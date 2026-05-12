Wings for Life World Run 2026 reunió a 346.527 corredores de todo el mundo

Asi se vivió Wings For Life World Run 2026

Wings For Life World Run Chile © Red Bull Content Pool

Sin línea de meta fija y con el Catcher Car persiguiéndolos, corredores y usuarios en silla de ruedas corrieron al mismo tiempo en todos los husos horarios, unidos por una sola causa: Encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

Gracias a los participantes y las donaciones, se recaudaron €9,2 millones , sumando al total histórico del evento un total de €69,7 millones destinados a la investigación.

La edición 2026 también fue histórica en lo deportivo. El japonés Jo Fukuda , firmó un nuevo récord dentro del evento al recorrer 78,95 km y quedarse con la victoria global. En la categoría femenina, la neerlandesa Mikky Keetels se coronó campeona mundial con una marca récord de 62,24 km, superando el récord vigente desde 2021.

Una carrera con un objetivo

Wings for Life World Run 2026 © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run

Desde campeones del mundo hasta quienes corrían por primera vez, todos los que participaron se movieron por la misma razón. Juntos, le dieron a la ciencia el apoyo necesario para acercarse un paso más a una cura. El 100 % de cada inscripción va directamente a esa misión : financiar proyectos y ensayos clínicos que están transformando la esperanza en realidad. Desde su fundación en 2004, Wings for Life funciona como un verdadero incubador de avances científicos, canalizando recursos hacia investigaciones clave en todo el mundo.

Cada año, son aproximadamente 500.000 personas las que sufren una lesión medular , pero la ciencia abre nuevas posibilidades. Los estudios muestran que las neuronas dañadas podrían regenerarse, demostrando que el progreso hacia una cura sigue avanzando. Cada centavo de los €69,7 millones recaudados históricamente apoya directamente estos proyectos y ensayos clínicos impulsados por Wings for Life a nivel global.

Quotation “Fue increíble, tuve la piel de gallina todo el tiempo. Estoy orgullosa de los números que conseguimos juntos. No son solo cifras, son personas que se comprometen, que participan y que apoyan nuestra misión. Todo se invertirá en proyectos de investigación prometedores, dando esperanza a muchísima gente. Gracias a todos los que fueron parte, fue un día extraordinario” Anita Gerhardter, presidenta del Directorio Ejecutivo de Wings for Life

La carrera en todo el mundo

Participants perform during the Wings for Life World Run © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run

La carrera de recorrió los cinco continentes . Se vivió en ciudades clave como Viena, Breda, Múnich, Zug, Liubliana, Zadar y Poznań, mientras que un récord de 648 grupos formados en la App Run llevó la experiencia Wings for Life World Run a escenarios únicos alrededor del mundo.

Desde el Royal Randwick Racecourse de Sídney, pasando por las soleadas calles de Pretoria, una corrida nocturna junto a la Meiji Memorial Picture Gallery en Tokio, hasta ciudades como São Paulo, Mumbai, Estocolmo, Taipéi, Varsovia, Nueva York y Bogotá, el planeta entero estuvo en movimiento. Mientras en Italia, por primera vez, Oracle Red Bull Racing abrió las puertas de su campus en Milton Keynes, mientras que Visa Cash App Racing Bulls recibió a corredores, fans y a la comunidad local de Faenza y Emilia‑Romaña en su fábrica.

Los investigadores y atletas se suman a la causa

Wings for Life World Run 2026 © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run

Algunas de las figuras más reconocidas del deporte mundial también se sumaron . Entre los cientos de miles de participantes estuvieron Jürgen Klopp, Head of Global Soccer de Red Bull, el piloto de Fórmula 1 Yuki Tsunoda, el campeón de downhill MTB Loïc Bruni, los snowboarders olímpicos Scotty James y Mari Fukada, el ex linebacker de la NFL Ryan Shazier, el esquiador alpino Loïc Meillard, la número uno del bádminton mundial Tai Tzu‑Ying, la leyenda del windsurf Robby Nash, la triatleta olímpica Daniela Ryf, el piloto Dario Costa y el tenista Dominic Thiem.

También estuvieron científicos cuyos proyectos de investigación sobre lesiones de la médula espinal son financiados directamente por Wings for Life. Investigadores como Alejandro Arriero‑Cabañero, desde Valencia, Christian Göritz, en Estocolmo, y el profesor Michael Kilgard se sumaron al recorrido.

