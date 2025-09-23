Vert Skating VS Street Skating

El patinaje es una afición y un medio de transporte para muchos. "Sólo somos mi tabla y yo divirtiéndonos", dice el patinador profesional Jamie Foy. "Cada día pienso en algo nuevo que probar o en algo que no se haya hecho antes".

Pero no todo el skateboarding es igual. Hay varios tipos: el vert y el street son dos de los más populares. A continuación, aprenderás todo sobre el vert skating frente al street skating y cómo iniciarte en ambos.

01 ¿Qué es el skate vertical?

Alessandro Mazzara muestra en qué consiste el patinaje vertical © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

El skate vertical es la práctica de montar en patineta sobre superficies casi verticales, como rampas o half pipes. Consiste en andar a la velocidad suficiente para lanzarte por los aires, hacer trucos y aterrizar suavemente.

Sientes cómo tu cuerpo se precipita por el viento durante esta experiencia que desafía a la gravedad. También oyes el silencio cuando tus ruedas abandonan la rampa y luego sientes cómo vuelven a entrar en contacto con la superficie.

Una vez que hayas mejorado tu nivel de skate vertical, puede que decidas presentarte a un concurso e intentar hacer trucos avanzados. Pero antes de llegar ahí, tendrás que empezar por lo básico.

Necesitarás:

Coderas y rodilleras para proteger tus articulaciones si te caes o te deslizas por el suelo.

Un casco bien ajustado que no se mueva cuando te lo pongas.

Un calzado con agarre que te proporcione apoyo y equilibrio sobre la tabla.

Unas ruedas adecuadas que midan entre 56 mm y 58 mm de diámetro, con un nivel de dureza (durómetro) entre 95a y 100a.

Una rampa o pendiente donde puedas practicar tus habilidades de patinaje vert.

Sakura Yosozumi lo manda en la rampa vert de su ciudad natal © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

¿Cuál es la historia del skate vert?

El skate vertical se remonta a mediados de la década de 1960, y las piscinas vacías de los patios traseros de California fueron las rampas verticales originales. Los skaters empezaban en el fondo de la piscina, empujaban sus tablas para coger velocidad y rodaban por los extremos de la piscina.

Al aumentar la popularidad del skateboarding a mediados de los 70, más gente empezó a patinar verticalmente en piscinas. Con los años, los parques de patinaje añadieron bowls y rampas, para que los skaters pudieran practicar en espacios diseñados para este tipo de disciplina. Desde entonces, el skate vertical ha evolucionado hacia la ejecución de habilidades técnicas en las superficies más lisas.

Varios nombres notables contribuyeron a que el skate vert fuera tan popular como lo es hoy. Tony Hawk creó docenas de trucos vert y es conocido como uno de los creadores del patinaje vert. También fue nombrado el mejor patinador vert durante 12 años consecutivos. Bob Burnquist también contribuyó a popularizar el patinaje vertical; de hecho, fue el primer patinador en aterrizar en una MegaRamp 900.

¿Cuáles son las técnicas utilizadas en el skate vertical?

Principales técnicas que se practican en el skate vertical:

Fakie Ollie : Uno de los trucos vert más básicos, es básicamente un Ollie al revés. Durante un Fakie, haces saltar tu tabla hacia abajo en la rampa en la dirección en la que te dirigirás.

Nollie : En esta variante del Ollie, utilizarás el pie delantero para bajar la punta de la tabla y subir la cola. Completa una rotación de 180 grados para volver a bajar por la rampa.

Powerslide: Sube la rampa patinando e inclínate ligeramente hacia atrás para descargar la mayor parte del peso de la rueda delantera. A partir de ahí, desliza la tabla por la superficie, pivota y vuelve a patinar por la rampa.

McTwist: Para este movimiento aéreo, girarás 540 grados mientras agarras la parte delantera de la tabla entre los pies para realizar un Front Flip.

900: Se trata de un giro de 900 grados (2,5 revoluciones) realizado en el aire después de lanzarte desde una rampa. Debido al equilibrio y a la sincronización que requiere, este truco es uno de los más difíciles de realizar.

02 ¿Qué es el street skate?

Jamie Foy clava una barandilla en Los Ángeles © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

En esta disciplina de patinaje, realizas trucos en los raíles, salientes, escaleras, bordillos y demás mobiliario urbano. Es especialmente popular en las zonas urbanas, ya que implica ser creativo con lo que hay a tu alrededor. También es más difícil que el skate de parque, ya que requiere mayor tecnicidad: al fin y al cabo, patinas sobre superficies que no están hechas para skateboards.

El skate de calle se asocia a menudo con la libertad y la autoexpresión. Encuentras nuevas formas y lugares para montar en tu tabla.

Aunque tu tabla es la pieza principal de tu equipo en el skateboarding de calle, hay otros elementos que también querrás usar.

