Los mejores b-girls y b-boys del mundo competirán en la Final Mundial del Red Bull BC One 2026 el 29 de noviembre de 2026 en Toronto, Canadá. Ya se han confirmado nueve bailarines —cinco b-girls y cuatro b-boys—, además del jurado, dos presentadores, el DJ y un animador. El cartel incluye a campeones que repiten, un subcampeón en varias ocasiones, alguien que ha hecho historia, además de contendientes nuevos y conocidos listos para dejar huella.

Tras el Red Bull BC One Last Chance Cypher, actualizaremos este artículo con el cartel completo de la Final Mundial del Red Bull BC One en Toronto.

Skip Artistas confirmados Artistas confirmados B-girls B-boys Jurado Presentadores Animador DJ









01 El cartel de b-girls para la final mundial del Red Bull BC One en Toronto

Riko está lista para revalidar el título

Riko won the Red Bull BC One World Final in 2025 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Riko es la actual campeona de b-girls del Red Bull BC One, tras haber ganado su primer título el año pasado en su país natal, Japón. Conocida por sus características transiciones F-track y por un estilo que ella misma llama «Skilatack», combina velocidad con una flexibilidad dinámica.

Este año tiene la oportunidad de convertirse en la segunda breaker en ganar dos Finales Mundiales seguidas. Su mentalidad es clara: «Quiero bailar de una forma que sorprenda a todo el mundo de la mejor manera posible, en cada ronda. Quiero ser fiel a la razón por la que bailo y expresar mi yo más auténtico. Así, cuando llegue el momento, podré dejarme llevar y simplemente disfrutar del momento».

India va a por un tercer título histórico

India became the youngest champion and the first to win with a crew-mate © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

B-Girl India, de los Países Bajos, destaca entre las invitadas de este año por dos razones. Es bicampeona mundial del Red Bull BC One, tras ganar en 2022 y 2024, y ostenta el récord como la breaker más joven en ganar la final mundial: solo tenía 16 años cuando se alzó con su primer título en 2022 .

Conocida por su potencia y estilo, India dice que quiere mostrar «una versión mejorada de mí misma, mientras me divierto y lo doy todo». Una tercera victoria la convertiría en la primera b-girl en ganar la Final Mundial tres veces.

Vortechs está lista para causar sensación

B-Girl Vortechs is the underdog in this year's b-girl wildcards © Little Shao

Esta será la primera vez que Vortechs se suba al escenario de la Final Mundial. Antes conocida como Powerflow, es autodidacta y pasó ocho años en su trayectoria en el breakdance sin profesor. Nacida en EE. UU., desarrolló sus habilidades por su cuenta, practicando en el sótano de su casa.

Vortechs tiene un estilo limpio, fluido y rápido, además de docenas de variaciones de headspin y windmill. Encadena sus movimientos a la perfección y tiene lo que hace falta para ofrecer rondas dignas de los mejores momentos en el escenario de la final mundial.

Emma quiere llevarse el título a casa

Emma plans to bring the fire on home turf © Little Shao/Red Bull Content Pool

Esta será la segunda vez que Emma participe como «wildcard»; la primera fue en 2022. Ella describe su estilo con una sola palabra: «fuego». Destaca su juego de pies, mientras que la musicalidad y la originalidad le dan a su baile un carácter propio.

Tres veces ganadora del Red Bull BC One Cypher Canada y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, esta b-girl nacida en Canadá vuelve al escenario de la final mundial y afirma: «Quiero aportar un estilo y una energía que la gente pueda reconocer como propios, y dejar huella con mi baile. ¡Quiero mostrar todo en lo que he estado trabajando durante estos años que me han llevado hasta este momento!».

Syssy vuelve a la final mundial del Red Bull BC One por cuarta vez consecutiva

B-girl Syssy da una gran voltereta contra la campeona femenina Riko © Little Shao/Red Bull Content Pool

Syssy ha competido en las tres últimas finales mundiales del Red Bull BC One. Dos veces como «wild card», en París en 2023 y en Río de Janeiro en 2024, y luego de nuevo en Tokio en 2025, cuando se ganó su plaza a través del Red Bull BC One Last Chance Cypher. Con un estilo explosivo y audaz en la pista, en el que «la creatividad, la musicalidad y los blow ups», como dice Syssy, son sus puntos fuertes, también es dos veces ganadora del Red Bull BC One France Cypher.

Lista para subir al escenario de la final mundial por cuarta vez consecutiva, Syssy afirma: «Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de mostrar mi breaking y representar a mi equipo». Y añade: «Quiero demostrar mi amor por el breaking y divertirme».