Quotation “Mi motivación fue unir mi trabajo en el laboratorio por los pacientes con crear este ambiente que sigue ayudando a las personas en silla de ruedas. Correr hoy junto a ellos, verlos, pensar que no se rinden, y saber que tú tampoco puedes rendirte es lo que hace que esto sea mucho más que una carrera" Alejandro Arriero‑Cabañero, investigador PhD, Hospital Nacional de Parapléjicos

Wings For Life World Run Chile © Red Bull Content Pool

El compromiso con la causa fue mucho más allá de la corrida. En varios puntos del mundo, leyendas del deporte cambiaron sus escenarios habituales por el asiento del conductor para liderar la persecución en el Catcher Car. En algunas zonas la línea de meta en movimiento estuvo a cargo de figuras como la doble campeona olímpica de snowboard Anna Gasser en Viena, el velocista de clase mundial Churandy Martina en Breda y Domen Prevc en Liubliana.

Para quienes corrieron de forma individual con la Wings for Life World Run App, la experiencia fue igual de intensa gracias al Catcher Car virtual, disponible en 17 idiomas. Entre las voces que acompañaron la carrera estuvieron el investigador en lesión medular Alejandro Arriero‑Cabañero y la leyenda de la NASCAR Dale Earnhardt Jr.

Wings for Life World Run 2026 superó los límites

Wings for Life World Run 2026 © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run

Desde el inicio, Jo Fukuda impuso un ritmo brutal, decidido a superarse. El surcoreano Bokun Kim, que lideraba en Bucheon, abandonó cerca del kilómetro 42, mientras que el ganador del Flagship Run de Múnich 2025, Henrik Pfeiffer, sostuvo el tercer lugar hasta ser superado por el austríaco Andreas Vojta, que marcó 67,3 km. El segundo puesto quedó en manos del polaco Dariusz Nosynski con 67,9 km. A partir de ahí, Fukuda corrió su propia carrera, estirando los límites hasta firmar un nuevo récord global y sumar su cuarto título en el Wings for Life World Run.

Quotation “Estoy muy feliz y orgulloso de mi rendimiento. El apoyo del público me ayudó a dar lo mejor de mí. Esto no es solo ganar, es superarse y disfrutar la experiencia. Ojalá se sume aún más gente el próximo año. Corramos juntos” Jo Fukuda, campeón global 2026

La competencia femenina ofreció una de las batallas más emocionantes en la historia del evento. Con apenas 27 años, Mikky Keetels se convirtió en la segunda mujer en superar los 60 km, antes de estirar el récord hasta los 62,2 km. En Múnich, Esther Pfeiffer lideró gran parte de la carrera y protagonizó un intenso duelo virtual con Keetels hasta cerca del kilómetro 50. La alemana Imke Salander también brilló, asegurando el tercer lugar global con un récord personal de 52,5 km.

Quotation “Cerca de los 50 km pensé: no te detengas, sigue corriendo. Corría por quienes no pueden, y eso me llevó hasta el final” Mikky Keetels, campeona global femenina

Más temprano, Natasha Sustic y Nikolina Rustic Stankovic hicieron historia al convertirse en las primeras gemelas en compartir un título en el Wings for Life World Run. Las croatas cruzaron juntas antes de ser alcanzadas por el Catcher Car en los 46,56 km.

Récords que hicieron historia

Wings For Life World Run Chile © Red Bull Content Pool

Categoría femenina

Mikky Keetels (NED) – 62,2 km

Esther Pfeiffer (GER) – 60,3 km

Imke Salander (GER) – 52,5 km

Categoría masculina

Jo Fukuda (JPN) – 78,9 km

Dariusz Nozynski (POL) – 67,9 km

Andreas Vojta (AUT) – 67,3 km

Los resultados completos, rankings y lo mejor de la 13ª edición del Wings for Life World Run están disponibles aquí.

Sobre la Wings for Life Spinal Cord Research Foundation

Prof. Armin Curt in conversation with his patient © Stefanie Korherr

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas tras sufrir una lesión de la médula espinal, generalmente provocada por un accidente de tránsito o una caída. Wings for Life es una fundación sin fines de lucro dedicada exclusivamente a la investigación de la lesión medular, con una misión clara: Encontrar una cura.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación y ensayos clínicos que están cambiando vidas en todo el mundo. Aunque la cura aún no existe, el progreso científico ha sido constante. Cada paso dado en el Wings for Life World Run es un paso en la dirección correcta.

Sobre el Wings for Life World Run

Wings for Life World Run © Reiko Kolatsk for Wings for Life World Run

La 13ª edición del Wings for Life World Run se celebró el 10 de mayo de 2026 a las 11:00 UTC. Los participantes pudieron sumarse a Flagship Runs, Grupos en la App Run, corrieron, caminaron y se desplazaron en silla de ruedas desde cualquier parte del mundo utilizando la Wings for Life World Run App. Cada inscripción forma parte de un esfuerzo por encontrar una cura para la lesión de la médula espinal.