Descubre el recorrido del Tour de Francia 2026

Los concentrados de los equipos ya han terminado, las carreras de preparación están decididas y ya casi llega el momento de la cita más importante del calendario del ciclismo en ruta: el Tour de Francia. La edición de 2026 es la 113.ª de este evento y comenzará en Barcelona el sábado 4 de julio; los corredores cruzarán la línea de meta de la última etapa en los adoquines de los Campos Elíseos de París 23 días y 21 etapas después, el domingo 26 de julio.

El equipo Red Bull – BORA – hansgrohe afronta su tercer Tour de Francia bajo el patrocinio de Red Bull con Remco Evenepoel y Florian Lipowitz al frente de su lucha por el maillot amarillo . En su camino se interponen el vigente campeón, Tadej Pogačar, que busca igualar el récord con su quinto título del Tour; el dos veces ganador Jonas Vingegaard; Tom Pidcock y la estrella francesa en alza Paul Seixas, y el recorrido de 2026 va a jugar un papel decisivo en la lucha por la victoria final.

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Etapas 1 a 3: Una salida catalana con una prueba poco habitual

Tras mantenerse completamente dentro de las fronteras de Francia en la edición de 2025, el Tour de Francia vuelve a salir de país para la Gran Salida de la edición de 2026. España vuelve a acoger la carrera más importante del ciclismo en ruta por tercera vez en la historia del evento, y la región de Cataluña, en el noreste, vivirá por primera vez la emoción del Gran Salida del Tour de Francia.

Red Bull – BORA – hansgrohe riders are ready for Barcelona on July 4 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La emblemática ciudad de Barcelona será el escenario de la contrarreloj por equipos de la etapa inaugural, la primera vez que se incluye una contrarreloj por equipos desde la etapa 2 de la edición de 2019. Los ciclistas pasarán por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Sagrada Familia, pero les espera una sorpresa al final: una dura subida de 800 metros por la Côte du Stade Olympique.

La segunda etapa arranca en Tarragona, bajando por la costa desde Barcelona, antes de volver a la capital catalana y terminar en un circuito urbano con muchas cuestas que incluye tres ascensos a la Côte du Château de Montjuïc (categoría 3), para acabar de nuevo en el Stade Olympique.

La última jornada en España es también la primera etapa de montaña del Tour de Francia de 2026, ya que se enfrenta al Col de Toses (categoría 1), cruza los Pirineos y entra en Francia de camino a la meta en Les Angles.

Etapa 1: sábado, 4 de julio, de Barcelona a Barcelona – 19,6 km – contrarreloj por equipos

Etapa 2: domingo , 5 de julio, de Tarragona a Barcelona – 168,5 km – accidentado

Etapa 3: lunes, 6 de julio, de Granollers a Les Angles – 195,9 km – montaña

Etapas 4 a 9: una mezcla de retos pirenaicos y etapas llanas y rápidas en el centro de Francia

Riders battle through the cloudy Pyrenean stage in 2025 © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

El Tour de Francia recorre cada año las montañas de los Pirineos y los Alpes, y como este año arranca en España, tiene sentido empezar por los primeros. Solo hay una etapa de montaña en toda regla en esta cordillera, la 6.ª, y antes de eso hay una jornada para los rodadores, seguida de la primera etapa de sprint propiamente dicha, la 5.ª, con llegada a Pau.

Cuando por fin llega, la etapa de montaña pirenaica es la primera prueba de verdad para los aspirantes a la clasificación general, con los últimos 80 km que incluyen la subida al Col d’Aspin (12 km al 6,5 %), el Col du Tourmalet (17,1 km al 7,3 %), antes de la llegada en cima, suave aunque larga, a Gavarnie-Gèdre (18,7 km al 3,7 %).

Hay dos etapas llanas para que los corredores se recuperen antes de que una etapa con algunas subidas entre Malemort y Ussel cierre el primer bloque de la carrera y dé paso al primer día de descanso.

Etapa 4: martes, 7 de julio, de Carcasona a Foix, 181,9 km - accidentada

Etapa 5: miércoles, 8 de julio, de Lannemezan a Pau — 158,3 km — llano

Etapa 6: jueves , 9 de julio, de Pau a Gavarnie-Gèdre — 186,2 km — de montaña

Etapa 7: viernes , 10 de julio, de Hagetmau a Burdeos – 175,1 km – llano

Etapa 8: sábado, 11 de julio, de Périgueux a Bergerac - 180,4 km – llano

Etapa 9: domingo, 12 de julio, de Malemort a Ussel - 185,5 km - ondulado

Etapas 10 a 15: El Macizo Central, los Vosgos y el Jura demuestran que dan mucho de sí

Las montañas de Francia no se limitan a las dos cadenas de su frontera sur, y la etapa 10 da el pistoletazo de salida a la segunda semana de carrera con siete de las subidas más exigentes del Macizo Central.

Primož Roglič tackles an ascent © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

A continuación hay dos días llanos para los sprinters del pelotón, pero a medida que el recorrido se adentra hacia las fronteras con Suiza y Alemania, la pendiente pronto empieza a aumentar. La épica etapa 13, de 205,8 km entre Dole y Belfort, es la más larga de la edición de 2026 y sirve para calentar bien las piernas de cara a los dos días consecutivos de montaña que conforman el tercer fin de semana de la carrera.

