Roger Vieira logra victorias consecutivas en el Red Bull Genova Cerro Abajo

La tercera edición del Red Bull Genova Cerro Abajo volvió a ofrecer una competición muy reñida, en la que los mejores especialistas del mundo en descenso urbano afrontaron un recorrido físicamente exigente a través de las calles históricas de Génova, Italia.

En un circuito que recompensaba a partes iguales la precisión, la determinación y la destreza en carrera, el vigente campeón, el brasileño Roger Vieira, se alzó con la victoria tras una tensa batalla que se decidió por un estrecho margen. El alemán Johannes Fischbach se aseguró el segundo puesto con otra gran actuación, mientras que el español Alex Marín completó el podio.

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El resultado en Génova deja en suspenso la temporada de Red Bull Cerro Abajo, ya que Vieira ha recortado distancias con el líder, Sebastian Holguín —ganador a principios de año en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo—. El título de la serie se decidirá ahora cuando los riders se dirijan a la última parada del circuito mundial en Stuttgart, Alemania, los días 5 y 6 de septiembre.

Dominando un exigente circuito urbano de descenso

Vieira will now be chasing the title when the series concludes in Stuttgart © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Los corredores llevaron sus límites al máximo al darlo todo por la victoria en la histórica ciudad portuaria de Génova. Tras acoger por tercera vez a los mejores especialistas del mundo en descenso urbano de bicicleta de montaña (MTB), el circuito de este año se consolidó como uno de los más exigentes de la serie.

El recorrido, de 2,2 km de longitud, presentaba un desnivel de casi 280 metros y superficies de características muy cambiantes. La prueba comenzaba en Monte Peralto y terminaba ante una multitud en Largo della Zecca; entre ambos puntos, los participantes debían afrontar fuertes pendientes, callejones estrechos, tramos de escaleras imponentes y terrenos que variaban constantemente.

Ver a los corredores alcanzar velocidades de hasta 80 km/h entre saltos, escalones y curvas, recorriendo el laberinto de *creuze* y *caruggi* (las estrechas calles del casco antiguo) de Génova, ofreció un espectáculo memorable que entusiasmó tanto a los participantes como al público.

Fue Vieira, de 31 años, quien realizó una bajada impecable para conquistar nuevamente el título con un tiempo ganador de 2:33.971. "Hice una muy buena bajada en la clasificación; no quería ver el tiempo de Johannes en lo más alto, pero terminé mirándolo, vi su marca y supe que tenía que darlo todo", comentó el brasileño. "Eso fue lo que hice y funcionó. Estoy muy feliz de ganar otra vez. Es mi segunda victoria consecutiva en Génova; esto es para Brasil".

Johannes Fischbach launches off a ramp on his way to second place © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

n la reñida lucha por los primeros puestos de la clasificación, Fischbach terminó a solo 1,659 segundos de Vieira. Fue un resultado importante para el piloto alemán, ya que asciende a la cuarta posición de la general y está decidido a cerrar la temporada por todo lo alto logrando la victoria ante su público en Alemania.

En una disputada pugna por el último escalón del podio, el español Marín se hizo con el tercer puesto por delante del suizo Tuhoto-Ariki Pene. El piloto italiano mejor clasificado fue Francesco Colombo, en la decimotercera posición.

Johannes Fishbach expertly completes a wall ride © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Julian Steiner soars through the clear skies © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Tuhoto Ariki Pene narrowly missed out on third place © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Celebration time on the podium for Fischbach, Vieira, and Marín © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Roger Vieira celebrates his victory with the fans © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Mira la repetición del Red Bull Genova Cerro Abajo 2026

Para ver todas las bajadas de la emocionante competición en Génova, puedes revivir la retransmisión en directo del Red Bull Genova Cerro Abajo en el siguiente vídeo:

Red Bull Genova Cerro Abajo 2026: resultados y crónica

Resultados del Red Bull Génova Cerro Abajo 2026 1 2:33,971 2 +1,659 3 +2,977 4 +3,190 5 +3,405 Clasificación Persona Resultado 1 2:33,971 2 +1,659 3 +2,977 4 +3,190 5 +3,405