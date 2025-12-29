© Ken Leanfore/Red Bull Content Pool
Tennis
Estos son los cuatro torneos de tenis del Grand Slam que debes conocer
En el mundo del tenis, los cuatro grandes torneos ocupan el lugar más importante del calendario tanto para los aficionados como para los profesionales. Aquí tienes todo lo que necesitas saber
Los llamados torneos de tenis de Grand Slam se caracterizan no sólo por ser los eventos más prestigiosos de este deporte, sino también por los diferentes retos, superficies y ambientes culturales que ofrecen a los tenistas. Los cuatro torneos del Grand Slam, el Open de Australia, el Open de Francia (Roland Garros), Wimbledon y el Open de EE.UU, son los escenarios donde nacen las leyendas y tienen lugar momentos inolvidables de la historia del tenis. Conoce más sobre ellos a continuación.
01
El calendario de Grand Slam de tenis de 2026
- Open de Australia: Melbourne Park, Melbourne - 18 de enero-1 de febrero
- Abierto de Francia: Roland Garros, París - 24 de mayo-7 de junio
- Campeonato de Wimbledon: All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres - 29 de junio-12 de julio
- Abierto de EE.UU.: Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, Nueva York - 31 de agosto-13 de septiembre
02
Open de Australia
- Hora: Enero
- Suelo: Pista dura
- Lugar: Melbourne Melbourne
El Open de Australia da el pistoletazo de salida a la temporada anual de tenis y es uno de los torneos del Grand Slam más exigentes físicamente para los jugadores, ya que se celebra durante el famoso y caluroso verano australiano. Disputado por primera vez en 1905, el torneo se juega en las modernas instalaciones de Melbourne Park desde 1988. Se juega en pistas duras, lo que hace que los partidos sean rápidos y los servicios potentes.
El Open de Australia también se conoce como el "Slam Feliz" porque el ambiente cálido del evento y la energía de los espectadores son muy queridos por los mejores jugadores del mundo. Además, los partidos nocturnos, las pistas a techo cerrado y las reglas de temperaturas extremas que pueden aplicarse debido al calor son algunos de los aspectos únicos del torneo.
Los campeones más laureados del Open de Australia
- Novak Djokovic (10)
- Roger Federer y Roy Emerson (6)
- Andre Agassi, Jack Crawford y Ken Rosewall (4)
Datos que debes saber sobre el Open de Australia
03
Abierto de Francia
- Fecha: Mayo y Junio
- Terreno: Tierra batida
- Lugar: París, Francia París, Francia
Roland Garros es el único torneo del Grand Slam que se juega en tierra batida y es un auténtico campo de batalla para los jugadores, donde la resistencia física, la paciencia y la estrategia pasan a primer plano. El torneo, que comenzó en 1891, se celebra en el estadio Roland Garros de París desde 1928.
La lentitud de la tierra batida da lugar a peloteos prolongados, que ponen a prueba la fuerza mental tanto como la destreza técnica. Por esta razón, el Abierto de Francia suele ser más adecuado para jugadores más completos que no dependen de su saque y volea, como Rafael Nadal, cuyo récord de 14 títulos aquí es testimonio de su increíble habilidad en esta superficie.
Los campeones más laureados del Abierto de Francia
- Rafael Nadal (14)
- Max Decugis (8)
- Björn Borg (6)
Datos que debes conocer sobre el Open de Francia
04
Campeonato de Wimbledon
- Fecha: Junio y julio
- Suelo: Pista de hierba
- Lugar: Londres Londres, Inglaterra
Wimbledon es el torneo más antiguo y tradicional de todo el mundo del tenis. Organizado desde 1877, el torneo británico tiene una atmósfera de ritual con su código de vestimenta blanca, la tradición de comer fresas con nata en las gradas y la presencia de la Familia Real.
La naturaleza rápida y el bajo rebote de las pistas de hierba, impecablemente cuidadas, hacen hincapié en un fuerte juego de saque y volea y en peloteos más cortos. Por tanto, prosperan los jugadores con grandes saques y excelentes reflejos. El nombre oficial de Wimbledon es The Championships y se considera no sólo un torneo de tenis, sino también un símbolo cultural. Los partidos que se ven en silencio en la Pista Central forman parte de esta tradición.
Los campeones más laureados de Wimbledon
- Roger Federer (8)
- Novak Djokovic, Pete Sampras y William Renshaw (7)
- Björn Borg y Laurence Doherty (5)
Datos que debes saber sobre el Campeonato de Wimbledon
05
Abierto de EEUU
- Fecha: agosto y septiembre
- Suelo: Pista dura
- Lugar: Nueva York, Estados Unidos
El último Grand Slam de la temporada de tenis, el Abierto de EE.UU. se distingue inmediatamente de los otros tres torneos por su energía. El torneo, que se jugó por primera vez en 1881, se celebra en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, en el barrio neoyorquino de Flushing Meadows. El ambiente de gran ciudad, las multitudes ruidosas y los partidos a altas horas de la noche son característicos del lugar.
El sistema de tie-break del último set del Abierto de EE.UU. mantiene el ritmo alto, evitando que los partidos se alarguen. También fue pionero en tecnología al ser el primer Grand Slam en utilizar el sistema Ojo de Halcón para comprobar las decisiones de los árbitros. La última gran prueba de la temporada para los profesionales del tenis, el Abierto de EE.UU. es a menudo el escenario de sorprendentes victorias en el campeonato.
Los campeones más exitosos del Abierto de EE.UU.
- Bill Tilden, Richard Sears y William Larned (7)
- Jimmy Connors, Pete Sampras y Roger Federer (5)
- John McEnroe, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Robert Wrenn (4)
Datos que debes saber sobre el Abierto de EE.UU.
