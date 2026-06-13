Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg
© Christian Pondella / Red Bull Content Pool
Clavadismo

Red Bull Cliff Diving World Series: Doble triunfo en San Petersburgo

Por primera vez en 17 años, dos clavadistas estadounidenses se quedaron con la victoria en una misma fecha: Kaylea Arnett en mujeres y James Lichtenstein en hombres.
Por Red Bull
2 minutos leídosPublicado el

Parte de esta historia

Red Bull Cliff Diving World Series - San Petersburgo

La segunda parada de las Series Mundiales 2026 aterriza en EEUU. Sigue en directo los saltos de los clavadistas de élite desde 21 y 27 metros en San Petersburgo, Florida.

USASt. Petersburg, Florida, USA
Ver información del evento

Segunda parada en EE.UU

competition day of Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

competition day of Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

Tras un arranque de temporada en Bali con triunfos de Rhiannan Iffland y Aidan Heslop, la expectativa era alta para esta fecha. Y no decepcionó: más de 50 mil fanáticos llegaron para vivir tres días de saltos de alto nivel, energía total y una competencia que se definió por los detalles.

Arnett hace historia en mujeres

Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

En la categoría femenina, Kaylea Arnett brilló con una actuación sólida y sin errores. La estadounidense fue la única clavadista que no recibió notas bajo ocho puntos en toda la competencia, lo que le permitió quedarse con el primer lugar con un margen mínimo de apenas 0,1 puntos sobre la dominante Iffland. Este triunfo no solo marca su regreso a lo más alto desde los 21 metros, sino que también la convierte en la primera mujer de EE.UU. en ganar desde 2017.
Quotation
"Había mucha presión… estaba muy nerviosa… hay que desconectar la mente y confiar"
Kaylea Arnett
El podio femenino lo completó también la estadounidense Lisa Faulkner, redondeando una jornada soñada para el equipo local.

Lichtenstein domina en casa

Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

Red Bull Cliff Diving World Series in St. Petersburg

© Romina Amato / Red Bull Content Pool

En los hombres, James Lichtenstein hizo valer su condición de local y mostró un desempeño contundente. Lideró desde las primeras rondas y cerró con el mejor salto del día: un mortal hacia atrás con cinco giros en posición encogida que le valió una alta puntuación y una cómoda ventaja sobre el británico Aidan Heslop, mientras que el rumano Constantin Popovici se quedó con el tercer lugar.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Conoce más
Red Bull Energy Drink
"Es una sensación increíble defender el título en casa (...) pero sabía lo que tenía que hacer y lo hice", señaló Lichtenstein, emocionado.
Con estos resultados, la lucha por el título se intensifica. Iffland y Heslop se mantienen al frente en la clasificación general, pero Arnett y Lichtenstein acortan distancias y llegan con confianza a la próxima parada en Copenhague, con saltos desde el icónico techo de la Ópera de la ciudad.
Si no quieres perderte lo que viene, puedes ver toda la acción del Red Bull Cliff Diving World Series en vivo a través de Red Bull TV.

Parte de esta historia

Red Bull Cliff Diving World Series - San Petersburgo

La segunda parada de las Series Mundiales 2026 aterriza en EEUU. Sigue en directo los saltos de los clavadistas de élite desde 21 y 27 metros en San Petersburgo, Florida.

USASt. Petersburg, Florida, USA
Ver información del evento
Clavadismo
Diving