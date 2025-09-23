Sandro Dias quiere más retos: "Patino más hoy que cuando tenía 25 años"

Entusiasmado por competir en su primer concurso de patineta a mediados de los 80, Sandro Dias quería rellenar todos los puntos del formulario de inscripción. Pero se quedó atascado en "apodo". Nunca había tenido uno de verdad. "Pon Mineirinho, que es como te llama tu tío", sugirió su madre, Leila. Afonso, su padre, era conocido como Mineiro.

El niño escribió Mineirinho sin mucha convicción, pero el apodo se le quedó, ¡y de qué manera! No es exagerado decir que no hay ningún skater en el mundo que no conozca a la leyenda brasileña que se esconde tras este nombre.

Dias es uno de los nombres más importantes de la historia del skate, tres veces campeón del mundo y también tres veces medalla de oro en los X-Games. Un niño que empezó a patinar a los 10 años en las calles de Santo André, donde nació en 1975, y pasó a conquistar el planeta.

01 Un juego de niños

Las maniobras de Sandro Dias son notables © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Sandro Dias se subió por primera vez a una tabla a mediados de los 80, cuando Brasil vivía una fiebre por el skate. Por aquel entonces, el hermano mayor de su mejor amigo, Xan, había ganado uno. Dias y Xan le ponían una rueda de coche encima y bajaban por las laderas de Santo André.

En Navidad, Dias recibió de sus padres su propia tabla y empezó a ir a los parques de Santo André y São Bernardo do Campo, en São Paulo. Pronto demostró que era diferente a los demás jóvenes y en 1988, tres años después de subirse a un skate por primera vez, fue campeón de Brasil en la categoría de principiantes.

02 Prejuicios y dificultades

Sandro Dias en un campamento en Arizona © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

En aquella época, el skateboarding ni siquiera se consideraba un deporte en Brasil, y los patinadores sufrían muchos prejuicios. En la extensa ciudad de São Paulo, incluso fue prohibido por el entonces alcalde Jânio Quadros.

Estas no eran las únicas dificultades. El acceso a equipos de última generación, todos importados, era muy difícil y los skaters tenían que hacer pedidos a conocidos que viajaban al extranjero y esperar que pudieran traer algo de vuelta en sus maletas.

Los brasileños tampoco podían seguir la evolución de la escena internacional tan de cerca como hoy. Sin Internet ni teléfonos móviles, se enteraban de lo que hacían las grandes estrellas gracias a las raras cintas de VHS que llegaban a Brasil o las fotos de revistas viejas.

Sandro Dias es una leyenda del skateboarding © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

"Veíamos las imágenes en papel, intentábamos adivinar qué movimientos habían hecho los tipos para llegar a esas maniobras e intentábamos imitar lo que imaginábamos", recuerda Dias. "Nuestro nivel técnico estaba muy por debajo del de los americanos y europeos, así que la evolución fue muy lenta. Tuvieron que pasar unos 10 años para que la escena mejorara, para que tuviéramos una tienda que vendiera piezas importadas en São Paulo y para que los parques empezaran a crecer."

03 Un buen tipo

Encuentro con los fans en el Red Bull Drop In Tour © Allan Estevam Carvalho Teixeira/Red Bull Content Pool

La escena nacional aún era precaria, pero el chico de ABC tenía talento y pronto se hizo un hueco entre la gente mayor del skate que frecuentaba las pistas de baile.

Sin embargo, Dias era responsable, no se metía en líos y no daba disgustos a sus padres. Por eso, desde muy joven, tuvo mucha libertad para salir a la calle y patinar, yendo de un parque a otro. En los parques de Santo André y São Bernardo conoció a todo tipo de gente, desde un skater profesional hasta un ladrón de bancos.

Sandro Dias en el Red Bull Drop In Tour © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

"Era un chaval de 13 o 14 años, no me metía con nadie y nadie se metía conmigo. Todo el mundo se respetaba y siempre me consideraron un lugareño de São Bernardo, aunque fuera de Santo André", dice.

El chico tranquilo tenía una gran habilidad para el monopatín y, para los veteranos, era un alumno ideal. Dias siempre intentó montar con los mejores y así se acercó a los mejores riders de la época, como Sérgio Negrão y Edsinho. Su primer viaje internacional de patinaje fue a California a los 13 años, en 1988, en compañía de ellos dos y de Tio Liba.

