Las 12 mejores películas de skate que se pueden ver gratis online

¿Encerrad@ en casa? Olvídate de tus preocupaciones y disfruta con una selección de películas (o full movies) de patín que puedes ver gratis en streaming en Red Bull TV .

1 - Pretty Sweet

Pretty Sweet

Un clásico del mundo del skateboarding de Girl y Chocolate en el que el baile y el skate son los protagonistas. Y cuando digo baile digo skate. Y cuando digo skate digo patín del bueno. De los directores de Mouse, Yeah RIght o Fully Flared, esta es una película sin más trama que las continuas batallas libradas por los skaters protagonistas con sus monopatines.

Protagonistas: Alex Olson, Brandon Biebel, Brian Anderson, Chico Brenes, Chris Roberts, Cory Kennedy, Daniel Castillo, Elijah Berle, Eric Koston, Gino Iannucci, Guy Mariano, Jeron Wilson, Jesús Fernandez, Justin Eldridge, Kenny Anderson, Marc Johnson, Mike Carroll, Mike Mo Capaldi, Raven Tershy, Rick Howard, Rick McCrank, Sean Malto, Stevie Perez y Vincent Alvarez

2 - Peace

PEACE

Element Skateboards es uno de los gigantes del mundo del skate. Y aunque hoy en día le suene a todo el mundo -incluso si no son skaters- lo cierto es que empezó como una 'submarca' (Underworld Element) de la histórica New Deal Skateboards a principios de los 90s... Hacer un vídeo que haga justicia al legado solo admite una opción: ir con todo. Y eso es lo que ocurre en Peace, de Jon Miner.

Protagonistas: Brandon Westgate, Madars Apse, Nyjah Huston, Evan Smith, Mason Silva, Greyson Fletcher, Nassim Guammaz y Jaakko Ojanen

3 - You Good?

Red Bull Skate presenta: YOU GOOD?

“You Good?” es un festival de acción que dura 20 minutos y corre a cargo de Red Bull skate y sus mejores riders. Acción descontrolada en algunos de los lugares más vírgenes de todo el globo para patinar, con tres referentes como Alex Midler (sus trucos en Portugal...), Jamie Foy (otro que tal) y Zion Wright (qué decir del wallride en Hollywood 12).

Protagonistas: Alex Midler, Jamie Foy, Zion Wright, Ryan Sheckler, CJ Collins, Torey Pudwill, Chris Russell, Alex Sorgente, Brighton Zeuner, Gustavo Ribeiro, Felipe Gustavo, Ryan Decenzo y Joey Brezinski.

4 - Saturdays

Saturdays

La histórica Birdhouse Skateboards de Tony Hawk producía su primer vídeo en una década con este 'Saturdays', que incluye a todas las estrellas de la marca. La obra del director Jason Hernández está grabada durante tres años y es vibrante desde el inicio de alto voltaje con Aaron 'Jaws' Homoki hasta el deslumbrante final de Clive Dixon. Sin pausa.

Protagonistas: Aaron Homoki, Ben Raybourn, Clint Walker, Clive Dixon, David Loy, Lizzie Armanto, Shawn Hale y Tony Hawk.

5 - Away Days

Away Days

El primer full-length de Adidas Skateboarding es un road trip épico de skate con un team de lujo encabezado por Mark Gonzales, Dennis Busenitz, Silas Baxter-Neal o Alec Majerus. Lleva el skate al siguiente nivel por más de -ojo al dato- 100 ciudades en todo el mundo visitadas durante los 3 años de grabación.

Protagonistas: Alec Majerus, Benny Fairfax, Blondey Mccoy, Chewy Cannon, Dennis Busenitz, Dennis Durrant, Gunes Ozdogan, Gustav Tonnesen, Jack Fardell, Jake Donnelly, Kevin Lowry, Klaus Bohms, Lem Villemin, Lucas Puig, Mark Suciu, Miles Silvas, Nakel Smith, Pete Eldridge, Raul Navarro, Rodrigo TX, Silas BaxterNeal y Tyshawn Jones

6 - Propeller

Propeller

El primer vídeo del team de la primera marca del mundo de las zapatillas de skate, dirigido por el aclamado Greg Hunt. Con más de 50 años de historia, Vans juntó a los mejores skaters de hasta tres generaciones distintas para realizar un film multipremiado cargado de skate pura crema.

