Surf, la versión corta

En palabras resumidas, el surf es el acto de montar una ola estando de pie sobre una tabla. Para ello se utilizan distintos tipos de tablas de surf, que van desde las “tablas cortas” de fibra de vidrio (de menos de 1,5 metros), hasta las “tablas largas” de espuma dura (3 metros o más).

Un surfista atrapa una ola y se desliza a lo largo de su “cara” mientras esta rompe hacia la playa. En otros tiempos, el surf solo se practicaba en los océanos, pero ahora también se practica en otras masas de agua como los Grandes Lagos de Estados Unidos, el mar Mediterráneo y en piscinas de olas artificiales, como muchos esperan que ocurra en Tokio.

La historia del surf

El surf ha sido llamado “el deporte de los reyes” gracias a sus orígenes en las islas hawaianas, donde la realeza lo practicaba como actividad recreativa (aunque también lo hacían los plebeyos). Las investigaciones históricas descubrieron que otras culturas del Pacífico —desde Fiyi hasta Perú— también practicaban surf para divertirse y lo hacían en diferentes tipos de embarcaciones.

Sin embargo, fue en Hawái a principios del siglo XX en donde el surf desencadenó el fenómeno global que conocemos hoy en día. Los surfistas llegados de Estados Unidos y Australia se llevaron el deporte a sus países. En el estado de California, EE. UU., y en el estado australiano de Victoria, los surfistas terminaron por transformar al surf en una industria mundial multimillonaria.

En 1976 se creó un circuito mundial de surf, cuya versión más actual es la World Surf League. En tanto, el organismo rector del deporte es la Asociación Internacional de Surf (International Surfing Association, ISA), que hoy representa a unas 55 naciones.

¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Cómo funciona el surf?

Esto depende de si estás viendo “freesurfing” o surfing de competición, shortboarding, longboarding o tow-in surfing. Aquí te contamos los detalles de estas variantes y los distintos tipos de tablas de surf que utilizan.

Freesurfing

Simplemente significa surfear fuera de una competición. Cuando se mira a una multitud de freesurfers esperando olas, puede parecer que no hay reglas; pero la verdad es que hay muchos códigos de conducta. La regla más sagrada es que el surfista que está más cerca de la cresta de una ola o el que se pone de pie primero, tiene el derecho de paso. Y una vez que ese surfista se para, todos los demás son responsables de mantenerse fuera de su camino. Ah, y si estás por ahí y alguien monta una ola realmente buena, está bien darle un “hurra” para hacerle saber que ha hecho un viaje impresionante.

Surf de competición

Las reglas de las competiciones varían ligeramente según el organizador, pero todas cuentan con divisiones desglosadas por edad y género; y con series cronometradas en las que compiten entre dos y cuatro surfistas. Gana el atleta con las dos mejores puntuaciones combinadas, quien pasa a la siguiente ronda.

Shortboarding

Como ya dijimos, las tablas cortas suelen medir 1,5 metros o incluso menos. Son el tipo de tabla más popular en la actualidad. Al surfear con una tabla corta, el objetivo es realizar una gran cantidad de maniobras rápidas.

Longboarding

Dado que las tablas largas fueron el primer tipo de tabla de surf, se consideran la variante “tradicional” de este deporte. En el longboarding todo es cuestión de estilo: El objetivo es controlar la tabla de forma suave y relajada a medida que se avanza por la cara de la ola.

Tow surfing

Es la más reciente incorporación a este deporte y está reservada tan solo a los mejores y más valientes surfers del mundo. A principios de los años 2000, los surfistas de Maui (Hawái), con Laird Hamilton al frente, querían surfear olas de más de 15 metros de altura.

Por supuesto, había un problema: La mayoría de las veces, esas olas se mueven tan rápido que es extremadamente difícil atraparlas remando. Hamilton y su equipo descubrieron que utilizando una cuerda de esquí acuático y un zodiac con motor, podían alcanzar la velocidad necesaria. Añadieron correas a unas pequeñas y pesadas tablas cortas que podían absorber el impacto de estas olas gigantes y, finalmente, pasaron a utilizar motos acuáticas para remolcarse.

Hoy en día, el tow-in surfing (o surf remolcado) ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina muy técnica, que permite a los surfistas montar olas con las que generaciones anteriores solo soñaban.

Me interesa: ¿Qué necesito para comenzar a surfear?

