Red Bull Los Andes 2026: Consejos de Benjamín Herrera para correr

En Red Bull Los Andes, acelerar no siempre es la mejor estrategia. A veces toca guardar energía, buscar otra línea o detenerse antes de volver a intentar un obstáculo. La competencia volverá a poner a prueba a los pilotos el sábado 14 de noviembre y, para quienes ya se preparan para la largada, Benja Herrera comparte sus consejos para enfrentar el desafío.

En 2024, Benja Herrera peleó por la victoria con su primo Camilo y se quedó con el segundo lugar en Súper Expertos. Con tres títulos en Red Bull Los Andes, sabe bien cómo enfrentar la carrera y qué hacer cuando las fuerzas empiezan a faltar.

La preparación empieza antes de subirse a la moto

Benjamín Herrera © Red Bull Content Pool

Llegar bien físicamente es clave, pero también lo es prepararse para los imprevistos. Una caída, un paso que exige varios intentos o el cansancio antes de tiempo son situaciones que conviene tener en mente antes de competir.

Quotation “Hay que ponerse en todos los escenarios posibles, tanto en lo físico como en lo mental... El que llega preparado para solucionar imprevistos, es el que mejor reacciona cuando las cosas se complican” Benja Herrera

Esa preparación también incluye revisar la moto, trabajar la resistencia, la fuerza de brazos y piernas, y darle espacio al descanso. Como resume el tricampeón, “no sirve de nada entrenar todo el año si llegas agotado a la largada”.

Empieza con ganas, pero guarda energía

Benjamín Herrera © Red Bull Content Pool

La largada puede tentar a cualquiera a salir con todo. El problema aparece cuando ese impulso no se mantiene varios kilómetros después. Para Benja Herrera, los primeros tramos son una oportunidad para leer el terreno, medir las fuerzas y encontrar un ritmo que se pueda sostener. Es un aprendizaje que también ha reforzado en el rally raid, donde administrar el esfuerzo durante varias jornadas es parte de la competencia.

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“Cuando partes muy fuerte es justamente cuando llegan los retiros y los abandonos. Uno sale con muchas ganas de correr y se olvida de que son muchos kilómetros, y que al final es la suma de todos ellos lo que te deja en tu posición”, explica.

Su consejo es claro: Ir de menos a más y entender la carrera antes de exigirse al máximo.

En Nido de Cóndores nada es seguro

Superar un sector una vez no significa que vaya a resolverse igual en la siguiente vuelta. Con el paso de las motos, el terreno cambia y obliga a tomar nuevas decisiones.

Quotation “Nido de Cóndores no perdona, el terreno se va rompiendo con el paso de las motos y la línea que te sirvió en la mañana puede no servirte en la tarde” Benja Herrera

Por eso, observar y adaptarse es tan importante como la técnica. Si una línea dejó de funcionar, toca volver a mirar y encontrar otra manera de pasar.

Un error no tiene por qué convertirse en algo peor

Red Bull Los Andes 2024 © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

En una carrera de hard enduro habrá intentos fallidos. La clave está en cómo reaccionar cuando llegan. “Te vas a frustrar, eso es seguro. Lo importante es no dejar que un error se transforme en tres. Respirar, volver a mirar la línea e intentarlo de nuevo con la cabeza fría”, aclaró Benja Herrea.

Entre la concentración y las ganas de conseguir un buen resultado, también hay espacio para disfrutar lo que ocurre alrededor. El público alentando en las subidas, el ambiente y la satisfacción de superar cada sector.

Quotation “Es una carrera dura, pero también es una fiesta increíble, con mucha gente apoyando en cada subida. No se obsesionen con el resultado, vayan paso a paso y llevense la experiencia, porque eso es lo que te hace crecer como piloto” Benja Herrea

Las inscripciones para Red Bull Los Andes 2026 siguen abiertas, consigue tu entrada aquí.