Red Bull Rampage 2026: trucazos, descensos épicos y un final inesperado

Veinticinco años después de que el Red Bull Rampage llevara por primera vez el ciclismo de montaña a territorios inexplorados, los mejores freeriders del mundo volvieron a la sede original en Virgin, Utah, para escribir otro capítulo en la historia del evento.

Con una nueva generación de ciclistas enfrentándose a algunos de los terrenos más empinados y exigentes jamás vistos en el Rampage, todo estaba listo para un aniversario inolvidable.

Por desgracia, el tiempo tenía otros planes. Los fuertes vientos provocados por tormentas cercanas obligaron a los organizadores a dar por concluida la competición masculina antes de tiempo, después de que nueve ciclistas hubieran completado sus descensos de competición.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Pero, aunque la competición se acortó, la acción que se vivió antes de la cancelación nos dejó ver una vez más lo mucho que ha avanzado el ciclismo de montaña freeride en los últimos 25 años .

Riders and fans returned to Red Bull Rampage's original Utah venue © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01 Las bajadas más destacadas del Red Bull Rampage 2026

El polaco Szymon Godziek ofreció una de las actuaciones más destacadas del día, combinando trucos espectaculares con precisión técnica en una línea que incluía un doble salto comprometedor hacia un salto sobre el cañón, un descenso sin margen de error y grandes acrobacias

Sus esfuerzos le valieron una puntuación de 90 puntos, lo que le situó en lo más alto de la clasificación cuando se detuvo la competición.

«Tengo suerte de que mi primera manga saliera bien, y estaba listo para volver a subir y añadir más cosas a mi recorrido», dijo Godziek. «Estoy contento de volver a casa sano y salvo, y esta Red Bull Rampage ha sido el mayor reto de mi vida».

Jaxson Riddle también llevó su creatividad característica al desierto de Utah, llenando su recorrido con una impresionante colección de trucos en 10 obstáculos diferentes.

Desde un «Indian air» con agarre al sillín y un «suicide no-hander» hasta un espectacular «backflip suicide no-hander», el estadounidense combinó una conducción técnica con ese estilo natural que se ha convertido en su sello distintivo.

Por su parte, el novato británico Kade Edwards no tardó en causar sensación en su debut en el Red Bull Rampage.

Este joven de 26 años combinó la velocidad de las carreras de descenso con la creatividad inspirada en los skateparks, abriendo su recorrido con un «nose-bonk suicide no-hander» antes de añadir un «nose manual» improvisado y un «no-foot can» en uno de sus saltos. Su actuación le valió el premio al Mejor Estilo, lo que le dejó casi sin palabras.

«La verdad es que no sé qué decir; no me puedo creer que esté aquí. Ganar el premio al Mejor Estilo ha sido increíble», dijo Edwards.

Red Bull Rampage rookie Kade Edwards earned the Best Style award © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Jaxson Riddle dazzled on his way down the mountain © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Red Bull Rampage 2026: los premios elegidos por los riders

Aunque no hubo podio oficial debido a la cancelación, sí se entregaron a los deportistas los premios votados por los propios corredores, en reconocimiento a algunas de las actuaciones y contribuciones más destacadas del evento.

El novato Paul Couderc se llevó a casa el premio al «Mejor Truco» de la Comisión Deportiva de Utah por su backflip desde el suelo, mientras que su equipo de construcción también se hizo con el premio «Cat Compact Digger».

«Mi equipo conoce mi estilo de pilotaje y se han esforzado muchísimo trabajando en ese obstáculo. Estuvieron enganchados a las cuerdas durante cuatro días para que yo pudiera hacerlo», dijo Couderc.

Kade Edwards collects the Best Style award © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Special recognition for Paul Couderc's diggers © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

El español Bienvenido Aguado Alba ganó el Premio BFGoodrich Tires a la Resistencia tras sufrir una caída durante un «flat spin 360» tras una primera mitad impecable de su recorrido. Su resistencia y determinación para seguir adelante no pasaron desapercibidas.

El Premio McGazza Spirit, votado por los propios atletas, fue para Carson Storch , que se cayó en su primera manga pero siguió animando a sus compañeros durante toda la competición.

03 Robin Goomes hace historia en la competición femenina

Aunque la competición masculina se acortó, la prueba femenina deparó un resultado histórico, ya que la neozelandesa Robin Goomes se convirtió en la primera ciclista en ganar tres títulos consecutivos del Red Bull Rampage.

Goomes se impuso con una puntuación de 93,50, realizando una espectacular manga que incluyó el primer «flat spin 360» que ha aterrizado una mujer en el Red Bull Rampage. Esa maniobra también le valió el premio al Mejor Truco de la Comisión Deportiva de Utah, coronando así un 25.º aniversario inolvidable para la campeona defensora.

04 Revive el Red Bull Rampage 2026

Es difícil imaginar dónde estaría el ciclismo de montaña sin el Red Bull Rampage.

Hace veinticinco años, otros deportes de acción como el esquí, el snowboard, el motocross y el skate ya contaban con plataformas de freeride. El ciclismo de montaña, sin embargo, se había limitado en gran medida a las carreras como vía de competición.

El Red Bull Rampage lo cambió todo. Ofreció a los ciclistas de montaña un camino diferente, basado en el progreso, la creatividad y la libertad.

Y aunque la competición masculina de 2026 se vio truncada, las actuaciones que se vieron demostraron que estos ideales siguen impulsando el deporte hacia adelante.

Mira la repetición de la prueba masculina del Red Bull Rampage 2026 para revivir la acción de Utah.

Red Bull Rampage: Competencia Masculina Los mejores riders de freeride masculino vuelven a Utah para una competición en el terreno más implacable.