Slavik conquista el Red Bull Génova Cerro Abajo ante un público exultante

La batalla al límite de las décimas, en la que se alcanzaron velocidades de hasta 80 km/h entre saltos, escalones y curvas, en el estrecho laberinto de creuze y caruggi de Génova, proporcionó un espectáculo sin precedentes y memorable, que emocionó tanto a los corredores como a los espectadores. Así lo confirmó el propio ganador

: "Todavía no me parece real. El recorrido era difícil y salvaje, llevándote al límite en todo momento. Llevo muchos años corriendo y competir con tantos jóvenes nuevos me da un impulso especial. Lo que más me interesaba era ganar hoy, delante de este público fantástico, que me acogió como si estuviera en casa.