© Philipp Greindl for Wings for Life World Run
Running
Wings for Life World Run: la carrera definitiva por ciudades y naturaleza
Red Bull Wings for Life World Run es una carrera en la que runners de todo el mundo salen juntos, compitiendo contra una línea de meta en movimiento. Averigua los mejores lugares para correr este año.
Wings for Life World Run no es sólo una carrera, es un movimiento. Con un formato único en el que runners de todo el mundo salen simultáneamente y corren contra un Catcher Car en lugar de alcanzar una línea de meta, reúne a atletas y aficionados, a participantes con discapacidad y en silla de ruedas en nombre de una causa: la investigación de la médula espinal.
Antes de la Wings for Life World Run de este año, hemos reunido los lugares más impresionantes, únicos y emocionantes donde los participantes pueden unirse a la acción, ya sea en una carrera oficial o a través de la aplicación Wings for Life World Run. Desde ciudades históricas hasta impresionantes paisajes naturales, he aquí un vistazo a algunas de las rutas más emblemáticas de esta carrera mundial única en su género.
01
Viena, Austria: la carrera insignia
La capital austriaca es el buque insignia de la Wings for Life World Run. Imagina correr por las calles adoquinadas de Viena, entre maravillas arquitectónicas como el Palacio de Schönbrunn y la Ópera Estatal de Viena, mientras miles de personas te animan.
02
Dubai, EAU: carrera entre la ciudad y el desierto
El horizonte futurista de Dubai y el desierto como telón de fondo crean una experiencia surrealista. Los participantes empiezan en la deslumbrante ciudad, pasando entre rascacielos, antes de dirigirse hacia las interminables dunas que la convierten en una de las carreras urbanas más impactantes del mundo.
03
Nueva York (EE.UU.): correr junto a lugares emblemáticos
Nueva York ha sido durante mucho tiempo un sueño para los maratonianos, y si los participantes en la Wings for Life World Run participan en la carrera de la app aquí, pasarán por lugares legendarios como Central Park, Times Square y el puente de Brooklyn. Las bulliciosas calles y los entusiastas espectadores la convierten en una carrera imprescindible.
04
Ciudad del Cabo (Sudáfrica): acantilados costeros y vistas a la montaña
Correr por la escarpada costa de Ciudad del Cabo, con el océano Atlántico a un lado y Table Mountain al otro, es para muchos una experiencia única en la vida. La mezcla de brisa marina y paisajes espectaculares hace que esta carrera sea una de las más gratificantes visualmente.
05
Melbourne (Australia): fauna y flora únicas
Australia ofrece una mezcla de terreno costero y desértico, y algunas carreras atraviesan matorrales repletos de canguros. Tanto en Sídney como en Melbourne, los runners experimentan la belleza salvaje de Australia mientras son animados por los entusiastas lugareños. No dejes que el comienzo a las 9 de la noche te eche para atrás, con el calor de Australia, la carrera nocturna podría reunir las condiciones perfectas.
06
Zug, Suiza: vistas al lago
Con el pintoresco telón de fondo de las montañas y los exuberantes campos verdes, Zug realmente da mucho que hablar. Aunque el recorrido es duro, con una buena cantidad de curvas y colinas, las impresionantes escenas alpinas hacen que cada paso merezca la pena.