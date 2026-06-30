Los próximos desafíos de CrossFit que no te puedes perder

Calendario Julio
01
STRONG FIT - 600 COMPETIDORES
¡Participa en la Gran Final de Invierno!
📅 03 al 05 de julio
📍Centro Eventos Chimkowe - Avenida Grecia 8787, Peñalolen
02
WODSTOCK - 800 COMPETIDORES
Aquí es donde los mejores atletas de Chile y Latinoamerica compiten durante tres días para descubrir quién es el mejor de cada categoría.
📅 24 al 26 de julio
📍Avenida Pedro de Valdivia 4885, Ñuñoa
03
CROSSFIT GAMES 2026 - MUNDIAL
La competencia definitiva para definir a los mejores del mundo.
📅 22 al 26 de julio
📍SAP Center - 525 W Santa Clara St, San Jose, CA 95113, Estados Unidos