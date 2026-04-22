¿Puede Max Verstappen ganar las 24h de Nürburgring? La qualy dice sí

01 Verstappen tiene opciones reales de victoria

Lo más evidente a lo largo de todo el fin de semana fue que Verstappen y su equipo cuentan con la velocidad y la calidad necesarias para pelear por la victoria en la carrera principal. Aunque el sábado fue difícil evaluar el rendimiento por el escaso tiempo en pista, el domingo ofreció señales muy claras.

En la segunda sesión de clasificación del fin de semana, su Mercedes fue el primer coche en bajar de los nueve minutos por vuelta. Ese registro llegó cuando la pista empezaba a secarse tras un inicio húmedo.

Con los tiempos mejorando, el Team Verstappen estaba en disposición de marcar una vuelta rápida hasta que un problema les obligó a entrar en boxes, perdiendo un tiempo valioso. Al final de la sesión, el equipo había caído fuera del top 25.

Max Verstappen is still learning about his Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Tras esa tanda, Verstappen comentó: “El coche está funcionando muy bien. A la vez, yo sigo aprendiendo en lo que respecta a la puesta a punto: seguimos probando pequeños cambios para encontrar aún más ritmo. Los otros equipos también están afinando detalles y equilibrio, y eso es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. Esperemos que todo encaje para la carrera principal”.

Más tarde, el domingo, el buen momento del Team Verstappen continuó cuando Lucas Auer llevó el coche hasta la quinta posición en las vueltas cronometradas, mostrando su velocidad en los dos intentos permitidos por la sesión. Eso definió su posición de salida para la segunda carrera del fin de semana, que cerraba la fase de clasificación.

La segunda carrera, de cuatro horas, empezó de forma prometedora para el equipo. Con el neerlandés al volante, lideraron el pelotón durante los primeros 90 minutos.

Verstappen se abrió paso luchando por la cabeza, pero los problemas con el splitter que ya habían aparecido antes regresaron, y el equipo empezó a perder posiciones. Auer logró remontar desde la parte trasera hasta terminar finalmente en la zona media.

La capacidad del equipo para marcar vueltas rápidas y liderar durante largos tramos demuestra que tienen una oportunidad muy real de ganar las 24 horas cuando llegue la cita de mayo.

02 La fiabilidad será decisiva para cualquier aspirante

Las opciones de éxito del Team Verstappen dependerán de su capacidad para controlar los problemas de fiabilidad.

En carreras de resistencia, mantenerse en pista y completar el mayor número de vueltas posible es, probablemente, el factor más importante para ganar. Puedes ser el más rápido, pero si solo ruedas la mitad del tiempo, no ganarás. Aunque los problemas del equipo en clasificación no fueron graves, querrán evitar cualquier incidencia en las próximas sesiones.

Team Verstappen led the field for an extended period during qualifying © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Tras la carrera, Verstappen explicó: “En la segunda vuelta de mi segundo stint noté que algo iba mal. El splitter se había roto. Es extraño, porque no golpeé a nadie, así que no sé cómo ocurrió. Tendremos que investigarlo y solucionarlo”.

Verstappen espera que estos contratiempos técnicos se resuelvan rápido, ya que quiere acumular el mayor tiempo posible al volante del Mercedes. El GT de resistencia es muy distinto a la Fórmula 1, y cuanto más ruede, más cómodo estará de cara a la prueba de 24 horas.

03 Un campo más abierto de lo esperado

La otra gran conclusión antes del fin de semana de las 24 horas es que la parrilla puede estar más abierta de lo previsto. Equipos como Manthey —referencia de Porsche— iban a ser fuertes, pero la variedad de líderes en clasificación demuestra que hay muchos aspirantes con opciones reales en Nürburgring .

Verstappen and Lucas Auer proved they can be competitive at the Nürburgring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Hubo cuatro ganadores o equipos más rápidos distintos a lo largo del fin de semana. BMW, Audi, Aston Martin y Ferrari mostraron coches capaces de ganar, reflejando lo competitivo del conjunto.

También sorprendió la identidad de algunos de los más rápidos. Mientras que BMW y Audi partían como favoritos claros, Aston Martin y Ferrari no estaban entre los principales candidatos antes del evento. Sin embargo, demostraron un nivel de velocidad y consistencia a la altura de los líderes.

Esa competitividad no se limitó a la lucha por la victoria: los cinco primeros puestos de cada sesión estuvieron siempre ocupados por una mezcla de nombres y equipos. El Team Verstappen tendrá una competencia feroz en la cita de mayo.

Aun así, el fin de semana de clasificación en Nürburgring dejó muchas lecturas positivas para el equipo de Verstappen. Más allá de los problemas de fiabilidad, demostraron tener ritmo en un escenario de máxima exigencia.