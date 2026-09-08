Rauw Alejandro: de promesa del fútbol a estrella mundial de la música

Rauw Alejandro es cantante, compositor, bailarín e intérprete de reggaeton, R&B y pop. Antes de que se le conociera como uno de los artistas más dinámicos de la música latina, era un deportista que aspiraba a una carrera profesional en el fútbol, pero a los 20 años, en 2013, una lesión le obligó a replantearse ese camino. Decidió redirigir su ambición y creatividad hacia la música.

Los fans podrán ver a Rauw en directo en el espectáculo inaugural de Red Bull Chapters en Nueva York los días 5 y 6 de septiembre: una experiencia musical que recorre su pasado, presente y futuro en tres actos distintos.

01 Los primeros años de Rauw Alejandro y sus raíces puertorriqueñas

Rauw Alejandro spent much of his youth pursuing a career in football © Matthew Stith / Red Bull Content Pool

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz nació en San Juan, Puerto Rico. Se crió en la isla, pasando gran parte de su infancia en Canóvanas y Carolina.

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La música formó parte de su vida familiar desde el principio. Su padre, el guitarrista Raúl Ocasio, y su madre, la corista María Nelly Ruiz, le introdujeron en el mundo de la música desde muy pequeño. Artistas como Elvis Presley y Michael Jackson fueron sus primeras influencias. Al mismo tiempo, Rauw desarrolló una pasión por el baile y la interpretación, participando en concursos de talentos del colegio y aprendiendo a dominar el escenario décadas antes de actuar ante miles de personas.

Su formación se extendió más allá de la isla, ya que también pasó una temporada viviendo en Miami y Nueva York. Fue allí donde descubrió —y se enamoró de— otros géneros, como el R&B y el dancehall.

Rauw pasó gran parte de su infancia y adolescencia jugando al fútbol, lo que le valió una beca para la Universidad de Puerto Rico antes de viajar a Orlando, Florida, en busca de una carrera profesional. Una lesión le obligó a replantearse ese camino, pasando a situar la música, una pasión de toda la vida, en el centro de su vida.

Preguntas frecuentes sobre Rauw Alejandro ¿Cuál es su nombre completo? Raúl Alejandro Ocasio Ruiz ¿Dónde nació? San Juan, Puerto Rico

02 El ascenso de Rauw Alejandro en el mundo de la música

Rauw Alejandro began building his audience through SoundCloud releases © Courtesy of Rauw Alejandro

La transición de Rauw de aspirante a futbolista a artista discográfico no fue nada lineal. Lo que empezó como una nueva forma de expresarse creativamente se convirtió rápidamente en una carrera, a medida que fue encontrando su lugar dentro de la emergente escena urbana puertorriqueña y empezó a desarrollar su sonido y estilo, que con el tiempo le llevarían mucho más allá de la isla.

En 2014, Rauw empezó a subir canciones a SoundCloud, experimentando con su sonido y ganándose poco a poco un público. Se tomó la música con la misma disciplina que había demostrado en el campo, sacando temas de forma constante, colaborando con artistas emergentes y, poco a poco, haciéndose un hueco en la nueva ola de la escena urbana puertorriqueña.

En 2016, lanzó su primer mixtape, «Punto de Equilibrio», que incluía colaboraciones con artistas como Álvaro Díaz, Joyce Santana y Rafa Pabön. El proyecto le ayudó a consolidar su sonido y ofreció a los oyentes un primer atisbo de la versatilidad que se convertiría en una característica central y definitoria de su carrera.

A finales de la década de 2010, Rauw ya no era solo un artista a seguir; se estaba convirtiendo en parte de la nueva generación que estaba transformando la música latina.

¿Cómo se hizo famoso Rauw Alejandro?

Hit songs and collaborations helped fuel Rauw Alejandro's global rise © Courtesy of Rauw Alejandro

El gran salto de Rauw se debió a una combinación de canciones, colaboraciones y una reputación cada vez mayor como intérprete. Su sencillo de 2017 «Toda», junto a Alex Rose, se convirtió en su primera entrada en la lista Billboard Hot Latin Songs, mientras que un remix posterior con Cazzu, Lenny Tavárez y Lyanno amplió considerablemente el alcance de la canción.

Su popularidad siguió creciendo y, en 2020, lanzó su primer álbum de estudio, «Afrodisíaco». El proyecto mostró a un público más amplio su capacidad para moverse entre el R&B sensual, el reguetón y el pop sin encasillarse en un solo estilo.

Luego llegó «Vice Versa» en 2021, que se adentró aún más en el territorio romántico y pop. Debutó en el número 1 de la lista «Top Latin Albums» de Billboard, mientras que su sencillo revelación, «Todo de Ti», se convirtió en una de las canciones clave del ascenso de Rauw.

