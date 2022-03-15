电竞物理治疗师建议：居家办公，姿势最重要

在家工作保持健康 办公桌最好能与肚脐在同一高度

在家工作似乎很安全，但其实有不少潜在风险影响健康，最常见的问题就是腰痛，或过度劳损产生的各种疼痛，甚至是眼睛疲劳等问题。对此，Dr. McGee建议，当你调校你工作间的装备时，有几项要注意：

1.首先你的前臂、手部、手肘应该成一直线，而高度就应该在你的肚脐附近。同时你的肚脐也应该和你的办公桌、键盘同一高度

2.电脑显示屏的最高点，高度应该是在你坐直工作时的额头位置。

3.屏幕和你的距离应该是你的手臂加你的手部长度，这样可以减少出现眼睛疲劳的机会。

4.如果你有多个屏幕，你应该要有一张可以旋转的座椅，用转动座椅来直视不同屏幕，而不是要转头来看不同屏幕，以减轻颈痛的机会。

5.要确定你工作时是“脚踏实地”，不应该吊脚，也尽量不要跷二郎腿。

了解坏习惯的影响，就可以打破恶性循环，如果长时间在不舒适的环境及姿势下工作，除了会出现腰酸背痛外，还可能会受伤。“例如手部出现最常见的手腕以及手肘的腱鞘炎，还有可能会出现的腰痛、颈痛等问题，我们称为Thoracic Outlet Syndrome。如果你没有支撑却还要保持手部高度，就会增加肩颈的负担，这也可能会导致你的背部或颈部股肉紧张，紧张之下，你的工作姿势更差，从而形成恶性循环。”Dr. McGee说。

不应长期保持同一姿势

正确工作姿势很重要，不过Dr. McGee也建议大家常换换动作：“长期保持同一动作可能会引致腰痛，当然我们应该由正确姿势开始工作，不过之后可以不时转换一个自己觉得舒适的姿势，隔一段时间，又改为正确坐姿。当你找到几个不会影响你身体的动作，便可以不断替换一下。”

随手DIY

如果预算有限，可以用现有家居来DIY。Dr. McGee建议道：“例如你可以折好毛巾，放在不够高的手枕位置，令手枕和办公桌成水平。也可以用枕头等物品来放在背部承托。更可以用旧书来抬高计算机屏幕，或者用来自制脚踏。”

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