Para ser sincero, no mucho. Todo lo que necesitas es un traje de baño, cera, una tabla y una correa para mantenerte conectado a tu tabla. Hoy en día, muchas de las playas más populares tienen escuelas de surf en donde los instructores pueden darte algunas lecciones; o tiendas de surf cercanas donde puedes alquilar una tabla y probarlo por tu cuenta. Eso sí, no olvides la regla sagrada mencionada anteriormente.

¿Cuáles son los principales trucos y técnicas del surf?

Además de conocer las reglas del surf y los tipos de tablas que existen, estas son algunas maniobras que vas a querer entender a fondo.

Tubo

Esta es la maniobra más preciada del surf, y una de las más difíciles. Un tubo (o barril) se forma cuando la cresta de una ola se inclina hacia delante y hacia arriba, formando una cavidad. Cuanto más grande sea la ola y menos profundo sea el lecho, más grande será el barril. Es extremadamente difícil adquirir la sincronización, el equilibrio y la noción del espacio para meterse en un barril... y poder salir. Pero, como dicen, la práctica hace al maestro.

Bottom turn

Esta es una de las maniobras más fundamentales del surf. El bottom turn se produce después de que el surfista se pone de pie y baja por la cara de la ola. Una vez en la depresión o fondo de la ola, el surfista gira hacia la cara abierta de la ola. Entonces, la velocidad de la caída se transfiere hacia adelante, impulsando al surfista a lo largo de la ola. Piensa en el bottom turn como el pedal del acelerador del surfista.

Top turn

Si estás en una tabla corta, el top turn o giro superior es la siguiente maniobra más importante que aprenderás después del bottom turn. Mientras navegas por una ola, su cresta o “labio” parece estar ahí colgando, tentándote para que la “golpees”. Así que por qué no hacerlo.

Un buen surfista generará velocidad extra bajando a la depresión de la ola y realizará un bottom turn, que le impulsará nuevamente hacia la cara de la ola. Una vez que su tabla hace contacto con la fuerza contraria de la cresta, el surfista se redirige hacia abajo y vuelve a la cara. Un sólido impacto con el labio generará un enorme chorro de agua, y créeme, no hay mejor sensación que hacer un gran giro en la cima y salpicar a tus amigos.

Floater

El floater pasó de ser una maniobra estrictamente funcional a convertirse en un elemento de estilo en el repertorio de los surfistas. No todas las olas rompen de forma perfecta, así que cuando un surfista se encuentra con una sección de la ola que ya rompió y que es demasiado larga para dar la vuelta por abajo, debe utilizar su velocidad para subir, cruzar la cresta o el labio, y llegar al otro lado de la sección “rota”.

Aéreo

No fue hasta la década de 1990 que los surfistas, enfrentados a secciones de olas en las que antes solo se consideraba un floater, decidieron canalizar su “skateboarder interior” y salir volando. El aéreo comenzó como un humilde ollie desde el labio de la ola; pero pronto se convirtió en un “air reverse” o 360 fuera del labio. Hoy en día, la cantidad de variantes que existe es vertiginosa, desde 540 invertidos hasta alley-oops y back-flips.

Atletas que debes seguir de cerca

Kai Lenny – El nuevo Laird Hamilton. En los últimos dos años, sorprendió al mundo del surf al cabalgar algunas de las olas más grandes de la Tierra como si fueran de 1,5 metros, haciendo 360 y otros aéreos en paredes de agua de siete u ocho pisos de altura.

Carissa Moore – La cuatro veces campeona del mundo llevó el surf femenino a nuevas alturas durante la última década. Combinando la potencia con el estilo, Moore es una de las mejores surfistas de la historia del deporte, hombre o mujer.

Caroline Marks – En 2018, con 16 años, Marks se convirtió en la surfista más joven en clasificarse para el tour del campeonato de la World Surf League femenina. Esa temporada ganó el premio a la novata del año y, en 2019, se hizo con una de las dos plazas femeninas en el próximo evento de Tokio.

Kanoa Igarashi – Es por mucho el surfista profesional más exitoso de Japón. Es una potencia constante en la gira del campeonato de la World Surf League, donde ganó el Corona Bali Protected Pro 2019.

Jordy Smith – Con múltiples victorias en el campeonato de la World Surf League, este sudafricano posee una rara combinación de potencia y delicadeza en lo que respecta al surf de alto rendimiento. Tanto si las olas son de 60 centímetros como si son de 6 metros, siempre hay que tener en cuenta a Smith.

Mick Fanning – El tres veces campeón del mundo saltó a la fama como “Rayo Blanco”, por su melena rubia y su capacidad para ir más rápido que nadie. Ahora que se ha retirado, Fanning puso sus ojos en destinos poco conocidos en los que el potencial del surf es prometedor.