La leyenda del skateboarding Sandro Dias en la carrera de Brasil © Fabio Piva for Wings for Life World Run

"Fue un sueño. Veíamos los vídeos de los americanos y el sueño de todo patinador de Brasil era ir a California y pasar allí una temporada. Todo era perfecto: las aceras, las pistas, los halfpipes. Vuelves con otros parámetros, con otra visión del skate, con otros deseos y con buenas piezas para vestir. Volví con ese deseo de la infancia de: 'Vaya, algún día quiero vivir aquí'", recuerda Dias.

Spoiler: Dias no sólo hizo realidad su sueño infantil, sino que después pasó casi 20 años en California, consolidando una de las carreras más brillantes del skateboarding mundial.

04 Punto de inflexión clave

Antes de convertirse en profesional, Dias hizo lo que sus padres esperaban: se graduó en la universidad. En aquella época, apostar por ser un skater profesional seguía siendo demasiado arriesgado en Brasil, así que era importante tener otro plan.

A principios de la década de 2000, se licenció en Administración de Empresas y entró a trabajar en la empresa de su padre. Pero ya ganaba mucho más dinero patinando que trabajando para la empresa familiar como para dejar de competir: trabajaba de lunes a jueves o viernes, se subía a un avión para viajar, competía y volvía a su rutina laboral el lunes.

"Cuando me licencié en la universidad, tenía que ir a algún sitio, ¿no? Fue entonces cuando tuve que tomar una decisión: ir a Estados Unidos y dedicarme al 100% al skate", recuerda.

Sandro Dias en Red Bull Skate Generation en Florianópolis © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Su padre era un poco reacio a que Sandro se fuera. Quería pasarle el negocio a su único hijo (tiene otras tres hijas), pero su madre, Leila, que le había acompañado a los concursos desde muy pequeño, siempre le animó a ir y hacer lo que le gustaba.

En aquella época, vivir en el extranjero era la única opción para los brasileños que querían llegar a lo más alto. Los principales eventos los organizaban empresas extranjeras y sus ojos estaban puestos principalmente en los escenarios americanos y europeos. "Si no estuviéramos en el circuito, no nos invitarían a algunos eventos. Desde el momento en que fui a Estados Unidos, empecé a participar en todo lo que ocurría. Intenté involucrarme en todo, y entonces empezaron a ocurrir cosas de verdad", afirma.

05 La cima

Sandro Dias impulsó su carrera en el extranjero © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

De Brasil a California y luego al mundo. Inserto en la escena skater más importante del planeta en aquel momento, Dias evolucionó rápidamente y los resultados empezaron a llegar.

En 2003 ganó su primer título de Campeón del Mundo de Vert y permaneció invicto hasta 2007. Incluso volvió a la cima en 2011, a los 36 años, para alcanzar la increíble cifra de seis títulos mundiales. Durante la década de 2000, Dias también se coronó tres veces campeón de Europa y ganó tres veces en esa misma categoría en los X-Games de 2004, 2006 y 2007.

A medida que su carrera despegaba, vio cómo se acercaban ídolos lejanos, tanto en geografía como en habilidad. Dias estaba en igualdad de condiciones con los mejores, que se convirtieron en sus amigos.

Sandro Dias en un campamento en California © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

"Incluso antes de empezar a ganar, tuve la loca experiencia de salir con los chicos a los que admiraba en Brasil. Estaba aprendiendo a patinar y de repente estaba al lado de Edsinho. Le compré una tabla a Negão. Fue una auténtica locura. Los chicos eran mis ídolos", recuerda.

" Después, empecé a acercarme a tipos como Tony Hawk, Christian Hosoi y Steve Caballero. A día de hoy, es como un viaje mental. Todavía me sorprendo en los eventos admirando a los chicos como un niño. Vi a Hosoi por primera vez en una actuación en 1985 o 1986 y era de otro mundo. Pensábamos que nunca llegaríamos a su nivel".

Mientras conquistaba las rampas del mundo, Dias también aprovechó la oportunidad para promover el skateboarding en Brasil organizando campeonatos.

Sandro Dias conoce a un fan © Allan Estevam Carvalho Teixeira/Red Bull Content Pool

Dias ha organizado varias ediciones del "D-Day", un respetado concurso, ha participado en la producción del Jump Festival y celebra el Campeonato en su granja de Vargem, São Paulo. Allí también hizo realidad su sueño de crear un campamento de skateboarding, que combina educación, deporte y ocio en un solo lugar para los niños.

