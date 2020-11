Tata es el campeón argentino de Red Bull Batalla de los Gallos 2020

¡Revive la Final Nacional Argentina Red Bull Batalla de los Gallos 2020!

Del lado derecho de las llaves la cosa no fue menos emocionante: Stuart y Cacha se volvieron a encontrar en la ronda de octavos, tal y como sucedió en la final 2018, pero esta vez el de Lobería rompió por primera vez en su carrera la maldición de caer en la primera y se llevó la batalla frente al santafesino… Lo mismo sucedió con Sub y Klan , tercer y cuarto puesto de 2018, y que en la edición pasada se dieron pelea en la primera ronda (y primer batalla) de la jornada, nuevamente una revancha pero que esta vez se llevó el de zona sur.