Lucas 'Chumbo' Chianca – Es el segundo en la lista después de Kai Lenny cuando se trata de surfear algunas de las olas más grandes del mundo. Es suave y robusto, pero tiene la capacidad de realizar maniobras aéreas alucinantes en olas que, hasta hace poco, la gente creía que no se podían surfear de esa manera.

Eli Hanneman – La joven estrella de Hawái es absolutamente increíble cuando se trata de aéreos. Hanneman ya está haciendo que las miradas se fijen en él, y más pronto que tarde llegará a la escena mundial.

Bronson Meydi – Nacido junto a una de las olas de mayor rendimiento de Indonesia, Meydi está creciendo para convertirse en una sensación mundial. Sus herramientas son muy variadas, desde grandes tubos hasta aéreos más grandes, y solo va a mejorar con la edad.

Molly Picklum – La prometedora competidora australiana no solo es letal en las olas pequeñas, sino que también está mejorando en las olas más grandes.

Julian Wilson – Ha electrizado el mundo del surf desde que era un “jovencito” que se enfrentaba a los mejores surfistas en las mejores olas del mundo.

Kolohe Andino – Al igual que Julian Wilson, Andino ha estado en la mira del surf desde pequeño, cuando era llevado a las playas de su California natal por su padre y ex surfista profesional, Dino.

¿Dónde puedo aprender más cosas?

Películas

Antes de que existiera una gira mundial de surfers profesionales, había un grupo de deportistas que transmitían sus hazañas a los aficionados a través de una película. ¿Te suena “The Endless Summer”?

Las películas han sido a menudo las mayores impulsoras del estilo y los avances técnicos en el surf, y eso sigue siendo así hoy en día, incluso con la enorme cantidad de contenido disponible en Internet y en las redes sociales. Mira algunas de nuestras películas de surf favoritas.

Eventos

Pipe Masters: El evento más icónico del surf profesional, celebrado en Banzai Pipeline, en la costa norte de Oahu (Hawái). Con algunas de las olas más peligrosas y desafiantes del mundo, cada año desde la década de 1970, Pipeline convoca a los profesionales con más agallas, valor y talento.

Finales de la WSL: “Lowers”, en el sur de California, está considerada una de las olas de mayor rendimiento del mundo. Tras una reorganización de su calendario anual, la World Surf League celebrará su último evento de la temporada en Lowers, donde se decidirán los títulos mundiales masculino y femenino en un solo día.

Surf Ranch Pro, Lemoore, California, EEUU: No muy lejos de Lowers —pero muy lejos del océano— se encuentra el pueblo ranchero de Lemoore, California, sede de la innovadora piscina con olas de Kelly Slater. El Surf Ranch Pro es la única parada del circuito masculino y femenino de la World Surf League en una ola artificial.

Nazaré Tow Surfing Challenge, Nazaré, Portugal: Sede de las olas más grandes del mundo, Nazaré, Portugal, también acogió algunos de los eventos de surf de olas gigantes más emocionantes jamás vistos. Este evento de tow-in surfing reúne a los atletas más valientes del mundo para un día de surf con olas de más de 15 metros.

Triple Crown of Surfing: Además del Pipe Masters, la costa norte de Oahu también alberga a otros dos eventos emblemáticos del surf profesional en las cercanas Haleiwa y Sunset Beach. Juntos, este trío de competiciones constituye la prestigiosa Triple Crown of Surfing. Ganarla es uno de los honores más importantes del surf profesional.

Jaws Big Wave Championships: Pe’ahi (en Maui, Hawái), más conocida como Jaws, tiene algunas de las olas más grandes del mundo. Mientras que el evento de Nazaré es todo surf de remolque, el de Jaws es todo remando, y allí compiten los mejores surfistas de olas gigantes, tanto masculinos como femeninos. Pocos eventos profesionales de surf son tan emocionantes de ver como el Jaws Big Wave Championships.

Red Bull Cape Fear : Siempre el wildcard, y siempre un favorito de los aficionados, el Red Bull Cape Fear es el único evento de olas grandes del surf profesional. Desde Sídney hasta Tasmania, Cape Fear ha contado con algunas de las competiciones más locas del surf profesional.

International Surfing Association World Surfing Games: Mientras que ganar un evento del tour de la World Surf League es el mayor honor individual, ganar junto a tus compatriotas los ISA World Surfing Games es el mayor honor del surf por equipos. Los ISA World Surfing Games se celebran cada año en distintas partes del mundo y en ellos participan equipos de más de 100 países.