奥地利Red Bull 车队全新战车RB18亮相　粉丝首次体验报告

Oracle Red Bull Racing车队已经推出 RB18赛车，Christian Horner、Max Verstappen 和 Checo Perez 与工程团队齐齐登场，向全世界展示 2022 年的新款赛车。

由米尔顿凯恩斯的Red Bull Racing赛车技术园区主办，成千上万的粉丝在线观看，这是一场与众不同的新车发布会。

Max 在园区里驾驶 RB7 并介绍了这场大Show：”这是自 2011 年以来我们第一次在米尔顿凯恩斯公布新车。“在身为卫冕世界冠军车手进入新赛季之前，Max 表示：”我现在感觉精力充沛，准备再次驰骋赛道，我感觉好极了，重要的是你要将体能保持在最佳状态，尤其是在规则发生变革的情况下。“

The Unveiling Of The RB18 © Getty Images

”就赛车而言，我们不知道会发生什么事，所以我很高兴第一次看到赛车在赛道上的表现。本赛季最大的挑战是适应新的规则，我们需要一些时间来适应这辆车，这不只是跳进座舱内，这是对去年车款的升级作业。其他的就很简单了，这个赛季我没有感到任何压力，一切照常，因为没有什么不同之处。现在我迫不及待地想驾驶 RB18 驶出维修区的那一刻。“

Introducing The RB18 To The World © Getty Images

在加盟车队第一个赛季取得成功后，正准备在车队度过他的第二年的Checo 表示：”我很高兴能开始新的赛季，我迫不及待地想让新的 RB18 在赛道上奔驰。本赛季我们大家都从零开始，因此这将会是激动人心的一年。去年我们全力以赴，直到最后一圈，我们准备在 2022 年依旧要奋战到底。“

”新规定将可改善赛道上的竞争力，所以身为一位车手我希望可以有更多的比赛，竞争更激烈，更精彩的近距离缠斗。我们需要学习和适应很多东西，但这些新规定将使一切变得更有趣。这个赛季我迫不及待的一件事就是看到更多的车迷回到赛道上。F1在世界各地的发展如此之快，所以我非常希望能再次感受那种热烈的氛围。我希望我们能为车迷带来更多丰富的娱乐和精彩的比赛。“

Oracle Red Bull Racing车队首席执行长兼车队负责人Christian Horner，他在车队进入第 18 个赛季时表示：”随着今年新规则的变革，整个理念也发生了变化，这意味着每个组件都与去年的赛车不同。对于每个车队来说，这都是一张白纸。当我们参加第一场比赛时，RB18 看起来不会是今天的样子，随着我们整个赛季的发展，进化将会非常迅速。对于每个人来说，这是一条陡峭的学习曲线，也是第一场和最后一场比赛之间的发展竞赛。“

”我们相信2022 年有一辆好车，RB18 即将正式亮相赛道，今天能看到它真是太棒了。车队为此付出了巨大的努力，我期待现在就在赛道上看到它。我们的升级是以 2021 年为基础，这一年我们拿到了冠军。现在的挑战是保持它并与 Max 一起捍卫冠军头衔。2021 年的振奋与辛勤工作确实激发了车队的活力，这意味着我们要以更好的状态进入 2022 年未来的赛季。“

Christian And Max At The RB18 Launch Show © Getty Images