Maratón de Santiago 2026: Una carrera, distintas metas

Con distancias de 10K, 21K (medio maratón) y 42K (maratón), y un recorrido que abarcó gran parte de las calles de Santiago, la maratón se vivió como una verdadera fiesta del running. Red Bull estuvo presente animando a los corredores a lo largo de este reto, acompañándolos pese al cansancio y entregando ese boost de energía clave para seguir avanzando kilómetro a kilómetro.

Las metas personales de cada corredor fueron las verdaderas protagonistas. Algunos buscaban mejorar sus tiempos, otros cumplir el sueño de correr su primera maratón, y muchos simplemente demostrarse a sí mismos que podían lograrlo. Todos ellos dejaron su nombre marcado en la historia de esta jornada.

Aaalas en el KM 12 ⚡️

Cayu en la Maratón de Santiago © Slovena Castro y Sebastian Morales

Los asistentes fueron recibidos con toda la creatividad de Red Bull Batalla, donde Cayu prendió al público desde el primer momento. Mientras que en medio de la pista, Red Bull Dance Your Style marcó el ritmo y transformó el espacio en un punto de energía pura, se entregó el incentivo extra que muchos necesitaban para seguir adelante.

Los records de la jornada 🥇

tiburón Maratón de Santiago © Slovena Castro y Sebastian Morales

Se registraron nuevos récords en cada una de las distancias. En los 10K, Diego Uribe Troncoso cruzó la meta con un tiempo de 29 minutos y 52 segundos. En los 21K, el mejor registro fue para Alejandro Alania, quien completó el recorrido en 1 hora, 2 minutos y 28 segundos. Finalmente, en los 42K, Cornelius Kibiwott Chepkok alcanzó la meta en 2 horas, 9 minutos y 49 segundos.

Esta edición de la Maratón de Santiago volvió a demostrar que es un espacio donde se cruzan el deporte, la motivación y las historias personales. Una jornada marcada por el esfuerzo y la superación, en la que Red Bull se propuso la meta de entregar a los corredores una experiencia inolvidable.