¿Bajar marcha atrás en una rampa de esquí y en una rueda? Misión cumplida

Bajar en bici por una cuesta empinada ya es todo un reto. Hacerlo hacia atrás, manteniendo el equilibrio solo sobre la rueda delantera, parece casi imposible. Pero eso es precisamente lo que logró el ciclista japonés de trial de montaña Tomomi Nishikubo tras dos años de meticulosa planificación.

El 27 de mayo de 2026, Nishikubo bajó por un intimidante trampolín olímpico de esquí de 37,5 grados en Hakuba, Japón, manteniendo el equilibrio solo sobre la rueda delantera de su bici, una maniobra conocida como «fakie nose manual ». En ciclismo de montaña, «fakie» significa ir hacia atrás, mientras que un «nose manual» consiste en mantener el equilibrio sobre la rueda delantera sin que la trasera toque el suelo. Échale un vistazo en el vídeo de abajo:

01 Dos récords mundiales Guinness

Tomomi Nishikubo's incredible successful run in sequence © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Con su exitosa maniobra, Nishikubo no solo llevó el ciclismo de trial a un nuevo nivel, sino que también estableció dos nuevos récords mundiales Guinness en el proceso. Estableció la marca a batir para el «fakie nose manual» en bicicleta más empinado, con 37,5 grados, y la mayor distancia recorrida en un «fakie nose manual» en bicicleta en un trampolín de esquí, con 136,6 m.

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Lo que hace que estos récords sean aún más impresionantes es que alcanzó una velocidad de más de 60 km/h y tuvo que mantener el equilibrio sobre la rueda delantera durante 35 segundos mientras bajaba por el trampolín de esquí.

02 La inspiración detrás del intento de récord mundial

Tomomi Nishikubo takes a moment between attempts © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Nishikubo siempre había soñado con realizar su truco estrella, el «fakie nose manual», en un lugar realmente especial.

Siempre en busca del destino adecuado, tuvo un momento de inspiración al ver al saltador de esquí japonés Ryōyū Kobayashi batir un nuevo récord mundial de 291 m en Islandia , y finalmente se decidió por Hakuba como el lugar perfecto para su propio récord.

03 Un proyecto de dos años de preparación

Tomomi Nishikubo holds the fakie nose manual past the 125m mark © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Con la idea en mente, Nishikubo viajó por primera vez a Hakuba en agosto de 2024 para explorar el lugar y ver si su sueño podía hacerse realidad.

Al año siguiente, ya estaba listo para su primer intento. Por desgracia, tras 35 intentos, no lo consiguió. A pesar de la decepción, Nishikubo se mantuvo optimista, ya que identificó varios problemas que habría que resolver.

Se dio cuenta de que, si conseguía suficiente agarre entre los neumáticos y la superficie del salto de esquí, además de mantener la velocidad mediante un frenado controlado, entonces podría ser posible.

04 Pruebas y entrenamiento para su siguiente intento

Tomomi Nishikubo celebrates his two new world records © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Decidido a darte las mejores posibilidades de éxito, Nishikubo construyó un salto de entrenamiento de 10 m que imitaba la pendiente del salto y probó cuatro opciones diferentes de neumáticos de 24 pulgadas antes de modificarlos con clavos metálicos a medida para mejorar el agarre.

A continuación, este joven de 34 años volvió a Hakuba para probar sus descubrimientos antes de decidir que ya lo tenía todo listo y que estaba preparado para volver a intentarlo.

El primer día, la mayor tracción generó tanta fuerza de frenado que los frenos empezaron a sobrecalentarse. Al final del segundo día, los diez discos de freno de repuesto estaban destrozados.

El tercer día, Nishikubo cambió las pastillas de freno de resina por unas de metal y notó la diferencia al instante. Como el sobrecalentamiento ya no era un problema, afrontó su siguiente intento con confianza y completó la carrera con la que batió el récord más de dos años después de que se le ocurriera la idea por primera vez.