En su primera edición, más de 20 mil personas llegaron hasta el Parque de la Familia en Quinta Normal para ser parte de esta divertida competencia, en la que 48 bikes pusieron a prueba todo el equilibrio para cruzar una pista.

Y entre tantas bikes creativas, la competencia estuvo más peleada que nunca: el primer lugar brilló con un diseño que se robó todas las miradas, el segundo sorprendió con una propuesta tan ingeniosa como veloz y el tercero emocionó al público con actitud, estilo y un show digno de final. La pista se transformó en un desfile de locura, equilibrio y pura creatividad.

Podio Red Bull Al Agua Pato 2025 © Red Bull Chile

Entre 1.500 postulaciones 48 equipos, fueron los elegidos para participar de esta entretenida competencia, quienes destacaron por sus ingeniosas propuestas de bicicletas. Desde completos con ruedas hasta vehículos inspirados en ¿Y Dónde Están las Rubias?, Minecraft, One Piece, el profesor Jirafales, el Gurú Gurú, ET, Cómo Entrenar a tu Dragón, entre otros…

“Fue una experiencia única. Nos gustó mucho poder interactuar con el público, sacarnos fotos, crear nuevos recuerdos para las familias. Sin duda, nos sentimos muy orgullosos de participar. Esperamos algún día volver a ser parte de algún evento Red Bull” , comentó Miguel Flores, participante de ¿Y Dónde Están las Rubias?.

El evento contó con la animación de Pamela Díaz y Joaquín Méndez, mientras que Disley Ramos fue la reportera y documentó todo lo que pasaba en el backstage. El día fue una fiesta de risas y asombro, que incluyó icónicas caídas, un show acrobático del parapentista “Bicho Carrera” y una exhibición de Red Bull Batalla.

Los encargados de evaluar el diseño, la performance y el track de los participantes fueron el periodista Gino Costa, las medallistas olímpicas de remo Melita y Antonia Abraham, la actriz Teresita Commentz y el divertido Diego de Vids.

Jurado Red Bull Al Agua Pato © Red Bull Chile

El carro de 31 Minutos creado por los verdaderos fanáticos “Dúo Dinámico” , compuesto por Jorge Madariaga y Alejandra Escobar, ganó la competencia obteniendo un cupo para ir a ver la F1 en Brasil, en el Circuito Interlagos 2026.

“Estoy muy emocionada porque fue un trabajo muy arduo y una preparación muy intensa. Este triunfo se lo dedico especialmente a una amiga que ya no está con nosotros… Estuvimos tres meses trabajando todos los días después de nuestra jornada laboral, preparando todo porque veníamos a ganar. Fue una excelente carrera” , comentaron Madariaga y Escobar.

Calcetín con Rombos Bike © Red Bull Chile

Pero eso no fue todo, quienes personificaron a Tulio Triviño (Jorge Madariaga) y a Juan Carlos Bodoque (Alejandra Escobar), para demostrar su fanatismo, llevaron una colección de objetos (hecha por ellos) de la serie. En la que podías encontrarte desde personajes icónicos, la colección de pelusas de Huachimingo, portadas de los diarios de 31 Minutos, las rutas verdes de Juan Carlos Bodoque y más…

En segundo lugar quedó el equipo “Turbina Bike” , una dupla proveniente de Paine que llegó con una de las bicicletas más llamativas de la jornada: una sandía de dos ruedas, diseñada con franjas brillantes y semillas. Su participación no fue casual, el equipo obtuvo su cupo para participar en Red Bull Al Agua Pato tras imponerse en la corrida de Mountain Bike Carlo de Gavardo, La Vacada.

“Nunca pensamos que íbamos a llegar al segundo lugar, fue una sorpresa… Le dedicamos este triunfo a Carlo de Gavardo, quien nos dio la oportunidad de estar acá, y a todos mis alumnos del ciclismo”, comentó feliz un integrante del equipo.

Asimismo, el tercer lugar fue para la dupla madre e hija “ Las Gladiadoras” , quienes destacaron por sus armaduras brillantes, capas que flameaban y una puesta en escena digna de un coliseo romano, con gestos desafiantes, poses de combate y una actitud que encendió al público desde el primer momento.

Otro de los teams que se ganaron el cariño del público fue el de los influencers Pollo Castillo y Sammis Reyes con su bici “La Lactoneta”, quienes no lograron cruzar la mesa, pero sí consiguieron un buen chapuzón.

Pollo Castillo y Sammis Reyes © Red Bull Chile

También participaron varios invitados especiales, entre ellos:

Tomás Felds y Christian Zapata , representando al podcast Tomás Va a Morir , quienes hicieron su entrada a bordo del “Expresso Neverland”, una bici cargada de humor, referencias y creatividad.

Danilo 21 y Juan Francisco Matamala , representantes del programa Fiebre de Baile, quienes llegaron con toda la energía del show televisivo y una performance que rápidamente conectó con el público.

Eduardo de la Iglesia y Sergi Arola , el carismático dúo de Sabingo , que sumó humor, cercanía y su estilo característico mientras recorrían la pista y compartían con las familias del parque.

Pedro “Coloro” Canales y Diego Abarca , del team DLT Sports, quienes llevaron el espíritu deportivo del canal a la competencia, animando a los asistentes y mostrando una actitud competitiva desde su llegada.

Cata y Zavka, la dupla tiktokera que encendió a los más jóvenes con su presencia, grabando contenido en vivo, interactuando con fans y sumando un toque digital y fresco a la jornada.

La competencia fue transmitida en las plataformas digitales de Chilevisión, TNT Sports y Radio Carolina, y podrás ver los mejores momentos de la jornada este domingo 23 de noviembre a las 17:30 hrs en una edición especial de Sabingo.