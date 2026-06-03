Danny Léon y el evento más salvaje de miniramps

En su nuevo evento de skateboard, Danny León no sólo fue el anfitrión, sino que ganó. El español se hizo con el primer puesto del Red Bull Plus One, derrotando a Viktor Solmunde en la final, mientras que Elias Nilsen se aseguró el tercer puesto tras el combate por el subcampeonato. Con el Port Olímpic de Barcelona como telón de fondo, el nuevo concepto de mini-ramp de León dio la vuelta al formato tradicional de competición, convirtiéndolo en un enfrentamiento cara a cara al estilo combat.

Con ocho riders intercambiando trucos y reduciendo las "vidas" de los demás, el evento se desarrolló como un juego de lucha en vivo, pasando por los cuartos de final y las semifinales hasta un enfrentamiento final en el que el propio creador salió vencedor. Así quedaron los tres primeros al final:

Danny León (ESP) - 1º

Viktor Solmunde (DEN) - 2º

Elias Nilsen (NOR) - 3º

01 La idea detrás del Red Bull Plus One

La creación del campeonato se remonta a mucho tiempo atrás para León, que se inspiró en el legendario vídeo de la minirampa Casi: Cheese and Crackers con Chris Haslam y Daewon Song.

"Una cosa que me gusta de la minirampa es que a veces no tienes tiempo de pensar lo que vas a hacer", dice León, que compitió en su primer campeonato de minirampas cuando sólo tenía 10 años. "Todo es improvisación y freestyle. Cuando te pones en esas situaciones, puedes ver realmente lo que puedes hacer".

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Red Bull Plus One fue la forma que tuvo León de plasmar esa sensación en un formato en directo. "Se me ocurrió este formato porque, cuando era niño, veía a los grandes del monopatín jugar a eso", dice. "Creo que se llamaba 'añade un truco' y tenían que añadir un truco, más uno, más uno, más uno".

Red Bull Plus One was a brand-new concept from Danny León © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Para él, se trataba menos de hacer los trucos más difíciles y más de pensar rápido y mantener toda la línea en la cabeza. Se trataba de reaccionar y memorizar bajo presión.

"No eran trucos difíciles, pero era difícil recordar qué truco es el siguiente, el orden cuando tienes cinco o diez trucos... te quedas como...", recuerda. "Y puedes perderte. Era muy divertido".

Esa sensación de juego es exactamente lo que espera recuperar con el Red Bull Plus One, que, según dice, es un concurso, pero no "un concurso de verdad, se trata de alegría".

02 Cómo funcionó el Red Bull Plus One

Se colocó a ocho pilotos al azar en dos grupos de cuatro, con semifinales, finales de grupo y una Gran Final. Cada ronda era también una batalla uno contra uno.

Cada skater empezaba con dos vidas más un reembolso (una sola repetición extra). Luego perdían una vida cada vez que fallaban al copiar y añadir a una línea de truco. Cuando perdían las dos vidas, perdían la batalla y su oponente avanzaba.

Chris Haslam helped to inspire the creation of Red Bull Plus One © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Desde el principio de cada batalla, los riders competían cara a cara, con un rider elegido al azar para ir primero. El concurso utilizaba un claro sistema de progresión de trucos: el rider inicial hacía el primer truco, y el oponente tenía primero que igualarlo y luego añadir un nuevo truco encima.

Después, continuaba una y otra vez, con cada skater repitiendo la línea completa y añadiendo un truco más en cada turno. Por ejemplo, el Skater A empezaba con un ollie, el Skater B tenía que hacer un ollie más un kickflip, y luego el Patinador A tenía que volver con un ollie, un kickflip y un truco nuevo.

03 ¿Qué ocurría si los skaters fallaban?

Cuando el skater inicial fallaba mientras hacía un truco, no había penalización; la secuencia de trucos se reiniciaba y pasaba el turno. Si el skater que respondía fallaba, perdía una vida. Un skater perdía la batalla cuando perdía las dos vidas. Cuando eso ocurría, el oponente pasaba a la siguiente ronda.

04 ¿Cómo se juzgó el Red Bull Plus One?

El campeonato se juzgaba a sí mismo. Esto se debe a que si se conseguía un truco, te quedabas dentro. Si fallabas, perdías una vida. Esto premiaba, naturalmente, la regularidad, la progresión de los trucos, la creatividad y la estrategia inteligente bajo presión, mientras que el árbitro Kini estaba presente para asegurarse de que se cumplían las reglas.

05 Resultados del Red Bull Plus One

Rider Final Position Progress Danny León (ESP) 1st Beat Chris Haslam (QF); Elias Nilsen (SF); Viktor Solmunde (Final) Viktor Solmunde (DEN) 2nd Beat Cole Gossett (QF); Rio O’Byrne (SF); lost to Danny León (Final) Elias Nilsen (NOR) 3rd Beat Cristian Sánchez (QF); lost to Danny León (SF); beat Rio O’Byrne (3rd place match) Rio O’Byrne (GBR) 4th Beat BronZskate (QF); lost to Viktor Solmunde (SF); lost to Elias Nilsen (3rd place match) Chris Haslam (CAN) QF Lost to Danny León Cole Gossett (USA) QF Lost to Viktor Solmunde Cristian Sánchez (ESP) QF Lost to Elias Nilsen BronZskate (ESP) QF Lost to Rio O’Byrne