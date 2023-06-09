《萨尔达传说》正传系列时间线 《王国之泪》属万年后故事

《萨尔达传说 王国之泪》其实是2017年《萨尔达传说 旷野之息》的续作。不过，就算有的玩家玩齐了系列作，可能都没能搞清楚各游戏的时间线。其实2011年官方推出《海拉鲁史记》一书有记载，而且2017年发售的《海拉鲁百科》以及官方网站中也有加入作品关联时间线，这个年代表被视为最被玩家所接纳。至于两款新作其实都不属于这时间线内，被认为是主轴完结后一万年后的故事。

但最有趣的是游戏系列时间线中，系列主轴最后的两款游戏，其实分别是1986年2月21日发售的《萨尔达传说》，以及1987年1月14日发售的《萨尔达传说2 林克的冒险》(《时之笛》中勇者败北的世界)。也就是说，最初推出的两款作品其实就是该时间线的终结。之后推出的作品，是对之前的世界观的完整补充。

一切由「天空之劍」開始 © NINTENDO

一切由“天空之剑”开始

时间轴由天地创造开始，之后第一个故事就是2011年在Wii推出的《天空之剑(Skyward Sword)》，再来就是“圣地封印”，以及“海拉鲁(ハイラル)王国建国”事件。顺着发展就去到《不可思议的帽子(The Minish Cap)》、GBA《四人之剑(Four Swords)》、N64《时之笛(Ocarina of Time)》这些作品。

天地創造 © NINTENDO

天地创造

《天空之剑》

圣地封印

海拉鲁(ハイラル)王国建国

《不可思议的帽子》

《四人之剑》

《时之笛》

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO

“时之勇者”胜败建构平行世界

另一个重点就在《时之笛》结局，因为两种结局而令时间线分为三点，第一点先就是时之勇者败北，加侬获得所有的三角神力之后的世界，之后故事就随著作品《众神的三角力量(A Link to the Past)》、《织梦岛(Link's Awakening)》、《神秘果实(Oracle of Seasons and Oracle of Ages)》、《众神的三角力量2》、《三角神力三剑士(Tri Force Heroes)》，再到最初推出的作品《萨尔达传说》，以及续作《林克的冒险》。

至于第二个时间点及第三个时间点都是由时之勇者胜利造成，包括其一是《时之笛》打败魔王后，萨尔达公主为了让林克取回他的童年，吹奏了时之笛让林克再次穿梭时空回到了过去，而回到七年前童年的林克，则选择改变海拉鲁遭到加侬占据的历史，去到城堡和小时候的公主碰面。这一边就是《魔吉拉的面具(Majora's Mask)》、《曙光公主(Twilight Princess)》、《四人之剑+(Four Swords Adventures)》三款作品承接。

而第三个时间点，就是萨尔达公主送林克回童年后，留下守护的未来，即现实时间持续运行的时间线，这时间线的承接作品则包括《风之律动(The Wind Waker)》、《梦幻沙漏(Phantom Hourglass)》、《大地汽笛(Spirit Tracks)》。

时之勇者败北

《众神的三角神力》

《织梦岛》

《大地之章》与《时空之章》

《众神的三角神力2》

《三角神力三剑士》

《萨尔达传说》

《林克的冒险》

时之勇者获胜

孩童时代

《魔吉拉的面具》

《曙光公主》

《四人之剑+》

成人时代

《风之律动》

《梦幻沙漏》

《大地汽笛》

一万多年后的时代

《旷野之息》

《王国之泪》

官方网站

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO

「時之勇者」勝敗建構平行世界 © NINTENDO