¡Récord mundial de Wingsuit! Peter Salzmann salta en BASE a 347 km/h

El martes 19 de agosto, Peter Salzmann , natural de Salzburgo e innovador del salto BASE, hizo historia al lanzarse desde un estrecho saliente a 3.713 m sobre el nivel del mar. Con un traje de alas que desarrolló específicamente para este intento de récord, Salzmann cayó libre 2.073 m en el valle, antes de aterrizar sano y salvo a 1.640 m.

Big emotions for Peter Salzmann after the world record BASE jump © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool El récord mundial es la confirmación de que podemos seguir superando los límites con innovación y trabajo duro. Peter Salzmann

01 Récord mundial de velocidad

Con esta extraordinaria actuación, Salzmann elevó el récord mundial de velocidad de salto BASE de 340 a 347 km/h y superó al dron con cámara más rápido del mundo. Para hacerse una idea de lo rápido que es eso, los coches de Fórmula 1 alcanzan una velocidad máxima de unos 320 km/h en el Red Bull Ring.

Todo sobre el récord mundial de Peter Salzmann Ubicación La cara norte del Eiger, en Suiza. El salto se realizó desde la llamada "Tabla del Éxtasis". Altura del salto 3.713 m sobre el nivel del mar

02 Caída libre durante 35 segundos

Seconds before jumping off the point known as 'the Ecstasy Board' © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 347kph: no BASE jump has ever been faster © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Se integró un rastreador en el wingsuit de Salzmann para medir con precisión todos los datos; también se utilizó una pistola de radar para seguir su velocidad exacta. Hasta el punto de aterrizaje a 1.640 m, Salzmann estuvo en caída libre durante 35 segundos.

Esos 35 segundos provocan una tensión extrema en el cuerpo, así como en el material del traje de alas. "Cada pequeño movimiento decide si puedes terminar el vuelo limpiamente", subraya Salzmann. "Es tensión corporal absoluta, control total, y saber que no puedes permitirte cometer un error".

Otro reto, aparte de la persecución a toda velocidad, fue reducir la velocidad para un aterrizaje seguro. Abrir un paracaídas a 347 km/h pondría en peligro la vida. Salzmann tuvo que maniobrar primero en el aire para reducir su velocidad a unos 100 km/h y poder desplegar el paracaídas con seguridad.

A relationship of trust: drone pilot Ralph Hogenbirk and Peter Salzmann © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool La confianza en el dron y en el piloto era extremadamente importante, porque a estas velocidades no puede haber margen para el error. Peter Salzmann

03 Un reto para el hombre y la máquina

The drone tries to keep up with Salzmann at a top speed of 347kph © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Salzmann iba acompañado de un dron especial de los Dutch Drone Gods, un equipo que ya tenía en el punto de mira al campeón del mundo de F1 Max Verstappen . Esta aeronave de alta tecnología se desarrolló para poder seguir objetos extremadamente rápidos, como coches de carreras, y para pilotar una carrera contra Verstappen en Silverstone, por ejemplo. Pero lo que experimentó en la cara norte del Eiger fue de otro nivel: este dron especial estuvo en el aire al mismo tiempo que Salzmann para documentar el espectacular salto BASE con traje de alas. En resumen, Salzmann llevó al límite al dron con cámara más rápido del mundo.

The Dutch Drone Gods founder with the fastest camera drone in the world © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Durante el salto BASE con traje de alas de Peter Salzmann, tuvimos que descender verticalmente, un escenario en el que nunca habíamos volado antes El fundador de Dutch Drone Gods, Ralph Hogenbirk

"Normalmente volamos horizontalmente detrás de coches de carreras", explicó el fundador de Dutch Drone Gods, Ralph Hogenbirk. "Para el salto BASE con traje de alas de Peter Salzmann, tuvimos que volar verticalmente hacia abajo, un escenario en el que nunca habíamos volado antes".

Para Salzmann, la colaboración con los Drone Gods holandeses era sobre todo una cuestión de confianza. "La confianza en el dron y en el piloto era extremadamente importante, porque a estas velocidades extremadamente altas, no puede haber margen para el error", dijo Peter Salzmann.

El salto récord no fue sólo un reto para Salzmann. Las turbulencias del aire detrás del traje de alas hicieron que fuera un reto técnico para el dron y el piloto mantener una imagen estable a más de 340 km/h. "El dron también estaba en su límite absoluto", explicó el piloto del dron, Ralph Hogenbirk.

04 Dar alas a los sueños

La fascinación por superar los límites ha impulsado a Salzmann durante años. Para él, la velocidad es algo más que un valor en la pantalla: "Siempre me ha movido la pregunta: ¿A qué velocidad puedes volar realmente?". En los intensos preparativos de este proyecto, trabajó con fabricantes de diversos trajes, colaboró con el equipo de ingeniería de Red Bull Advanced Technologies en el Reino Unido, probó posturas y analizó los resultados provisionales hasta el más mínimo detalle. Cada ángulo, cada movimiento de los hombros, cada posición de la cabeza influye en el flujo de aire y, por tanto, en la velocidad.

"Incluso una diferencia mínima puede suponer una diferencia de varios kilómetros por hora. Eso es lo que hace que este deporte sea tan extremo, los matices más pequeños determinan el éxito o el fracaso", explica Salzmann.

Peter Salzmann fulfilled a dream with the speed world record © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Siempre me ha movido la pregunta: ¿A qué velocidad se puede volar realmente? Peter Salzmann

05 Un récord para los libros de historia

Con una velocidad de 347 km/h, Salzmann no sólo ostenta el récord mundial del salto BASE con traje de alas más rápido y ha batido al dron con cámara más rápido del mundo, sino que también ha llevado el deporte a nuevas dimensiones (de velocidad) con su innovación.

Mission complete © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"El récord mundial es la confirmación de que podemos seguir superando los límites con innovación y trabajo duro", subrayó el deportista de 38 años tras su salto récord. "Siempre he creído en mi idea de que podía batir este récord. Este proyecto ha sido un gran objetivo para mí en los últimos años".

06 ¿Quién es Peter Salzmann?

Peter Salzmann es uno de los principales pilotos de wingsuit del mundo y un auténtico innovador. Tras saltar sobre cojines desde el balcón de casa de sus padres cuando era niño, se hizo paracaidista y saltador BASE a los 20 años. Rápidamente acumuló más de 500 saltos en todo el mundo antes de centrarse en el vuelo con traje aéreo, donde ahora contribuye al rápido desarrollo de este deporte. En 2024, estableció varios récords mundiales con su recién desarrollado "Wingsuit Foil". Con este récord mundial de velocidad, deja otra marca en la historia del salto BASE con traje de alas.