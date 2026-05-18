Red Bull Cliff Diving 2026: La temporada inicia con todo en Bali

Bali será la primera de las tres nuevas sedes de este año. Los mejores saltadores de acantilados competirán en dos paisajes muy diferentes, desde la cascada de Kroya, en el norte de la isla, hasta los impresionantes acantilados de Nusa Penida, en el sur. Los competidores harán las primeras rondas de saltos en agua dulce antes de realizar los saltos más desafiantes sobre el océano Índico.

Skok Marije Paule Quintero u El Nidu na Filipinima © Romina Amato / Red Bull Content Pool

En la cascada de Kroya, los competidores saltarán directamente desde una plataforma situada en un árbol e integrada en su estructura natural, lo que aportará un elemento completamente nuevo y único a la Serie Mundial.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Tras las rondas iniciales, que mostrarán el interior tropical de Bali, la competición se trasladará a la isla de Nusa Penida para revelar uno de los paisajes costeros más espectaculares de Indonesia. Nusa Penida es una isla conocida por su importancia espiritual en la cultura balinesa y a menudo se la llama la «isla de los sacerdotes», lo que refleja su larga conexión con los lugares sagrados, el mar y las poderosas fuerzas de la naturaleza.

Aidan Heslop skače u Antaliji u Turskoj © Romina Amato / Red Bull Content Pool

La apertura de la temporada 2026 también marcará el tan esperado regreso de Aidan Heslop, el campeón de 2024. Tras perderse toda la temporada 2025 por una operación y la rehabilitación, el saltador británico de 24 años regresa como competidor con una invitación especial exactamente un año después de su operación. Su regreso añade aún más emoción a la competición masculina, liderada por el actual campeón, el francés Gary Hunt, cuya constancia le valió su undécimo trofeo King Kahekili, todo un récord.

Skok Garyja Hunta sa Starog mosta u Mostaru © Dean Treml / Red Bull Content Pool

En la competición femenina, la actual campeona, Rhiannan Iffland, iniciará su camino hacia su décimo título consecutivo en la Serie Mundial. La australiana de 34 años llega tras otro año dominante, aunque ahora deberá enfrentar la creciente presión de rivales decididas a desafiar su reinado.

Rhiannan Iffland skače na Filipinima © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Con 24 saltadores de élite, dos escenarios naturales y la apertura de la temporada en medio de las cascadas y acantilados costeros de Bali, la Red Bull Cliff Diving World Series está lista para un comienzo espectacular en Indonesia.

Se han concedido invitaciones especiales de comodín para Bali a Elisa Cosetti (Italia), Stella Forsyth (Australia), Morgane Herculano (Suiza), María Paula Quintero (Colombia), Andrea Barnaba (Italia), Nikita Fedotov (Armenia), Miguel García (Colombia), Aidan Heslop (Gran Bretaña) y Yolotl Martínez (México).

Podrás disfrutar de la acción de la primera competición de la nueva temporada de la Red Bull Cliff Diving World Series el 24 de mayo a través de YouTube y la plataforma Red Bull TV .