¿Podrá Thomas van Tonder superar 600 barras de mono bajo un puente?

Imagina estar colgado bajo el puente más alto de África, a más de 200 m sobre el agua, e intentar cruzarlo, barra de mono a barra de mono. Ese es el reto al que se enfrenta el campeón mundial sudafricano de carreras de obstáculos (OCR), Thomas van Tonder , que intentará cruzar un recorrido suspendido de unos 280 m bajo el puente Bloukrans, en Tsitsikamma (Sudáfrica).

Míralo en directo: «Red Bull Bridge Bars» se retransmitirá en el canal de YouTube de Red Bull el 26 de octubre, a las 10:00 h CET (hora provisional). No obstante, la fecha y la hora están sujetas a las condiciones meteorológicas.

01 ¿En qué consiste el reto?

Thomas van Tonder will attempt to cross Bloukrans Bridge via monkey bars © Red Bull Content Pool

El 26 de octubre de 2026, van Tonder intentará convertirse en la primera persona en cruzar más de 600 barras de mono suspendidas bajo el puente de Bloukrans, que se encuentra a unos 216 m sobre el río Bloukrans, en la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica. El intento se retransmitirá en directo.

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No se trata de un simple conjunto de barras de mono en línea recta. El recorrido sigue el arco del puente, lo que significa que tendrá que subir trepando de mano en mano, atravesar la parte plana del arco y bajar por el otro lado. Esto obliga a van Tonder a adaptar constantemente su agarre, poniendo a prueba su fuerza, resistencia y control corporal. Cada tramo pone a prueba un tipo diferente de fuerza: potencia de tracción al subir, resistencia pura en la parte central y una resistencia controlada que te deja los músculos destrozados al bajar, lo que significa que no podrá acomodarse a un solo ritmo. Más allá de la fuerza y la estabilidad de la parte superior del cuerpo, la prueba requiere control del tronco, coordinación física y una concentración mental muy aguda.

02 ¿Por qué lo hace?

Van Tonder surveys the task ahead © Red Bull Content Pool

A Van Tonder le encantan los retos. Escalar una cuerda suspendida libremente entre las Torres Soweto de Johannesburgo —una hazaña que le valió un récord mundial Guinness— es solo un ejemplo de los retos que ha asumido para llevar su cuerpo y su mente al límite. Para el proyecto de las barras de mono del puente Bloukrans, eligió deliberadamente la ruta más difícil. Una línea recta por la parte superior del puente habría sido más fácil, pero subir y cruzar el arco, siguiendo toda su curva, es un reto mucho más ambicioso. «Me llevará al límite», dijo. «No sé si podré hacerlo».

El entrenamiento fue duro y me pasó factura. «Se necesita mucha más fuerza y resistencia de lo que pensaba», admite. «Me he hecho algunas lesiones por el camino. Todavía tengo tendinitis en el codo y me duelen los hombros».

Además de la pasión por poner a prueba tus propias capacidades, convertirte en padre también fue una motivación. «La gente que te admira aprende mucho más de lo que haces que de lo que dices», dijo. «La mejor forma de enseñar eso es afrontar yo mismo algo realmente difícil, averiguar cómo hacerlo y entrenar para ello, porque el valor está precisamente en el proceso».

03 ¿Cómo se ha preparado van Tonder para la travesía?

Uno de los retos más duros a los que se enfrenta van Tonder es que cada uno de los tres tramos plantea exigencias únicas para el cuerpo, lo que puede provocar fatiga muscular. Por eso ha pasado los últimos seis meses preparándose en una plataforma de simulación de unos 48 metros construida expresamente para ello en su casa.

Sin embargo, la escala real del puente y sus pendientes variables plantean retos que no se pueden reproducir en los entrenamientos. Incluso los puntos de transición entre la escalada, el balanceo y el frenado tendrán que evaluarse en la propia estructura.

«Los grupos musculares que utilizo se cansan y, además de ese cansancio, todavía tengo que encontrar la manera de seguir adelante. Creo que lo más duro de la subida, concretamente, es la fatiga que se acumula en los mismos grupos musculares, que tienen que hacer el mismo movimiento de tracción una y otra vez para llegar a la siguiente barra», explica van Tonder.

Thomas Van Tonder's grip strength will be put to the ultimate test © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Van Tonder assesses the huge challenge ahead © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Safety is of paramount importance © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Van Tonder's body will be put under a huge amount of strain © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool Fatigue will be a major factor when on the bridge © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

«Mentalmente, el tramo central es lo más duro. Mirar hacia delante, ver el arco y lo lejos que aún te queda hasta la meta es superintimidante. Casi no te lo puedes imaginar: todas esas barras delante de ti, y aún tienes que pasar por cada una de ellas.

