在广州这座务实进取的城市中，足球文化传承着同样的特点。点击视频，查看广州站现场的5v5激情对决！

1 分钟 奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛广州站落幕

就是要拿下每一个冠军！

奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛广州站落幕 © neymar-jr-five-2022-china-guangzhou

作为第二次参加奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛的队伍，吉图汽车大数据战队凭借游刃有余的街头技术，轻松斩获广州站冠军。

“我们接下来的目标是：拿下下一场比赛的冠军！”

年轻就是要挑战更多可能

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由在校学生组成的华南农业大学队伍在5月份举行的校园赛突出重围，一举拿下直达城市赛的资格。虽然暑假期间临时组建的战队，最终由于磨合不够遭遇淘汰，但对这群年轻的大学生而言，每一次突破自我的尝试，都能玩出新甜头！

快乐是街头足球的终极奥义

对傳骋体育·恩祈这支俱乐部球队而言足球，是技巧与实力的对抗，更是一场欢乐的聚会，独特的赛制规则和激情洋溢的现场氛围，让他们心潮澎湃，一举拿下四强席位。

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“我们很喜欢足球，无论是什么形式都很希望去尝试。对我们来说，踢球最重要的是开心。我们平时一直踢五人制足球比赛，但规则那么有趣的，还是第一次。”

快乐、激情、速度，“兄弟球队 快乐足球”就是他们的街头态度。

从街头走出的的友人战队

本次场上最受瞩目的队伍之一就是由阿拉伯友人组成的Teto战队。作为从小在街头踢球的选手，他们经历过拿鞋子排列成球门的童年时期，不断在街头磨练球技，硬核的街球技巧帮助他们轻松入围四强。

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“我们从小一直踢五人制足球。我们那里没有草地，就在路边，有时候不穿鞋就踢。去年，我们就参加了奥地利Red Bull内马尔五人制街头足球赛，我好多朋友也都来参加了。”

广州街头不止有早茶，足球更是它的一道文化密码。新颖的街头足球，注定将为这座城市带来新的活力。

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线下battle如火如荼

线上“云PK”同步进行中，上抖音搜索#玩胜全场，施展你的脚下功夫，成为全国最强的街头高手！

本周六，最后一场城市赛将在苏州凤舞足球场微格店开启！

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