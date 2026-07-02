Cómo influyó TenZ en VALORANT: 5 formas en las que cambió el juego

En lo que respecta a los esports competitivos, pocos jugadores han tenido un papel tan decisivo como Tyson Ngo, también conocido como TenZ. Puede que solo haya jugado a VALORANT a nivel profesional durante cuatro años, pero su impacto en el juego y en sus fans ha sido enorme.

Un nuevo documental, que puedes ver en el vídeo de abajo, se propone explorar esto, analizando su legado competitivo y qué le convirtió en un jugador tan destacado.

TenZ comenzó su carrera en 2019 como jugador de Counter-Strike: Global Offensive en Cloud9, pero luego se pasó a un título emergente llamado VALORANT. Fue una decisión arriesgada, pero valió la pena. Impulsado por la pasión y la innovación, TenZ acabó convirtiéndose en el primer jugador profesional del juego y en una de sus primeras superestrellas.

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Puede que TenZ se haya alejado de los esports en septiembre de 2024, pero, como explica el nuevo documental, su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Antes del estreno, aquí te contamos por qué TenZ (¡que solo tiene 25 años!) sigue siendo uno de los jugadores más emblemáticos de su generación.

01 Ayudó a convertir VALORANT en un fenómeno mundial de los esports

TenZ is inextricably linked to the rise of VALORANT © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Como rostro indiscutible de VALORANT, y posiblemente el jugador más famoso del juego, TenZ ayudó a convertir este shooter en una competición adorada en todo el mundo. Eso no es moco de pavo.

Al dar el salto en 2020, TenZ fue clave para tender un puente entre la comunidad de Counter-Strike: Global Offensive y el nuevo título de Riot Games. Si VALORANT era lo suficientemente bueno para TenZ, los fans querían echarle un vistazo. Inspirados por su estilo de presentación increíblemente cercano en sus populares vídeos de streaming, los fans se sumaron al proyecto sin dudarlo.

Pero no todo se reducía a la personalidad y el carisma. Con eso solo llegas hasta cierto punto. Por suerte para TenZ, su dominio de la mecánica, su increíble estilo de juego y sus habilidades de otro mundo mantuvieron a los fans cautivados, lo que ayudó a llevar el juego a cotas totalmente nuevas.

02 Influyó en el hardware y los periféricos que usan los jugadores

TenZ is a global ambassador for Wooting © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Convertirse en una leyenda de los videojuegos no solo tiene que ver con lo que haces en pantalla, sino con lo que utilizas para hacerlo. Digámoslo de otra forma. Como cualquier jugador sabe, el hardware es tan importante como el software. TenZ innovó en ambos ámbitos.

El pasado mes de abril se anunció que TenZ se convertiría en embajador mundial de Wooting, y el fabricante holandés de periféricos colaboraría con TenZ en una línea de modelos de teclados de edición limitada y contenido exclusivo. Parece un homenaje por parte de Wooting, ya que el uso que TenZ hacía de los teclados Wooting y sus configuraciones personalizadas durante sus retransmisiones ayudó a dar a conocer la empresa, junto con su tecnología Rapid Trigger y sus ratones de gaming ligeros.

Podría decirse que, si TenZ no hubiera adoptado Wooting, el ámbito de los FPS tácticos quizá no habría llegado a ser lo que es hoy en día.

03 Cambió la forma de jugar a VALORANT al más alto nivel

TenZ caused the pro scene to up its game © Jordan Nicholson/Red Bull Content Pool

Para innovar, primero tienes que romper las viejas reglas. Al principio del auge de VALORANT, TenZ hizo precisamente eso. Su entrada en escena con mecánicas agresivas en personajes de tipo «Duellist» como Reyna y Jett hizo que los demás jugadores se pusieran las pilas y ajustaran sus propias estrategias. Como resultado, el panorama profesional mejoró su enfoque de las mecánicas, y TenZ marcó la pauta para los «entry-fraggers» en todo el juego.

Sin embargo, TenZ no se quedó de brazos cruzados: sabía cuándo evolucionar al ritmo del juego. Flexible y adaptable, pasó a convertirse en un «Controller/Initiator» de élite, destacando por sus interpretaciones de KAY/O y Omen con los Sentinels.

Puede que su etapa solo durara cuatro años, pero estuvo superando los límites durante todo ese tiempo.

04 Ayudó a que VALORANT fuera más accesible para los jugadores

TenZ has trouble seeing green and pink © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

… O, al menos, nos ayudó a recordar que todos los jugadores son diferentes. En concreto, TenZ habló públicamente sobre sus problemas de visión, abriendo el juego a otros jugadores con formas diferentes de percibir el mundo. Es un gran paso, teniendo en cuenta que uno de cada 12 hombres y una de cada 200 mujeres padecen algún tipo de daltonismo.

«Hola, soy TenZ y soy daltónico», anunció el streamer en el canal de Sentinels en 2024. Su problema concreto se llama «protanomalía», lo que significa que a TenZ le cuesta distinguir el verde y el rosa. «Es bastante interesante que uno de los mejores jugadores del mundo vea el juego de forma diferente a como lo vemos tú y yo», comenta el narrador del vídeo.

En el vídeo, TenZ cuenta momentos incómodos de su vida provocados por este problema, incluida una anécdota sobre cuando iba de compras con su madre de niño. Es un momento de gran vulnerabilidad y, sin duda, ayudó a que quienes tienen problemas similares en los esports se sintieran identificados.

El impacto práctico en su forma de jugar a VALORANT fue mínimo —TenZ cambió el color de resaltado de sus enemigos a amarillo—, pero ayudó a reiterar que VALORANT está abierto a todo el mundo, sin importar lo grandes o pequeñas que sean nuestras diferencias.

05 Su paso a VALORANT ayudó a dar forma al futuro del juego

TenZ made the switch from Counter-Strike © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

Allá por 2020, TenZ era una estrella en ascenso del CS:GO. Podría haber seguido por ese camino y probablemente habría llegado muy lejos. En cambio, decidió seguir su corazón y dar un giro a su carrera.

Como explicó en aquel momento: «He decidido convertirme en profesional [de VALORANT] porque, cuando jugaba a la beta, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. Aunque pueda parecer arriesgado cambiar de juego, creo que el futuro de este título es muy prometedor. Ya no voy a jugar a CS:GO mientras compita profesionalmente en VALORANT».

El resto ya es historia. No solo es otro ejemplo más de cómo TenZ sirve de inspiración para los gamers de todo el mundo, sino que fue, sin duda, un momento crucial para este deporte. «Mi plan de aquí en adelante es formar el mejor equipo que creo que es posible… Espero ver un panorama profesional similar a la estructura de League of Legends y competir a nivel mundial», dijo TenZ.

Solo unos años después, eso es exactamente lo que pasaría, impulsado en gran parte por la visión personal de TenZ y su fuerza de voluntad. ¿Revolucionó TenZ VALORANT? Podría decirse que ni siquiera estaríamos hablando de VALORANT sin su influencia.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y el Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion And The Unicorn.