02 El cartel de b-boys para la final mundial del Red Bull BC One en Toronto

Issin vuelve para defender su título

Issin won the Red Bull BC One World Final in 2025 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Issin es el actual campeón de b-boy del Red Bull BC One, tras haber ganado su primer título en su país natal, Japón, el año pasado. Es un b-boy muy dinámico, especializado en movimientos potentes y con una personalidad arrolladora, que se expresa plenamente a través de su breaking. Resume su estilo con una sola palabra: «explosión».

«¡Estoy pensando en cómo voy a arrasar con todos!», dice. También quiere «enseñarles a todos una versión nueva y mejorada de Issin y hacer que el pabellón se venga abajo». Si vuelve a ganar, se convertirá en el primer b-boy en conseguir dos títulos consecutivos en la final mundial.

Phil Wizard viene a por el único trofeo que se le resiste

Phil Wizard is hoping third time's the charm © Little Shao/Red Bull Content Pool

Phil Wizard , el primer b-boy en ganar el oro olímpico, ha sido dos veces subcampeón de la Final Mundial, tras quedar segundo en 2021 y 2023. Nacido y criado en Canadá, aporta una personalidad divertida a su baile y describe su estilo como «libre».

Su breaking es variado, original e impredecible, con movimientos característicos como su «travelling swimmer» por todo el escenario. Con el público local animándole, ¿conseguirá Phil Wizard por fin el título?

Hiro10 está listo para crear más momentos épicos

Hiro10 has a habit of creating big moments © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Hiro10 ha competido en las dos últimas Finales Mundiales y, aunque quedó eliminado en la primera ronda en ambas ocasiones, protagonizó algunas de las batallas más memorables de cada evento. Su batalla de 2024 contra el b-boy Samuka dio lugar a un intercambio impactante e ingenioso que puso al público en pie. En 2025, se enfrentó cara a cara con su compatriota japonés Haruto en una batalla musical de idas y venidas que provocó enormes vítores.

Hiro10 es uno de los breakers más emocionantes, musicales y con movimientos potentes del panorama actual. Llega a la Final Mundial de este año con una sólida racha de victorias y una filosofía sencilla: «No tengas miedo a perder. Nunca sabemos lo que va a pasar. Crea el momento».

Jet Leg vuelve en busca de la revancha

Jet Leg is back for a second shot at the title © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

El año pasado, Jet Leg debutó en la final mundial del Red Bull BC One y causó una gran impresión de inmediato con su estilo técnico y muy complejo.

Incluye una docena de movimientos en cada combinación, aportando una actitud intensa y de combate, además de la energía de alguien decidido a superar a sus rivales y convencer al jurado. Este año, dice que ha trabajado para estar «lo más preparado posible» y está listo para luchar por el cinturón del Red Bull BC One.

03 Los cinco jueces de la final mundial del Red Bull BC One 2026

Ken Swift aporta la visión de un pionero al jurado

Ken Swift is a pioneer of breaking and has inspired generations of dancers © Mason Rose

Ken Swift , un pionero legendario y uno de los b-boys más influyentes de la historia del breaking, es un breaker de primera generación de Nueva York. Empezó a bailar breaking en 1978, cuando nacieron tanto el baile como la cultura, y es uno de los b-boys responsables de convertir el breaking en una forma de arte reconocida a nivel mundial.

Miembro del grupo Seven Grandmasters, lleva ejerciendo de juez desde los años 90 y ha evaluado a participantes en los Red Bull BC One Cyphers por todo el mundo. Esta será su tercera vez como juez en la final mundial del Red Bull BC One, tras haberlo sido en 2010 (Tokio, Japón) y en 2014 (París, Francia).

«Ser juez conlleva una gran responsabilidad y no es una tarea fácil, pero siempre me hace mucha ilusión apoyar esta forma de arte que es el breaking. Me alegra que me hayan tenido en cuenta y que confíen en mí para ocupar ese puesto», dijo

Quotation Siempre me hace mucha ilusión apoyar esta forma de arte que es el breaking Ken Swift

Gizmo se pone al frente del jurado en su propio país

Gizmo from Canada represents the host country © Courtesy of Gizmo

Desde Canadá, Gizmo será el juez que represente al país anfitrión. Miembro del grupo Bag of Trix, empezó a bailar breaking allá por 1983/1984, cuando tenía ocho años. Empezó a ejercer de juez en 1997 y lo ha hecho de forma habitual desde 2002.

