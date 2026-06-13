Red Bull Cliff Diving World Series: Doble triunfo en San Petersburgo

Red Bull Cliff Diving World Series - San Petersburgo La segunda parada de las Series Mundiales 2026 aterriza en EEUU. Sigue en directo los saltos de los clavadistas de élite desde 21 y 27 metros en San Petersburgo, Florida.

Tras un arranque de temporada en Bali con triunfos de Rhiannan Iffland y Aidan Heslop, la expectativa era alta para esta fecha. Y no decepcionó: más de 50 mil fanáticos llegaron para vivir tres días de saltos de alto nivel, energía total y una competencia que se definió por los detalles.

Tras un arranque de temporada en Bali con triunfos de Rhiannan Iffland y Aidan Heslop, la expectativa era alta para esta fecha. Y no decepcionó: más de 50 mil fanáticos llegaron para vivir tres días de saltos de alto nivel, energía total y una competencia que se definió por los detalles.

Tras un arranque de temporada en Bali con triunfos de Rhiannan Iffland y Aidan Heslop, la expectativa era alta para esta fecha. Y no decepcionó: más de 50 mil fanáticos llegaron para vivir tres días de saltos de alto nivel, energía total y una competencia que se definió por los detalles.