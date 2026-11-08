Red Bull Batalla Chile: Jotaka es el campeón de la Regional Norte

Este domingo 8 de noviembre, el Parque de la Infancia Bernardo O’Higgins de Coquimbo recibió la Regional Norte, la tercera y última parada de la temporada camino a la Nacional.

Jotaka, que en la Regional Iquique 2025 llegó hasta cuartos de final, se quedó con el título tras sacar a Deco, Rash, Aries y Vuscooh. Frente a su gente, el MC coquimbano consiguió su primer pasaje a una Final Nacional.

Vuscooh y Afax completaron el podio y aseguraron su lugar en la Nacional.

La tarde contó con Mati Ortega como host, DJ Enfabeats en las tornamesas y el mismo jurado de la Centro y la Sur: Blazzt; Acertijo, campeón nacional 2020, y Pepe Grillo, bicampeón nacional en 2017 y 2018.

Una revancha en octavos

Campeón regional norte © Red Bull

Los octavos le devolvieron a Jotaka el cruce que lo dejó fuera hace un año. En los cuartos de Iquique 2025 había caído ante Deco, que llegó a la Final Nacional 2023 a través de Kinta Dimensión. Con “Clásicos” como temática y dos rounds de 4x4, abrió con esa cuenta pendiente: “Nos enfrentamos el año pasado, se repite la batalla pero nunca el resultado”.

Deco llevó el concepto a la música, de Beethoven a Víctor Jara, y Jotaka respondió como violinista: “Soy Paganini, con este violín invoco al diablo” . En el round libre apareció el campeón mundial, El Menor, y el local se adelantó a los hechos: “El primer campeón chileno es coquimbano y el segundo también”.

La primera decisión fue dos réplicas y un voto para Jotaka. En el 4x4 extra, abrió con una fecha a su favor: “Si Navidad es el 25 de diciembre, ¿por qué te regalaron una réplica un 8 de noviembre?” . Tres votos lo metieron en cuartos.

El norte contra el sur

Campeón regional norte © Red Bull

En cuartos, a minutos libres de ida y vuelta, el rival fue Rash, que pasó por la Regional Concepción 2023 y por las de Santiago en 2024 y 2025, y que venía de sacar a Kerendolare. El sureño abrió el cruce y quiso sacarlo del eje territorial: “Esto no es sureños contra nortinos, es chilenos contra españoles y contra los otros latinos”.

Jotaka contestó con el mapa: “Desde el sur se pegó el pique pero en el norte los pingüinos se derriten” . Cerró su primer minuto con una línea para la tribuna: “Me grita la gente, pone la mano al aire, porque me ve en la Red Bull, pero me conoció en la calle”.

En la vuelta, Jotaka insistió en la bandera, “para que nunca más subestimen al norte” , y Rash respondió con un juego de palabras: “Yo no soy colado, yo te dejo como colador”. Dos votos y uno de réplica dejaron a Jotaka en semifinales.

Los lentes de la semifinal

Campeón regional norte © Red Bull

La semifinal se jugó en dos rounds de dos entradas de 30 segundos: primero boom bap y después doble tempo. Al frente de Jotaka estaba Aries, subcampeón de la Regional Iquique 2025, que en octavos había eliminado a Jokker, campeón nacional 2022 y dueño del récord de ocho Finales Nacionales, y en cuartos a Verseo tras réplica.

En su segunda entrada, Aries le sacó los lentes a su rival, se los puso y rapeó con ellos: “Estoy viendo que JK acaba de perder su cupo a la nacional” . La respuesta llegó en la entrada siguiente: “Se puso mis lentes este loco. Al parecer al que le faltaba aumento era a otro”.

En el doble tempo, Jotaka volvió al territorio: “Él es del Norte Grande, pero el Norte Chico no se achica contra nadie”. Ganó el cruce y se llevó el primer boleto del norte.

En la otra llave, Vuscooh, que en Iquique 2025 llegó a cuartos, venía de dejar fuera a Racso e Isma. Al frente tuvo a Afax, que había sacado a Nait y, tras réplica, a Marcelo, tercer lugar nacional 2023. Esa semifinal también se fue a réplica, y ahí Vuscooh aseguró su lugar en la Nacional.

El último cupo quedó entre Afax y Aries. Afax se quedó con el tercer puesto, y Aries, que hace un año viajó a la Nacional desde Iquique, terminó cuarto.

Coquimbo tuvo campeón

Campeón regional norte © Red Bull

La final juntó a dos MCs que buscaban su primera Nacional y que ya la tenían asegurada. Sin réplica posible, se jugó a un primer round de tres intervenciones de 8x8 por MC y un segundo de cinco de 4x4.

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Vuscooh abrió el 8x8 con una referencia a los lentes de su rival: “Hay dos formas de ponerse lentes, como Vuscooh y como JK”. Jotaka llevó el cruce al mismo Coquimbo–Serena que Deco había mencionado en octavos: “Obviamente no habla de Coquimbo este, porque yo soy coquimbano, este hueón es serenense”.

Jotaka abrió el segundo round con un aviso: “Si no tenés mis logros, no critiques mi progreso” . Vuscooh le contestó desde el otro lado del espejo: “A él lo ven como el bueno, a mí me ven como el malo, pero todo se equilibra al final con el resultado”. Más adelante resumió el cruce en una imagen: “Somos representación de las caras de una moneda”. Jotaka ya hablaba del desenlace: “Yo lloro de la alegría después de salir campeón”.

Mati Ortega pidió a todo Coquimbo que lo acompañara en la cuenta desde diez, y el nombre que sonó fue el de Jotaka.

El podio

Campeón (1.º lugar): Jotaka

Subcampeón (2.º lugar): Vuscooh

Tercer lugar (3.º lugar): Afax

Camino a la Final Nacional

Campeón regional norte © Red Bull

Con la Norte cerrada, ya hay doce nombres para la Nacional: Jotaka, Vuscooh y Afax se suman a Draker, Nano y Erreka, clasificados en la Sur; a Elemece, Rodamiento y Joqerr, de la Centro, y a Teorema, Adesong y Anubis, el podio de 2025.

Los cuatro lugares restantes saldrán de las ligas de plaza: DEM Battles, Titanes Liricistas, Gladiadores del Puerto y Esurbano.

El campeón nacional representará a Chile junto al actual campeón mundial El Menor en la Final Internacional de Perú 2027.

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