Red Bull Cliff Diving World Series: Doble triunfo en San Petersburgo

Segunda parada en EE.UU
Tras un arranque de temporada en Bali con triunfos de Rhiannan Iffland y Aidan Heslop, la expectativa era alta para esta fecha. Y no decepcionó: más de 50 mil fanáticos llegaron para vivir tres días de saltos de alto nivel, energía total y una competencia que se definió por los detalles.
Arnett hace historia en mujeres
En la categoría femenina, Kaylea Arnett brilló con una actuación sólida y sin errores. La estadounidense fue la única clavadista que no recibió notas bajo ocho puntos en toda la competencia, lo que le permitió quedarse con el primer lugar con un margen mínimo de apenas 0,1 puntos sobre la dominante Iffland. Este triunfo no solo marca su regreso a lo más alto desde los 21 metros, sino que también la convierte en la primera mujer de EE.UU. en ganar desde 2017.
"Había mucha presión… estaba muy nerviosa… hay que desconectar la mente y confiar"
El podio femenino lo completó también la estadounidense Lisa Faulkner, redondeando una jornada soñada para el equipo local.
Lichtenstein domina en casa
En los hombres, James Lichtenstein hizo valer su condición de local y mostró un desempeño contundente. Lideró desde las primeras rondas y cerró con el mejor salto del día: un mortal hacia atrás con cinco giros en posición encogida que le valió una alta puntuación y una cómoda ventaja sobre el británico Aidan Heslop, mientras que el rumano Constantin Popovici se quedó con el tercer lugar.
"Es una sensación increíble defender el título en casa (...) pero sabía lo que tenía que hacer y lo hice", señaló Lichtenstein, emocionado.
Con estos resultados, la lucha por el título se intensifica. Iffland y Heslop se mantienen al frente en la clasificación general, pero Arnett y Lichtenstein acortan distancias y llegan con confianza a la próxima parada en Copenhague, con saltos desde el icónico techo de la Ópera de la ciudad.
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