🎟️Entradas disponibles aquí
02

WODSTOCK - 800 COMPETIDORES

Aquí es donde los mejores atletas de Chile y Latinoamerica compiten durante tres días para descubrir quién es el mejor de cada categoría.
📅 24 al 26 de julio
📍Avenida Pedro de Valdivia 4885, Ñuñoa
🎟️Entradas disponibles aquí
03

CROSSFIT GAMES 2026 - MUNDIAL

La competencia definitiva para definir a los mejores del mundo.
📅 22 al 26 de julio
📍SAP Center - 525 W Santa Clara St, San Jose, CA 95113, Estados Unidos
🎟️Entradas disponibles aquí
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Atletismo