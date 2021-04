Skone confirma su asistencia en la Final Internacional de Red Bull Batalla

, para que compartiera con nosotros sus impresiones del año pasado, y como no podía ser de otra manera, sus sensaciones de cara a este año.

No hemos dejado escapar la ocasión y hemos hablado con él

Una valoración bastante positiva. Estoy muy contento. Habían pasado varios años de mi última participación, y ganar la nacional de España y quedar subcampeón del mundo, me parece una marca bastante buena.

Me faltó no perder la concentración y ser más resolutivo. Seguir en ese estado de trance.

Normalmente, a medida que vas pasando rondas, los rivales van poniéndotelo más difícil, y mi rama desde el inicio fue muy complicada. En la final desconecté, y no debería haberlo hecho. Aprendí mucho.

No tengo ningún objetivo en mente. Estoy trabajando en muchos proyectos y quiero centrarme en ellos. Sé que como piense en la Final Internacional, me voy a anular. Cuatro meses antes de la fecha, entrenaré a full, iré lo mejor posible y por supuesto, iré a ganar.

Me haría muchísima ilusión que ganase la nacional Blon. Me divierto muchísimo con él en las convivencias. Una convivencia con Pablo, siempre suma.

