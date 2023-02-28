备战马拉松 赛前饮食的4大提示

跑步训练前最重要的4个饮食提示：

1.选择简单的饮食

为了维持训练过程的能量运作，在日常饮食中你可以选择高碳水、低脂肪和低纤维的食物搭配来提供身体拥有足够能量。而均衡的饮食及营养素对于大多数的人来说，重点都会摆放在碳水化合物和蛋白质的健康组合餐点，这也是能有助于身体能量与糖原快速补给的组合，也能让肌肉获得最小程度的损失，并有效的帮助肌肉恢复。

2.仔细倾听身体的信息

在一般状态下，我们的身体都会传达缺乏舒适感、疲劳、疲惫或受伤的讯号，这时你就必须要注意自己身体的状态，了解自己是否该安排休息或是增加食物摄取量。要记住！一切的安排都取决于身体的反应。

3.在正确的时间吃正确的食物

要了解到当你吃的东西越多，身体所需要消化的时间也越长，一般来说在训练前30分钟可以作最后的食物补充，避免运动或训练过程中肠道不适感出现；而运动或训练后，可以摄取含有蛋白质及碳水化合物的食物作为补充，同时也能提供身体修复肌肉必需的营养。

4.适度补充水分

水是身体重要的组成成份，不只在运动及训练过程中需要补充，在日常生活中水也能确保身体关节获得润滑及调节身体温度；尤其是在剧烈训练或长时间的马拉松赛事期间，更不能忽略补充足够水分。在运动的前、中、后进行适度的补充，才能让身体机能维持在最佳状态。

符合自身的补给效应

马拉松赛事对于体能的需求，原本就比一般简单跑步训练高，因此一定要记住自己的身体状态，设定适合自己正确的进食时间前，就必需要先了解身体的吸收状况、饮食结构及训练强度，这样才能更有效率的安排训练前的能量补给效益。

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