«Luego, al acercarte a la meta, hay un descenso muy pronunciado, y resulta todo un reto obligarte a ir lo suficientemente despacio como para poder agarrar la siguiente barra. Si no frenas lo suficiente, aterrizas con demasiada fuerza sobre la siguiente mano y la barra se te escapa, porque apenas puedes cerrar las manos. Están bastante quemadas y cansadas».

Aunque van Tonder lleva medio año preparándose, es muy consciente de que el día del reto es muy posible que se vea obligado a adaptar su estrategia. Esto se debe a la enorme escala y el tamaño del puente.

«La subida y la bajada empinadas son más largas que mi simulador de casa. Sé que probablemente pueda recorrer unos 40 o 50 metros de una sola vez, pero más allá de eso no lo sé, porque nunca lo hemos hecho. Tendremos que verlo en el puente», admite.

04 ¿Cómo se diseñó y construyó el recorrido?

The rigging is suspended so it leaves no mark on the bridge © Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

La planificación llevó varios años. La estructura, construida por Vertical Safety Systems (VSS), con sede en Ciudad del Cabo, tuvo que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la seguridad de van Tonder y la integridad del puente.

Nada podía tocar el puente en sí. El equipo no podía taladrar agujeros ni atornillar nada a la estructura del puente. Nada podía ser permanente: el puente debía quedar tal y como lo encontraron, sin marcas y sin dejar rastro. Por eso, fue necesario colgar una estructura de vigas de la estructura del puente.

Hay dos puntos de seguridad: un sistema de raíles sujeto a la estructura de vigas y una línea independiente que va directamente a van Tonder, que no está conectada a la estructura de vigas.

Richard Lievaart, jefe de montaje y director de seguridad de VSS, explica: «Todo tiene que poder guardarse y llevárnoslo con nosotros, sin dejar rastro de que hayamos estado allí». Así que ideamos un sistema en voladizo. Los peldaños miden en realidad un metro de largo: 20 centímetros están por debajo del puente, 30 centímetros van sujetos por debajo de la viga y luego quedan 50 centímetros a la vista para que Thomas se agarre.

«Con esos 20 centímetros por debajo del puente, cuando Thomas tira de un lado, la palanca se eleva hacia el puente por el otro. Usamos esa fuerza contraria para que el medio metro del que se agarra Thomas quede lo más seguro y firme posible».

Antes del reto, un equipo de montadores e ingenieros de seguridad diseñó y probó el recorrido. Construyeron una versión a escala reducida y la probaron en casa de van Tonder antes de instalarla en el puente.

05 ¿Cuándo se celebra el Red Bull Bridge Bars y cómo puedo verlo?

El Red Bull Bridge Bars se celebrará, si las condiciones meteorológicas lo permiten, los días 26 y 27 de octubre de 2026. Si el 26 de octubre se dan las condiciones adecuadas, el intento tendrá lugar a las 10:00 h CET. No obstante, la fecha y la hora están sujetas a cambios. Puedes verlo en directo en el canal de YouTube de Red Bull .

06 ¿Quién es Thomas van Tonder?

Thomas van Tonder is an OCR World Champion and Guinness World Record holder © Red Bull Content Pool

Reconocido como uno de los competidores más dominantes del mundo en fitness funcional y deportes de obstáculos, Thomas van Tonder es campeón mundial de OCR y poseedor de un récord mundial Guinness.

Ha acumulado más de 20 victorias en la Warrior Race Black Ops Elite y ganó el Campeonato Nacional de OCR de Sudáfrica en 2016 y 2018. En 2019, se proclamó campeón del mundo de los 100 m lisos en el Campeonato Mundial de OCR (OCRWC). En noviembre de 2020, estableció un récord mundial en la escalada de cuerda de 50 m más rápida, subiendo las Soweto Towers de 90 m en Sudáfrica y alcanzando la marca de los 50 m en 3 minutos y 19,68 segundos. Ganó una medalla de bronce en el OCRWC de 2024 en California y defendió con éxito el título en la competición Red Bull Rancher Strong de Texas en 2025 y 2026.

Red Bull Bridge Bars en cifras Número de barras de mono 600 Longitud del recorrido de barras 280 m

Atentos para más información sobre el enlace de la retransmisión en directo del intento.