Tras haber sido juez en los Red Bull BC One Cyphers de EE. UU. y Canadá, esta será la primera vez que juzgue la final mundial del evento. Al respecto, comenta: «Me siento profundamente agradecido por haber sido invitado a colaborar en un evento de este calibre, y es un momento que nunca doy por sentado. Me parece un hito en mi carrera como jurado».

Kate cierra el círculo como jurado de la final mundial

Kate doing a freeze at Venice Beach © VłBRΛNCY CØLŁΞCTłVΞ

Miembro del grupo MZK, Kate empezó a bailar breakdance en 2009, cuando tenía 14 años. También ha competido dos veces en las Finales Mundiales del Red Bull BC One: en 2018 (Zúrich, Suiza) y en 2024 (Río de Janeiro, Brasil).

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Kate lleva ejerciendo de jurado desde 2013 y ha juzgado cyphers del Red Bull BC One en Suiza y en EE. UU. Esta será su primera vez como jurado en la final mundial, y comenta: «Yo misma he competido en este escenario, así que ahora que estoy en la silla del jurado siento que se cierra el círculo».

Brahim vuelve 21 años después, esta vez como juez

Brahim battled in the legendary Red Bull BC One World Final in 2005 © Little Shao

Como participante en la final mundial del Red Bull BC One en su segunda edición, en 2005 (Berlín, Alemania), Brahim formaba parte del famoso equipo Pokemon. Empezó a bailar breakdance en 1996, cuando tenía 10 años.

Brahim lleva juzgando batallas de breakdance desde 2005 y, al ser esta su primera vez como juez en la final mundial del Red Bull BC One, afirma: «Crecí con esta cultura y sé cuánto trabajo y sacrificio hace falta para llegar a este escenario. Quiero celebrar la originalidad, reconocer la verdadera excelencia y dar a cada competidor el respeto que se merece».

Lil G aporta al jurado la experiencia de haber participado en cinco finales mundiales del Red Bull BC One

Lil G is known as an expert for power moves © Little Shao / Red Bull Content Pool

Miembro de los Speedy Angels, Super Cr3w y Team Vinotinto, Lil G (también conocido como Risktaker) empezó a bailar breakdance en 2001, cuando tenía 11 años. Ha competido en las Finales Mundiales del Red Bull BC One cinco veces: en 2008 (París, Francia), 2009 (Nueva York, EE. UU.), 2010 (Tokio, Japón), 2011 (Moscú, Rusia) y 2014 (París, Francia).

Lleva ejerciendo de juez desde 2012 y ha sido jurado en múltiples Red Bull BC One Cyphers por todo el mundo. Esta será la tercera vez que participe como juez en una final mundial del Red Bull BC One, tras haberlo hecho anteriormente en 2019 (Mumbai, India) y en 2024 (Río de Janeiro, Brasil).

Lil G dice que ser jurado en la final mundial del Red Bull BC One «es a la vez un sueño y una responsabilidad que valoro profundamente. Significa mucho más que simplemente juzgar. Se trata del respeto que me he ganado a lo largo de años de dedicación, sacrificio y contribución a la cultura. Lo veo como una parte importante de mi legado, y no doy por sentada esa oportunidad».

Ken Swift, Gizmo, Kate, Brahim y Lil G hablaron sobre lo que buscan en un campeón mundial de Red Bull BC One .

04 Los dos presentadores de la final mundial del Red Bull BC One en Toronto

Amjad vuelve a los mandos como presentador

Amjad has plenty of experience hosting Red Bull BC One World Finals © Little Shao/Red Bull Content Pool

Esta será la séptima vez que Amjad presente la final mundial del Red Bull BC One. La presentó por primera vez en 2018, cuando el evento llegó a su país natal, Suiza. Después la presentó en 2019 (Mumbai, India), 2021 (Gdansk, Polonia), 2023 (París, Francia), 2024 (Río de Janeiro, Brasil) y 2025 (Tokio, Japón).

Amjad, miembro del colectivo 7 Dollars, empezó a presentar en 2006 y siempre se esfuerza por enseñar a los espectadores, crear un buen ambiente y mantener el evento fiel a la cultura hip-hop.

Para la edición de este año, dice que los fans «pueden esperar comentarios divertidos durante las batallas, energía y un buen análisis de la situación para destacar los momentos especiales».

Admir da un paso más allá del Red Bull BC One Last Chance Cypher

MC Admir steps up from Red Bull BC One Last Chance Cyphers duties © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Esta será la primera vez que Admir presente una final mundial del Red Bull BC One, aunque ya ha presentado el Red Bull BC One Last Chance Cypher durante los últimos tres años: en 2023 (París, Francia), 2024 (Río de Janeiro, Brasil) y 2025 (Tokio, Japón).

