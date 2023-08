Así que, si tras doblar una esquina en VALORANT te ves expulsado a la pantalla de espectador la mayoría de las veces, no te preocupes. Estos trucos y ajustes te permitirán llegar a la primera posición en un abrir y cerrar de ojos. Y si has estado luchando para superar los estrechos estrangulamientos del mapa Bind o un empujón de C Long en Haven al final de la ronda, esta guía te ayudará a ser tú quien envíe a los oponentes a la pantalla de espectador.

Team practice is a key to success in Red Bull Campus Clutch

Call of Duty y Battlefield nos han enseñado un montón de habilidades que no serán realmente útiles en este juego. Esprintar por el mapa disparando a la cadera con un subfusil no es más que una fantasía cuando te metes en una partida de VALORANT. Tus disparos serán notablemente salvajes e imprecisos mientras disparas sobre la marcha, incluso si apuntas con la mira baja. Tómate tu tiempo con esas curvas y planta los pies. Un vándalo puede disparar de un solo tiro a alguien con un escudo pesado, pero sólo si pulsas sobre su cabeza. En VALORANT, la mano más firme sale victoriosa con la misma frecuencia que la más rápida.

Algunos pensarán que no es para tanto, pero encontrar una retícula que se adapte a ti y a tu estilo de juego es importante. Reducir el indicador de dispersión y elegir un color que destaque sobre el monótono telón de fondo de Bind ayudará mucho. También puede darte una referencia más precisa para acertar ese tiro a la cabeza con mayor consistencia. Todo depende de lo que más te convenga. Una vez que ajustes tu retícula, te sorprenderá la mejora. En pocas palabras: la retícula debe ser sencilla, pequeña, no distraer y ser consistente. Elige siempre una retícula estática en lugar de una dinámica que se adapte cuando disparas o te mueves. Si tu retícula no puede ser consistente, tú tampoco.

A true underdog story: how Anubis Gaming became VALORANT champions