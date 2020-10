Mi gran noche

Volviendo a marzo, los días antes al 7 estábamos con ensayos generales. Hicimos dos jornadas donde fueron todxs lxs invitadxs y chequeamos todo. Recuerdo que el día antes tuve el último ensayo con Yeimy Navarro, quien fue mi coach y me enseñó un montón de cosas en todo el tiempo que trabajamos juntos. Justo partimos el ensayo a las 9 PM, a 24 horas exactas del lanzamiento. Había estado medio bajoneado ese día pero con el ensayo todo cambió, quedé ready. Después del ensayo me fui a quedar donde Trini (Princesa Alba), comimos, dormimos, desperté temprano, tomamos desayuno y me fuí a mi casa a ordenar el bolso con todas las cosas que necesitaba llevar, verificando varias veces si tenía todo, hasta que partí a la prueba de sonido. Era el día.

Volviendo a marzo, los días antes al 7 estábamos con ensayos generales. Hicimos dos jornadas donde fueron todxs lxs invitadxs y chequeamos todo. Recuerdo que el día antes tuve el último ensayo con Yeimy Navarro, quien fue mi coach y me enseñó un montón de cosas en todo el tiempo que trabajamos juntos. Justo partimos el ensayo a las 9 PM, a 24 horas exactas del lanzamiento. Había estado medio bajoneado ese día pero con el ensayo todo cambió, quedé ready. Después del ensayo me fui a quedar donde Trini (Princesa Alba), comimos, dormimos, desperté temprano, tomamos desayuno y me fuí a mi casa a ordenar el bolso con todas las cosas que necesitaba llevar, verificando varias veces si tenía todo, hasta que partí a la prueba de sonido. Era el día.

Volviendo a marzo, los días antes al 7 estábamos con ensayos generales. Hicimos dos jornadas donde fueron todxs lxs invitadxs y chequeamos todo. Recuerdo que el día antes tuve el último ensayo con Yeimy Navarro, quien fue mi coach y me enseñó un montón de cosas en todo el tiempo que trabajamos juntos. Justo partimos el ensayo a las 9 PM, a 24 horas exactas del lanzamiento. Había estado medio bajoneado ese día pero con el ensayo todo cambió, quedé ready. Después del ensayo me fui a quedar donde Trini (Princesa Alba), comimos, dormimos, desperté temprano, tomamos desayuno y me fuí a mi casa a ordenar el bolso con todas las cosas que necesitaba llevar, verificando varias veces si tenía todo, hasta que partí a la prueba de sonido. Era el día.

Minutos antes sentía a todo el teatro cantando, pidiendo que saliera y yo solo quería que empezáramos a tocar. 8:58 pm, faltaban dos minutos. Últimas fotos, últimos abrazos y besos. Al momento de salir al escenario, la gente explotó y yo me sentía igual, cantaron absolutamente todo <3. Aunque fue el show más largo que hemos dado, todo pasó muy rápido para mí, entre break y break no me di cuenta y ya habíamos pasado la mitad. Diego Lorenzini, Pikette, los Brokeboyz ya habían salido, faltaba Trini y unas cuantas canciones y yo no quería que terminara el show. Hubo momentos muy lindos, personalmente “Serenata” fue mi momento favorito de ese día.

Minutos antes sentía a todo el teatro cantando, pidiendo que saliera y yo solo quería que empezáramos a tocar. 8:58 pm, faltaban dos minutos. Últimas fotos, últimos abrazos y besos. Al momento de salir al escenario, la gente explotó y yo me sentía igual, cantaron absolutamente todo <3. Aunque fue el show más largo que hemos dado, todo pasó muy rápido para mí, entre break y break no me di cuenta y ya habíamos pasado la mitad. Diego Lorenzini, Pikette, los Brokeboyz ya habían salido, faltaba Trini y unas cuantas canciones y yo no quería que terminara el show. Hubo momentos muy lindos, personalmente “Serenata” fue mi momento favorito de ese día.

Minutos antes sentía a todo el teatro cantando, pidiendo que saliera y yo solo quería que empezáramos a tocar. 8:58 pm, faltaban dos minutos. Últimas fotos, últimos abrazos y besos. Al momento de salir al escenario, la gente explotó y yo me sentía igual, cantaron absolutamente todo <3. Aunque fue el show más largo que hemos dado, todo pasó muy rápido para mí, entre break y break no me di cuenta y ya habíamos pasado la mitad. Diego Lorenzini, Pikette, los Brokeboyz ya habían salido, faltaba Trini y unas cuantas canciones y yo no quería que terminara el show. Hubo momentos muy lindos, personalmente “Serenata” fue mi momento favorito de ese día.