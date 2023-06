《萨尔达传说》正传系列时间线 《王国之泪》属万年后故事

另一个重点就在《时之笛》结局,因为两种结局而令时间线分为三点,第一点先就是时之勇者败北,加侬获得所有的三角神力之后的世界,之后故事就随著作品《众神的三角力量(A Link to the Past)》、《织梦岛(Link's Awakening)》、《神秘果实(Oracle of Seasons and Oracle of Ages)》、《众神的三角力量2》、《三角神力三剑士(Tri Force Heroes)》,再到最初推出的作品《萨尔达传说》,以及续作《林克的冒险》。