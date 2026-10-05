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© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
MTB
Dos sedes históricas reciben el Red Bull Rampage 2025
El Red Bull Rampage 2025 se disputará en dos escenarios legendarios: los hombres regresan al lugar utilizado por última vez en 2021, mientras que las mujeres lo harán en la sede de 2014/2015.
En ningún otro lugar del planeta se dan las condiciones que ofrece este rincón del desierto estadounidense: crestas montañosas de color óxido que caen abruptamente hacia el valle, suelos que al humedecerse permiten moldear saltos imposibles y acantilados que, con una buena rampa de recepción, hacen que las bicicletas vuelen más de 15 metros de altura. Todo ello convierte a Virgin en la cuna del evento más extremo y prestigioso del freeride.
Por eso, el anuncio de la sede siempre genera expectación. Para los riders es el lienzo en blanco donde trazar sus líneas, y cada terreno guarda su propia historia. En esta edición, los hombres competirán en el mismo escenario que acogió el Red Bull Rampage en 2016, 2017 y 2021. Las mujeres, en cambio, tendrán su reto en el lugar donde se celebraron las ediciones de 2014 y 2015, además de las históricas sesiones de progresión de Red Bull Formation en 2019 y 2022.
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La sede masculina: el regreso de un clásico
El escenario masculino de este año se presenta como un auténtico anfiteatro natural. “Probablemente es uno de los terrenos más espectaculares de todos los Rampage”, afirma Carson Storch, que ya compitió aquí en 2016, 2017 y 2021. La pendiente constante y la exposición hacen que cada línea sea intensa y sin respiro, lo que garantiza un espectáculo salvaje.
La parte alta de la montaña alberga un canal natural que Cam Zink y Kyle Strait aprovecharon en su día para firmar una de las bajadas más memorables y brutales en la historia del evento. También fue en este mismo escenario donde Brandon Semenuk se llevó la victoria en 2021, marcando un antes y un después con el primer Tailwhip desde un drop. Su innovadora apuesta abrió la puerta a una nueva era de trucos en el Rampage.
El lugar es también conocido por el imponente “Goblin Drop”, un step-down tan descomunal que en su día parecía imposible de construir y montar. En 2016, Tyler McCaul, Carson Storch y Darren Berrecloth lo hicieron realidad. Reed Boggs fue el último en desafiarlo en 2021, logrando un tercer puesto. ¿Volverá a aparecer en esta edición? La incógnita queda abierta.
La presencia de nuevos nombres será otro factor a seguir. Mientras los veteranos repiten y perfeccionan líneas conocidas, los debutantes llegan con ideas frescas y dispuestos a reinterpretar el terreno. Uno de ellos, Hayden Zablonty, lo tiene claro: “La línea perfecta en Rampage sería con muchos elementos nuevos”. Con figuras como Brandon Semenuk y Kurt Sorg fuera de esta edición, el podio masculino promete sorpresas.
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La sede femenina: un círculo que se cierra
Para las mujeres, competir este año tiene un valor especial. La sede elegida fue escenario en 2019 del primer Red Bull Formation, la iniciativa que encendió la chispa del freeride femenino y abrió el camino hacia el Rampage. Tres años después, volvió a recibir a las riders en otra edición del Red Bull Formation y en 2025 se convierte por fin en la arena de la segunda edición femenina del Rampage.
“El terreno de esta sede es uno de los más amplios y eso abre un abanico enorme de posibilidades”, explica Hannah Bergemann, pionera del Formation. Su historia aquí es profunda: fue la primera en lanzarse durante los entrenamientos de 2019 con un exigente doble drop, y más tarde recorrió la línea de Brett Rheeder de 2014 junto a Casey Brown. Para ella, regresar es una oportunidad de llevar esa experiencia al siguiente nivel.
Es súper emocionante volver a este lugar después de usarlo para Red Bull Formation. Es el recinto con el que estoy más familiarizado, así que será divertido aprovechar esa experiencia previa y superarme aún más.
Otras riders como Vaea Verbeeck también vuelven con cuentas pendientes. En 2022 reconstruyó un drop gigante que nunca llegó a montar tras una caída en un salto previo. Este año baraja retomarlo, aunque decidirá una vez que vuelva a caminar el terreno. “Desde nuestra primera experiencia en Virgin hasta hoy, se siente especial y como cerrar un círculo”, confiesa.
Entre los recuerdos más intensos de este escenario está la línea construida por la argentina Cami Nogueira en 2022: la “Fall Line”, un descenso directo, sin curvas de seguridad y enlazado con un step-down monumental. Su audacia le valió el Spicy Award y su estilo promete volver a encender la montaña.
En comparación con 2024, la sede ofrece este año mayor espacio para construir y más libertad creativa. “Habrá más margen para aterrizajes largos, para controlar la velocidad y para marcar el ritmo de las bajadas”, destaca Verbeeck.
Mira a las mujeres que trazan sus líneas en el Red Bull Rampage
25 minutos
Making History: The Women of Freeride
Sigue a las riders de élite rompiendo fronteras en el Red Bull Rampage en un esfuerzo por la igualdad.
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Un espectáculo asegurado
El Red Bull Rampage 2025 se celebrará los días 16 y 18 de octubre. Las competiciones podrán seguirse en directo a través de Red Bull TV en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde se emitirán en exclusiva por ESPN+.
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