Protagonistas: Gilbert Crockett, Daniel Lutheran, Chris Pfanner, Rowan Zorilla, Tony Trujillo, Dustin Dollin, Pedro Barros, Curren Caples, Geoff Rowley, Andrew Allen, Elijah Berle, Chima Ferguson, Kyle Walker y Anthony Van Engelen.

7 - The Flare

The Flare

El DVD de Lakai se merece un lugar cerca de la TV de cada skater. O si no, por lo menos, un hueco para verlo en algún momento. Obviamente, The Flare cuenta con Mike Carroll y Rick Howard como referencias de un grupo de skaters que tratan precisamente de 'no encajar' en la sociedad y muestran desde caídas que ponen los pelos de punta a trucos que te levantan de la silla.

Protagonistas: Riley Hawk, Stevie Perez, Vicente Alvarez, Raven TERSHY, sebo Walker, Jesús Fernández, Danny Brady, Simon bannerot, Tyler Pacheco, Cody Chapman, yonnie Cruz, Jon sciano, James Capps, Nico Hiraga, Mike Carroll y Rick Howard

8 - Album

Etnies: Album

La compañía Etnies ha sido un pilar en la cultura del patín desde que en 1987 revolucionaran la industria al presentar las primeras zapatillas profesionales de skate. El film más completo de la compañía está dirigido por Mike Manzoori, un legendario skater británico que además es un mago del audiovisual. Retrata las vivencias de un grupo de skaters en busca de spots por los cinco continentes.

Protagonistas: Chris Joslin, Ryan Sheckler, Barney Page, Matt Berger, Trevor McClung, Nick Garcia y Aiden Campbell.

9 - Holy Stokes!

Holy Stokes!

Con más de dos años de producción y skaters de diferentes partes del mundo -desde leyendas del street a maestros de las transiciones y nuevas promesas del patín- Volcom presentaba en 2016 su primer largometraje de skate desde el 2007. Una película dirigida por Russell Houghten con imágenes de 36 ciudades del mundo.

Protagonistas: Alain Goikoetxea, Alec Majerus, Alex Midler, Axel Cruysberghs, Ben Raemers, Caswell Berry, Chris Pfanner, CJ Collins, Collin Provost, Daan Van Der Linden, Dane Burman, David Gonzalez, Dennis Busenitz, Dustin Dollin, Grant Taylor, Jackson Pilz, Jordan Trahan, Kyle Walker, Milton Martinez, Louie Lopez, Pedro Barros, Rune Glifberg y Ryan Sheckler.

10 - Back to the bowl

Back to the Bowl

Back To The Bowl es la historia del icónico Prado Bowl de la ciudad del sur de Francia. Allí han cuajado durante los últimos 25 años leyendas del skate y Christian Hosoi nos lleva a través de los años dorados del patín para explicarnos cómo este skatepark se convirtió en todo un universo de nuestro deporte. Película dirigida por Julian Nodolwsky.

11 - Where we come from

Where We Come From

Where We Come From, la obra maestra europea en forma de vídeo skater del alemán Lucas Fiederling ha sido uno de los lanzamientos más comentados y mejor valorados por la crítica internacional de la cultura skater. En ella, ocho skaters recorren el mundo explorando nuevos spots. Desde Europa hasta los Estados Unidos, desde las Canarias hasta Israel, de Marruecos a Sudáfrica...

Protagonistas: Eniz Fazliov, Axel Cruysberghs, Willow, Chris Pfanner, Samu Karvonen, Phil Zwijsen, Niklas Speer von Cappeln y Marty Murawski.

12 - The Signal Hill Speed Run

The Signal Hill Speed Run

En 1975, en California, un grupo de surferos, skaters, etc, comenzaron a explorar los limites del la velocidad en el skate. Signal Hill Speed Run fue el primer evento de esta curiosa disciplina y es el título de una película un tanto distinta a la anteriores pero muy interesante, narrada por Ben Harper.

Protagonistas: Kenny Anderson, Mauritz Armfelt, Don Autry, Shawn Barron y muchos más.