Veo que la gente me llama maestro y todavía me sorprendo. No me siento un maestro, sigo sintiéndome un niño

06 Impulsado por los retos

Sandro Dias patina en el Puente de la Estaiadinha en São Paulo © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

A Dias siempre le han gustado los retos, y los llevó al siguiente nivel cuando se unió al proyecto de patinar el puente de Estaiadinha, en São Paulo. Los retos físicos y técnicos eran inmensos, pero lo que realmente le afectó fue la parte psicológica. El miedo, un sentimiento poco habitual en su rutina, se apoderó de él y por primera vez amenazó con entorpecer su actuación.

El skater sólo pudo ver el montaje en el puente marginal de Tietê en el momento del desafío, y antes tuvo que bajar por primera vez en su vida sujetándose a una cuerda hasta llegar a la rampa, mientras muchos autos pasaban a sus pies.

“Era la primera vez que me metía en algo preparado para morir, y pensé: todos habían hecho lo mejor que podían, todo estaba preparado, era impresionante… y ahora faltaba la guinda del pastel, que soy yo. Así que no voy a rendirme, pase lo que pase”, recuerda.

3 minutos Sandro Dias, halfpipe a 45 m de altura sobre la ciudad de São Paulo El skater Sandro Dias patina en un halfpipe en el puente Estaiadinha de São Paulo a 45 metros de altura.

Dias utilizó una estrategia de visualización que suelen emplear los atletas profesionales. Repasó mentalmente todo lo que tenía que hacer de principio a fin y lo puso en práctica en el puente sin dejar que otros pensamientos se interpusieran en su camino: "Me encerré en mí mismo, no presté atención a nada más y empecé a caminar hasta que me sentí cómodo. Poco a poco, me fui soltando y me tranquilicé".

07 Talento frente a preparación

Sandro Dias se dedica al 100% cada vez que se sube a su patineta © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

En sus más de 30 años de skateboarding, Dias ha conseguido realizar maniobras históricas. Batió el récord mundial del aéreo más alto en el halfpipe, volando a 4,20 m por encima de la pista; en 2004, fue la tercera persona del mundo en hacer un giro de dos vueltas y media en el aire a 900 grados, y también consiguió ser el primero en volver a hacer esta maniobra durante la competición.

Para quienes siguen la meticulosa preparación de los atletas profesionales de hoy en día, resulta difícil creer que Dias hiciera todo esto sin pisar nunca el gimnasio y que las lesiones graves nunca formaran parte de su trayectoria profesional. "Me operé del menisco en 2015, pero también tenía 40 años y llevaba 30 en el skate. Un día, el menisco se iba a quejar", dice. Tras un mes de intensa fisioterapia, volvió a las pistas.

"Siempre he sido muy disciplinado. Nunca he consumido alcohol ni drogas, aunque nunca he dejado de divertirme y disfrutar de mi juventud. Creo que lo que me ha mantenido física y psicológicamente bien todo este tiempo es que me encanta el skate. Nunca monto a medias. Si me subo a uno, es para hacerlo siempre lo mejor posible", explica.

Sandro Dias ha allanado el camino a muchos patinadores © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dias dice que sigue sintiéndose como un niño pequeño y que le sorprende que le llamen maestro allá donde va: "Veo que la gente me llama maestro y todavía me sorprendo. No me siento como uno, todavía me siento como un niño.

"Llevo 40 años patinando y estoy a punto de cumplir 50 años. Cuando empecé, era inimaginable ver a un tipo patinando bien a mi edad. Ahora, Tony Hawk tiene 56 años, Caballero 60 y siguen montando, pero no a mi nivel. Hoy monto al mismo nivel que cuando tenía 25 años. Monto más que todos los jóvenes que montan conmigo en las rampas".

Por eso Dias no se detiene. Está preparado para nuevos retos, para seguir divirtiéndose con su monopatín y para ampliar aún más su legado.

08 Mira el Building Drop de Sandro Dias en directo en Red Bull TV

El jueves 25 de septiembre, Sandro Dias intentará una hazaña sin precedentes en la historia del skate: descender por la amplia curva de un imponente edificio en Porto Alegre, Brasil, durante el Red Bull Building Drop.

Comenzando con una caída de 30 metros, ya más alta que una mega rampa estándar, Dias irá subiendo gradualmente hasta un descenso sin precedentes de 75 metros desde el tejado del emblemático edificio del Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Con la presencia de funcionarios de Guinness World Records™, este evento mundial promete mostrar la evolución del skateboarding e inspirar a patinadores de todo el mundo.

Sigue el intento de Dias de hacer historia en directo en el canal de YouTube de Red Bull TV y en Red Bull TV a partir de las 12.00 hora local.

Red Bull Building Drop is going to make skateboarding history © Victor Eleutério Costa/Red Bull Content Pool