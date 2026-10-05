Dos sedes históricas reciben el Red Bull Rampage 2025

Por eso, el anuncio de la sede siempre genera expectación. Para los riders es el lienzo en blanco donde trazar sus líneas, y cada terreno guarda su propia historia. En esta edición, los hombres competirán en el mismo escenario que acogió el

en 2016, 2017 y 2021. Las mujeres, en cambio, tendrán su reto en el lugar donde se celebraron las ediciones de 2014 y 2015, además de las históricas sesiones de progresión de

en 2019 y 2022.