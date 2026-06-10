Récord mundial de Hike & Fly: Aaron Durogati escala dos Everests en un día

La mayoría de la gente sube a una montaña, hace una foto, come un bocadillo y se da por satisfecha. Aaron Durogati subió, se lanzó al cielo, bajó volando, aterrizó... y volvió a hacerlo. Y otra vez. Y otra vez. 18 veces. Durante casi 24 horas.

Cuando el reloj se detuvo, Durogati había ascendido en vertical lo suficiente como para igualar casi dos Everests en un solo día, estableciendo un nuevo récord mundial de 24 horas de Hike & Fly con 19.424 m de desnivel positivo total.

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Para entender lo grande que es eso: El Everest tiene 8.849 m de altura. Durogati subió más del doble de esa altura en total, no en línea recta, sino subiendo repetidamente a pie por la montaña, bajando en parapente, aterrizando y volviendo a empezar.

01 El récord de caminata y vuelo de Aaron Durogati en cifras

Aaron Durogati set a new Hike and Fly world record in just under 24 hours © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

La marca superó el récord anterior de 17.534 m, establecido por el atleta francés Tanguy Renaud-Goud en 2024. Ese récord ya era de élite, lo que demuestra lo serio que es el nuevo hito de Durogati.

19.424 m - desnivel positivo total

23:42:32 - tiempo empleado en completar el desafío

18 ascensiones - número de subidas

1.080 m - ganancia vertical media por ascenso

Quotation Hubo un par de momentos difíciles... pero intenté mantener la concentración Aaron Durogati

02 ¿Qué es Hike and Fly?

Hike & Fly es exactamente lo que parece, pero mucho más duro de lo que parece.

Durogati had to climb more than 1,000 vertical metres on each ascent © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Los atletas llevan un parapente ligero y todo su equipo a la espalda. Suben a pie o corriendo una montaña utilizando sólo sus propias piernas. Luego, cuando las condiciones son adecuadas, abren el parapente, se lanzan al aire y vuelven a bajar. Después de aterrizar, recogen el ala, se la vuelven a poner a la espalda y vuelven a subir.

Así que no es sólo senderismo. Y no es sólo volar.

Es carrera de montaña, parapente, navegación, lectura del tiempo, resistencia y toma de decisiones, todo en un solo deporte. Necesitas piernas fuertes para escalar, un cerebro tranquilo para volar y suficiente concentración para seguir tomando decisiones inteligentes cuando tu cuerpo está cansado.

Staying focused is important when the body is tired © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durogati no es nuevo en este mundo. Es campeón del Red Bull X-Alps y ganador de la Copa del Mundo, lo que significa que ya ha competido al más alto nivel en Hike & Fly y parapente. Pero incluso para alguien con su experiencia, este reto era enorme.

"Hubo un par de momentos difíciles", dijo Durogati. "Después de 4.000-5.000 metros verticales me cansé mucho, sobre todo pensando en las 20 horas que me quedaban, pero intenté mantenerme muy concentrado en cada vuelta, en cada paso".

03 ¿Por qué Slogen Mountain?

Durogati eligió la montaña Slogen en Skylstad, Noruega, para su intento de récord. La montaña tiene 1.564 m de altura y se eleva bruscamente sobre el paisaje circundante, lo que la convierte en un lugar propicio para repetidas subidas y vuelos.

Pero una montaña como Slogen no es una cinta de correr. Es terreno real, con tiempo cambiante, viento, terreno accidentado, y requiere un gran esfuerzo físico cada vez que se sube. Cada ascenso significaba que Durogati tenía que escalar más de 1.000 metros verticales de media. Cada descenso significaba que tenía que despegar con seguridad, controlar el parapente y aterrizar, antes de volver a hacerlo todo de nuevo.

"Intenté dividir el ascenso en pequeños trozos y ser realmente preciso, eficiente y rápido durante el vuelo, en cierto modo simplemente 'correr'", dijo Durogati. "Pero, por supuesto, por la noche, cuando oscurece, y también con algunos chubascos, fue duro, pero tuve un apoyo realmente bueno que me mantuvo motivado en todo momento".

Aaron Durogati takes off on one of his many descents down Slogen Mountain © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durante todo el intento, completó 18 ascensos y recorrió 103 km, incluidos los vuelos. Durante los descensos, alcanzó una velocidad máxima de 86 km/h en su parapente.

04 Perspectivas de rendimiento: Durogati quema 10.000 calorías

Esto significa que no se trataba sólo de estar en forma. También se trataba de volar bien estando cansado. Significaba estar bien preparado. "Trabajé mucho en mi fuerza, en mi preparación física, construí unos parapentes especiales para este proyecto, mochilas y arneses especiales", dijo.

Tras la hazaña, Durogati compartió sus datos de rendimiento, y muestran lo controlado que tuvo que ser el esfuerzo.

Durante el intento, tuvo una frecuencia cardiaca media de 118 ppm, lo que significa que se mantuvo principalmente en una zona de resistencia constante, a menudo denominada Zona 2. Para mucha gente, la Zona 2 es como una carrera fácil o un paseo en bici: constante, no demasiado rápido y algo que puedes mantener durante mucho tiempo.

Durogati is an experienced Red Bull X-Alps athlete and World Cup winner © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Pero Durogati mantuvo ese esfuerzo mientras escalaba montañas durante casi 24 horas, llevando equipo, pilotando un parapente y repitiendo el mismo bucle brutal 18 veces.

Su frecuencia cardiaca máxima alcanzó las 158 lpm, y quemó unas 10.094 calorías. Para contextualizar, esto equivale a la comida de varios días de muchas personas, quemada en un solo desafío. El tiempo de recuperación sugerido tras el esfuerzo fue de 119 horas, es decir, casi cinco días completos.

05 La reacción de Durogati

Conseguir el récord mundial es un final increíble para un proyecto largo e intenso. Durogati compartió: "Me siento realmente increíble, ya que era un proyecto a largo plazo. Compito mucho y para llevar a cabo todo este proyecto necesité cerca de tres cuartos de año, así como el lugar adecuado y un buen equipo. Era algo que faltaba en mi carrera, y este año encontré la motivación, el lugar y el momento, y en las últimas 24 horas todo se juntó y lo conseguí."

Durogati repeated the same hiking and flying loop 18 times © Daniele Molineris / Red Bull Content Pool