Un buen casco para protegerte la cabeza: ¡el hormigón y el metal son duros!

Almohadillas que protejan tus codos y rodillas si te deslizas o caes sobre el implacable hormigón.

Unas buenas zapatillas de skate que te proporcionen el máximo control de la tabla mientras te mueles y te deslizas.

Unas ruedas adecuadas con un diámetro de entre 52 mm y 54 mm y un nivel de dureza (durómetro) de al menos 99a.

¿Cuál es la historia del street skate?

Cualquier cosa es un obstáculo en las calles © Diego Sarmento/Red Bull Content Pool

El patinaje de calle comenzó cuando los skaters se aventuraron fuera de sus espacios dedicados y tradicionales (piscinas vacías y parques de patinaje) y se adentraron en zonas públicas. En 1978, Alan Gelfand realizó por primera vez el Ollie, un truco revolucionario que lanzó el comienzo del patinaje de calle. Con esta maniobra, los patinadores podían levantar sus tablas del suelo y subirlas a zonas comunes al aire libre, como barandillas y bancos. Rodney Mullen popularizó el Ollie en la calle y los patinadores adoptaron ampliamente el truco en los años 80.

El skate callejero ganó aún más popularidad en los 90, cuando los patinadores se entrenaron para competir en los X Games anuales. Más tarde, la competición Street League de la década de 2010 despertó un mayor interés y competitividad entre los patinadores. El torneo sigue introduciendo innovaciones en el patinaje de calle.

¿Cuáles son las técnicas utilizadas en el skate de calle?

Aunque puedes realizar variaciones de muchos trucos vert en la calle, hay otros trucos y técnicas que también puedes probar. A continuación te presentamos algunas de estas técnicas.

Ollie: La técnica más fundamental del skateboarding, el Ollie consiste en elevar la tabla en el aire para saltar a una superficie.

Kickflip: En este sencillo truco saltas y das una patada a tu tabla para voltearla 360 grados antes de volver a aterrizar sobre ella.

Grinding y deslizamiento: Hay docenas de grinds y slides, y consisten en deslizar tu tabla o sus trucks por una superficie. Los grinds Frontside 50-50 y Boardslide son dos tipos más sencillos, mientras que los grinds Frontside Feeble y Backside Crooked son más avanzados.

Deshuesado: Este truco consiste en coger velocidad con la tabla y, a continuación, agarrarte al centro de la tabla con una mano. A partir de ahí, colocas un pie en el suelo para iniciar un salto y llevar la tabla delante de ti. Luego vuelves a apoyar el pie en la tabla para aterrizar y seguir patinando.

Aldana Bertran haciendo un Ollie en las calles de Buenos Aires © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

Mucho aire en las rampas significa mucho tiempo para trucos grandes © Dakota Mullins/Red Bull Content Pool

03 Comparación entre el vert skating y el street skating

Ahora que ya conoces mejor el patinaje vertical y el de calle, aquí tienes las principales diferencias entre estos estilos:

El terreno : Para patinar vert, necesitarás una rampa o bowl especial. Con el patinaje de calle, utilizarás tu entorno local. Habilidades necesarias: La mayoría de las técnicas vert requieren una sincronización precisa para los trucos aéreos. Para el patinaje de calle, necesitas una rápida precisión para hacer saltar tu tabla del suelo a una barandilla. Riesgo físico: Cuando patinas en la calle, puedes encontrarte sobre pavimento agrietado o irregular. También puedes entrar en contacto con hormigón o bordes puntiagudos. Las superficies utilizadas para el patinaje vertical suelen ser un poco más indulgentes. Sin embargo, cuando realizas trucos y volteretas tan alto en el aire, existe el riesgo de calcular mal un aterrizaje. Tendencias de la moda: Los pantalones sueltos, las chaquetas y los colores y peinados atrevidos son característicos de los patinadores callejeros. Los patinadores de vert, por el contrario, suelen basar sus elecciones de ropa en su equipo de protección, ya que sus volteretas y trucos aéreos lo exigen. Son habituales los pantalones cortos o rectos que no son demasiado holgados para que quepan las protecciones. Accesibilidad: Aunque en algunas zonas es ilegal patinar en espacios públicos, a menudo puedes encontrar fácilmente una barandilla, un banco o un bordillo para practicar. El patinaje vertical, sin embargo, requiere un parque de patinaje en las cercanías.

Encontrar tu estilo de patinaje

Aunque tienen algunas similitudes, el vert y el street skating son enfoques muy diferentes del skateboarding. Ahora que sabes más sobre ellos, puedes elegir un lugar para patinar y escoger algunas habilidades que quieras probar. Lo más importante es que no sientas la necesidad de apegarte solo a un estilo de patinaje. Coge tu tabla, tu equipo, y exprésate al máximo.