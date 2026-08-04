Red Bull Directions: Tú tomas el control del set de Pablito Pesadilla

En Red Bull Directions , Pablito Pesadilla no tocará su set como siempre. Las votaciones del público decidirán en tiempo real las canciones que quieren escuchar y él tendrá que transformar cada elección en una mezcla capaz de mantener el ritmo de la fiesta. ¿Estará preparado? Su respuesta es clara: “Siempre estoy listo”.

Los roles se invierten

Para Pablito, la reacción del público es una de las mejores partes de tocar en vivo: “Lo que más disfruto cuando toco en un evento es ver a la gente disfrutar con las mezclas que hago, con la música que pongo y poder conectar con ellos”.

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En Red Bull Directions, esa conexión será todavía más directa. En vez de preparar las pistas, serán los propios asistentes quienes decidirán el rumbo de la música.

Quotation “Yo creo que vamos a generar una conexión aún más grande con la gente. Ellos van a poder elegir el estilo que quieran vacilar” Pablito Pesadilla

El reto: Mezclar estilos sin perder el ritmo

Red Bull Directions © Red Bull

El verdadero desafío no será simplemente reproducir las canciones, sino encontrar la manera de unirlas y mantener el ritmo de la fiesta.

Cada votación podría llevar el set hacia un género completamente diferente. Pablito tendrá que reaccionar en segundos, crear una transición y conseguir que la pista lo siga.

Lejos de intimidarlo, esta es una de las cosas que más lo entusiasman, “va a ser entretenido, va a ser un lindo desafío. Me encantan los desafíos”, asegura Pablito.

Preparado para todo

Venue of Red Bull Directions in Tonsberg © Red Bull

Tener que improvisar frente a públicos distintos no es algo nuevo para Pablito Pesadilla. Durante sus primeros años como DJ aceptó presentarse en todo tipo de escenarios, cada experiencia lo obligó ha observar el ambiente, entender rápidamente a las personas y descubrir qué ritmo podía funcionar.

Quotation “Tienes que ingeniártelas, ver qué música poner y todo. Entonces, va a ser un lindo desafío; es como volver a mi inicio” Pablito Pesadilla

Su estrategia consiste en comenzar con canciones menos predecibles y guardar los temas más icónicos para el momento preciso. El objetivo es aumentar la intensidad poco a poco hasta conseguir que la pista explote.

Aunque el reggaetón y la electrónica suelen ser los géneros más pedidos en clubes y fiestas, sus alternativas no terminan ahí. Incluso ha mezclado canciones de Julieta Venegas con temas conocidos habituales de sus sets para generar uno de esos momentos en los que todo el público termina cantando. En Red Bull Directions, esa puede ser su mejor herramienta.

Un carrete único

DJ Pee.Wee performs at Red Bull Directions © Alex Sveda / Red Bull Content Pool

Red Bull Directions llegará a Centro Parque el 15 de agosto con una propuesta en la que el público dejará de ser solo espectador. Los asistentes podrán votar, elegir sus estilos favoritos y cambiar el rumbo del set de Pablito Pesadilla.

Quotation “Es lo que el publicó siempre menciona, dicen ‘me gustaría que el DJ tocara esta canción’. Ahora es el momento de elegir qué quieren escuchar y qué quieren bailar”. Pablito Pesadilla

El público dará las instrucciones. Pablito hará las mezclas. El resultado solo se conocerá esa noche.