Se vienen tres fines de semana llenos de adrenalina que te mantendrán al borde del asiento, porque por primera vez los mejores jugadores de Valorant del mundo llegan a Chile, del 28 de febrero al 15 de marzo.

01 ¿Quiénes compiten? Conoce a los 12 equipos de Valorant Masters Santiago

VCT Americas VCT Pacific VCT EMEA VCT CN FURIA NS Redforce BBL Esports All Gamers G2 T1 Gentle Mates XLG Esports NRG Paper Rex Team Liquid EDward Gaming

02 Calendario

El calendario se divide en tres momentos clave: Swiss Stage del 28 de febrero al 4 de marzo, luego los Playoffs del 6 al 10 de marzo, y el gran cierre con semifinales (13), final de la llave inferior (14) y Gran Final (15 de marzo).

Calendario 2026 Valorant Masters © Valorant Masters

03 Todo lo que te espera en el evento:

Desde el momento en que comience el torneo hasta la gran final, el evento estará repleto de cosas que ver, hacer y experiencias que no te puedes perder:

PC Bang para jugar con amigos.

Exposición del trofeo Masters Santiago.

Sesiones de encuentro.

Salas de visionado para relajarse entre partidas.

Estación de Fanboards para apoyar equipos y jugadores favoritos.

Cosplayers por el evento

Una cabina misteriosa donde gritarás con el alma

Estaciones de carga

Oportunidades para tomar fotos para la tarjeta de jugador.

04 Formato del torneo

El Masters se estructura en dos fases: Swiss Stage y Playoffs. Los campeones del Kickoff de cada liga avanzan directo a Playoffs, sin pasar por la Swiss. En cambio, los ocho equipos restantes se enfrentan en la Swiss Stage para quedarse con las cuatro últimas plazas rumbo a la fase final.

05 Una nueva zona dedicado 100% a los Fans

Por primera vez Masters introduce una nueva zona llamada El Foro. Aquí podrás asistir a conferencias de prensa, hacer preguntas a jugadores profesionales, tomarte selfies e incluso unirte a diferentes paneles con artistas, desarrolladores e invitados especiales.

Ruedas de prensa y autógrafos.

Sesiones de preguntas y respuestas con los jugadores.

Paneles con artistas, desarrolladores e invitados especiales.

Charlas con desarrolladores.

Arte en vivo.

Encuentros.

Regalos.

Entrevistas.

06 Tienda oficial de Merch

Los fans que asistan a Masters Santiago tendrán acceso a merch oficial exclusiva, disponible sólo en el evento.

07 Voces que prenden en Valorant Masters

Un equipo de hosts, analistas, casters y entrevistas backstage estará a cargo de prender la transmisión y el show en vivo, llevando toda la emoción de cada mapa desde el escenario y detrás de cámaras.

El Foro se activa con paneles y conversaciones para ir más allá del server, con invitados como las voces de Raze y Tejo y desarrolladores que revelan cómo nacen los Agentes , se evolucionan los mapas , se ajusta el competitivo y se diseña el sonido del juego.

El Panel:

Carolina Ravassa y Victor Turpin

Las voces en inglés de Raze y Tejo se toman el escenario para soltar anécdotas, contar historias y revivir líneas legendarias que todo player reconoce al instante. Sí, se viene la fiesta.

Agentes y narrativa: donde nace la magia

June Cuervo y Arden Youngblood

¿Quieres saber cómo se construye un Agente que la gente ama (y teme)? June (diseño de jugabilidad) y Arden (guion/narrativa) te muestran cómo historia y gameplay se cruzan hasta crear un personaje que se siente vivo dentro del servidor.

Mapas

Diego Varona

Desde la primera idea hasta los ajustes post-lanzamiento: el diseñador de mapas Diego Varona se sumerge en cómo evolucionan los escenarios, con foco en casos como Breeze y otros, y por qué ciertos cambios lo alteran todo.

Valorant © Red Bull

Modos: la cocina del ritmo de juego

Armand Asdourian

Qué hay detrás de los modos, cómo se piensan, cómo se prueban y por qué algunos se quedan y otros cambian.Game Feel, pacing y decisiones que se sienten en cada round.

Competitivo

Stephen Kraman

Si alguna vez te preguntaste “¿por qué subí/bajé así?” o “¿qué pasa con los smurfs?”, Stephen aterriza los conceptos: MMR, rango, cómo se calcula y qué están haciendo para enfrentar el smurfing.

Sonido: el “se escuchó” que define la ronda

Ryan Recto

En Valorant, el audio no es adorno: es información. Ryan te lleva a fondo en el diseño de sonido competitivo, desde habilidades de Agentes hasta prioridades de mezcla y cómo cada detalle puede cambiar una decisión en milisegundos.

08 ¡Vuelve el Artist Alley!

Y sí, también hay espacio para la gente que hace brillar a la comunidad: pásate por el Artist Alley y apoya a artistas y creadores locales, fans como tú, que le dan vida a Valorant con su arte.