En representación de 9000 Styles y del equipo Belgium with Attitude, empezó a presentar en 2009 y dice que las tres cosas más importantes que aporta son: «conexión, comprensión cultural y comunicación».

Sobre su debut como presentador en la Final Mundial del Red Bull BC One, dice: «Mi papel es estar al servicio del evento, aportar claridad a lo que está pasando y conectar todo con la esencia del breaking. Aportaré autenticidad, energía extra y un entendimiento genuino de la cultura que representamos».

05 El animador de la final mundial del Red Bull BC One en Toronto

Iván lleva dos décadas animando desde el micrófono

Ivan is known as one of the hypest MCs on the scene © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Esta será la primera vez que Iván lleve su enérgico estilo como presentador a la final mundial. Impulsado por su pasión por ser «ante todo un animador», presentó el Red Bull BC One Last Chance Cypher en Nueva York en 2022, el Red Bull BC One Cypher USA más recientemente en 2026, y también en 2025 y 2021. También presentó la edición de 2024 del Red Bull Lords of the Floor .

Inspirado al ver a sus seis hermanos mayores hacer de presentadores mientras pinchaban en fiestas en casa, Iván empezó a presentar en 1985. Dice que las tres cosas más importantes que aporta son: «Muestro mi aprecio por la música y el público, demuestro mis conocimientos sobre el breaking y aporto gratitud y unidad al escenario». También dice: «Quiero mantener al público conectado con la música a través de la energía». Y «Podéis esperar que lleve la cultura al escenario» en la final mundial de este año.

06 El DJ de la final mundial del Red Bull BC One en Toronto 2026

KhanFu vuelve para marcar el ritmo

Khanfu at the Red Bull BC One Cypher in Romania © Bogdan Zop/Red Bull Content Pool

De vuelta por segundo año consecutivo, el DJ KhanFu debutó en la final mundial en 2025, en Tokio, Japón.

Miembro del colectivo MDK, empezó a pinchar en 2010 y dice que su estilo característico es «boom bap y breaks». Le gusta mezclar breaks tradicionales con sonidos más actuales, desde el hip hop hasta el funk y todo lo que vaya bien con el breaking.

Además de haber sido DJ en los Red Bull BC One Cyphers por todo el mundo, este año KhanFu dice que los fans pueden esperar que «ponga temas y cree un ambiente que llene de energía a los bailarines. Sus habilidades, combinadas con mi buen ojo y mi buen oído, harán que los bailarines más musicales y explosivos regalen al público una noche inolvidable».

07 ¿Cómo ver la final mundial del Red Bull BC One 2026?

Preguntas frecuentes sobre el cartel de la Final Mundial del Red Bull BC One 2026 ¿Quiénes son los b-boys que compiten en la Final Mundial del Red Bull BC One de Toronto? Issin (Japón, comodín, campeón vigente) Phil Wizard (Canadá, wildcard) Jet Leg (Italia, invitación) Hiro10 (Japón, invitación) ¿Quiénes son las b-girls que compiten en la Final Mundial del Red Bull BC One 2026? Riko (Japón, invitación, campeona vigente) India (Países Bajos, invitación especial) Emma (Canadá, invitación) Vortechs (EE. UU., invitación especial) Syssy (Francia, invitación) ¿Quiénes son los jueces de la final mundial del Red Bull BC One de Toronto 2026? Ken Swift (EE. UU.) Gizmo (Canadá) Kate (Ucrania) Brahim (Francia) Lil G (Venezuela) ¿Quiénes son los presentadores de la final mundial del Red Bull BC One 2026? Amjad (Suiza) Admir (Bélgica) ¿Quién es el animador de la Final Mundial del Red Bull BC One en Toronto? Iván (EE. UU.) ¿Quién es el DJ de la Final Mundial de Red Bull BC One 2026? KhanFu (Reino Unido)

Sobre el autor ¿Quién es Emmanuel Adelekun? Emmanuel Adelekun es un escritor autónomo afincado en Londres, Inglaterra. Es un b-boy apasionado por la cultura hip-hop y muy metido en el mundillo; representó al Reino Unido en el circuito internacional de competiciones de breaking durante más de una década, ganando campeonatos y ejerciendo de juez en todo el mundo. También trabaja como comentarista, profesor de breaking, presentador de competiciones y productor y coordinador de eventos.