Rauw Alejandro continues to push Latin music into new territory © Courtesy of Rauw Alejandro

Su álbum de 2022, «Saturno», exploró temas futuristas de reggaetón y música dance, mientras que «Cosa Nuestra», de 2024, se decantó por un universo más cinematográfico inspirado en la historia de Nueva York y el Caribe.

Más recientemente, «Cosa Nuestra: Capítulo 0», lanzado en 2025, exploró las tradiciones puertorriqueñas y del Caribe en general, incorporando una variedad de géneros y sonidos —como la bomba, la plena, la salsa y la bachata— en un marco contemporáneo.

La creatividad y el esfuerzo de Rauw se tradujeron en un gran reconocimiento por parte de la industria, lo que le valió cinco nominaciones a los Grammy y 16 a los Grammy Latinos, además de dos premios Latin Grammy en 2021 y 2022.

Las colaboraciones que pusieron a Rauw Alejandro en el mapa musical

Entre las colaboraciones que llevaron a Rauw al centro de la atención mundial están su trabajo con Anuel AA en «Reloj» y con J Balvin en «De Cora <3», ambas en 2020. Luego, en 2022, él y Shakira lanzaron la enérgica y rítmica «Te Felicito», que combinó a la perfección sus estilos distintivos y su instinto para las actuaciones dinámicas.

Se volvió a unir a Shakira en 2024 para «Cohete» y ha trabajado con un montón de artistas más, como Selena Gomez, Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Juanes, Romeo Santos y Bad Bunny. Su química con otros artistas se ha convertido en parte de su atractivo: Rauw es capaz de adentrarse en el universo sonoro de otra persona sin perder la identidad que le hace reconocible y especial en primer lugar.

03 La evolución de Rauw Alejandro como intérprete

Performance and movement are central to Rauw Alejandro's artistry © Courtesy of Rauw Alejandro

La danza, y en un sentido más amplio el arte de la interpretación, siempre ha sido una parte fundamental de quién es Rauw como artista. Su trayectoria ha dotado a sus conciertos en directo de una expresividad física que los distingue de un concierto convencional. El movimiento y la coreografía no son simplemente elementos añadidos a sus actuaciones, sino una de las formas en que se comunica.

Ese instinto se ha vuelto más ambicioso con cada etapa. Sus espectáculos combinan coreografía, puesta en escena, efectos visuales y mundos cuidadosamente construidos que crean un universo visual teatral en torno a la narrativa de la música.

Hitos musicales de Rauw Alejandro

2014: Empieza a subir temas a SoundCloud

2016: Lanza «Punto de Equilibrio»

2020: Lanza *Afrodisíaco*

2021: Lanza «Vice Versa»

2022: Saca «Saturno»

2024: Saca «Cosa Nuestra»

2025: Lanza «Cosa Nuestra: Capítulo 0»

Rauw Alejandro pursued professional soccer before turning to music © Matthew Stith / Red Bull Content Pool Quotation Mucho antes de dedicarme a la música, era deportista, y esa disciplina, curiosidad y ganas de superar constantemente mis límites han marcado cada etapa de mi carrera Rauw Alejandro

04 Cómo ha influido Puerto Rico en la música de Rauw Alejandro

Puerto Rico es mucho más que una simple parte de la biografía de Rauw: forma parte del vocabulario de su música. La influencia de la isla se nota en la base de reguetón de su discografía, pero va más allá del género. En sus trabajos más recientes, Rauw ha explorado cada vez más la amplia historia musical de Puerto Rico y el Caribe.

«Cosa Nuestra: Capítulo 0» es quizás el ejemplo más claro. Este álbum de 2025 se concibió en torno a sus orígenes y antepasados, inspirándose en las tradiciones que han dado forma a la música puertorriqueña y caribeña, al tiempo que las traduce a un sonido contemporáneo. Incorpora bomba, plena, salsa y bachata junto a las influencias urbanas y electrónicas que han marcado las etapas anteriores de su carrera.

«Es mi forma de demostrar que el Caribe no es el pasado, sino un presente vivo que sigue encendiendo el mundo», escribió en su página de Instagram tras su lanzamiento.

05 Todo ello se une en Nueva York

Red Bull Chapters featuring Rauw Alejandro © Red Bull

Las ideas de Rauw sobre la evolución son el eje central de su espectáculo inmersivo en Nueva York. Está el deportista que aprendió disciplina en el campo de fútbol. El adolescente que descubrió el arte escénico a través de la danza. El joven artista que subía canciones a SoundCloud y se fue ganando un público tema a tema. La estrella revelación de «Vice Versa». El futurista de «Saturno». El artista que mira hacia atrás con respeto y visión a través de «Cosa Nuestra: Capítulo 0».

Y luego está el intérprete que sigue mirando hacia adelante.