La etapa 14 es la más corta de las dos, aunque acumula 3.800 m de desnivel en 155,3 km gracias a cuatro ascensos de categoría 1 (el Col du Haag, de 11,2 km al 7,3 %, es posiblemente el más duro de todos), mientras que la etapa 15 lleva a los corredores a la región de la Alta Saboya y concluye con la llegada en alto de categoría HC al Plateau de Solaison (11,3 km al 9 %) en Brison. Si la lucha por la clasificación general sigue reñida antes de llegar a este punto, prepárate para un espectáculo antes del segundo día de descanso.

Etapa 10: martes, 14 de julio, de Aurillac a Le Lioran - 166,6 km - montaña

Etapa 11: miércoles , 15 de julio, de Vichy a Nevers - 161,3 km - llano

Etapa 12: jueves , 16 de julio, del Circuito de Nevers-Magny-Cours a Chalon-sur-Saône - 179,1 km - llano

Etapa 13: viernes, 17 de julio, de Dole a Belfort – 205,8 km – ondulado

Etapa 14: sábado, 18 de julio, de Mulhouse a Le Markstein Fellering - 155,3 km - montaña

Etapa 15: domingo, 19 de julio, de Champagnole a Plateau de Solaison - 183,9 km - montaña

Etapas 16 a 21: legendarias curvas cerradas, una etapa reina bestial y el regreso de un emocionante final parisino

La contrarreloj por equipos de la etapa 1 parecerá un recuerdo lejano cuando los ciclistas se coloquen en la caseta de salida para la segunda carrera contra el reloj de la etapa 16. Con salida y llegada a orillas del lago Lemán, el recorrido de 26,1 km empieza con la subida de categoría 2 de la Côte de Larringes (9,7 km al 4,3 %). Aunque no es una montaña según los estándares del Tour, es de esperar que favorezca a los escaladores del pelotón más que a los especialistas puros en contrarreloj.

Florian Lipowitz claimed the white jersey on his Tour de France debut © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

La etapa 17 ofrece a los sprinters del pelotón su última oportunidad de brillar antes de llegar a París, justo un día después de su disciplina menos favorita, aunque los primeros 60 km, bastante exigentes, hacen que también pueda ser una etapa para la escapada.

La etapa 18 da inicio a un épico final de tres días que podría decidir toda la carrera (o dar a un ciclista dominante la oportunidad de ampliar su ventaja). Los 3.900 m de desnivel positivo, que concluyen con una llegada en alto en Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7 %), no son más que un calentamiento de lo que está por venir.

La etapa 19 trae de vuelta el Alpe d’Huez (13,8 km al 8,1 %) y sus 21 curvas cerradas: es la primera vez que se incluye esta subida desde la memorable victoria de etapa de Tom Pidcock en 2022. Pero antes de que los corredores lleguen a las faldas del legendario Alpe, les espera el pequeño reto de tres ascensos categorizados, entre ellos el Col du Noyer, de categoría 1 (7,2 km al 8,5 %).

La penúltima etapa es una forma genial de cerrar la lucha por la clasificación general antes de la procesión parisina del último día, y es una de las jornadas más duras que se recuerdan en los últimos tiempos. Tras afrontar el Col de la Croix de Fer (24 km al 5,2 %), las famosas subidas no dejan de sucederse con el Col du Télégraphe (11,9 km al 7,1 %) y el Col de Sarenne (12,8 km al 7,3 %) que enmarcan el punto más alto de toda la carrera: el Col du Galibier (17,7 km al 6,9 %). La jornada termina con otra llegada en cima en el Alpe d’Huez, aunque los ciclistas se incorporarán a la subida cinco curvas cerradas antes de la cima, en lugar de tener que repetir las 21 de nuevo.

One final push down the Champs-Élysées © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Aunque la lucha por la clasificación general pueda haber concluido, la etapa 21 promete ser todo un espectáculo y supone el regreso del circuito ampliado por el centro de París de la edición de 2025, inspirado en los Juegos Olímpicos de París de 2024. En lugar de ser un resultado cantado para los sprinters mientras el pelotón sube y baja a toda velocidad por los Campos Elíseos, el nuevo recorrido incluye un desvío hacia Montmartre y las rampas de categoría 4 de la Côte de la Butte Montmartre. El año pasado, Wout van Aert se alzó con la victoria en los Campos Elíseos, pero como el belga no participará en la carrera de este año, no podrá sumar ninguna victoria más a sus 10 triunfos de etapa en el Tour de Francia.

Etapa 16: martes , 21 de julio, de Évian-Les-Bains a Thonon-Les-Bains - 26,1 km - contrarreloj individual

Etapa 17: miércoles , 22 de julio, de Chambéry a Voiron - 174 km - llano

Etapa 18: jueves, 23 de julio, de Voiron a Orcières-Merlette - 185,2 km - montaña

Etapa 19: viernes, 24 de julio, de Gap a Alpe d’Huez – 127,9 km – montaña

Etapa 20: sábado, 25 de julio, de Le Bourg d’Oisans a Alpe d’Huez - 170,9 km - montaña

Etapa 21: domingo , 26 de julio, de Thoiry a los Campos Elíseos en París - 133 km - llano