Después de seis años con Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel se une a Red Bull - BORA - hansgrohe para la temporada 2026. El doble campeón olímpico también ha ganado la Vuelta a España 2022 y otras carreras importantes con la camiseta del equipo belga, incluyendo dos ediciones de Lieja-Bastogne-Lieja (2022 y 2023) y Clásica de San Sebastián (2019, 2022, 2023).

"Remco es sinónimo de ambición. No solo quiere correr, quiere dar forma al ciclismo", dijo Ralph Denk, CEO de Red Bull - BORA - hansgrohe. "No sólo aporta un talento atlético excepcional, sino también una mentalidad extraordinaria. Su determinación, profesionalidad e implacable afán de superación son realmente inspiradores”.

La llegada de Evenepoel marca un paso significativo en la continua evolución de Red Bull - BORA - hansgrohe como aspirante a los Grandes Tours. Con Evenepoel uniéndose a la plantilla la próxima temporada, el Red Bull - BORA - hansgrohe está construyendo un equipo que será una competencia feroz en los próximos años.

Para el belga, el fichaje representa un nuevo comienzo tras una difícil temporada 2025, que incluyó lesiones y un abandono prematuro del Tour de Francia. Ganó la contrarreloj de la 5ª etapa en los alrededores de Caen, pero no parecía estar al cien por cien cuando la carrera llegó a la montaña. Después de abandonar la carrera, Evenepoel reveló a través de las redes sociales que se había apresurado para estar listo para el Tour y corrió con una costilla rota.

La campaña 2025 del Red Bull - BORA - hansgrohe en el Tour de Francia fue realmente prometedora, con Florian Lipowitz ofreciendo un rendimiento excepcional en su debut en el Tour, terminando tercero en la general y ganando el maillot blanco como mejor joven ciclista, un logro destacado.

Lipowitz consiguió el mejor resultado de la historia del Red Bull - BORA - hansgrohe en el Tour, poniendo fin a una sequía de podios de casi dos décadas en Alemania. Lipowitz comenzó la carrera como apoyo de Primož Roglič , que finalmente terminó octavo, mientras que la regularidad y el estado de forma del joven ciclista le elevaron a la inesperada condición de líder del equipo.

La llegada de Evenepoel al Red Bull - BORA - hansgrohe es una clara señal de que el equipo está poniendo rumbo a convertirse en una de las fuerzas más atractivas del panorama ciclista internacional en los próximos años.