世界冠军 麦克斯-维斯塔潘 （ Max Verstappen ）和其他 19 位 F1 明星将在迈阿密街道赛道、沙特阿拉伯吉达科尼切赛道等新赛道，以及摩纳哥和阿尔伯特公园等经典赛道上大显身手，然后再在梦幻般的新拉斯维加斯大道街道赛道上大显身手。

让我们先来看看这条新赛道，然后再看看其他一些经常上演惊心动魄比赛的街道赛道。

01 拉斯维加斯大道街道赛道

Sergio Pérez at the Las Vegas Grand Prix Launch Party in November 2022 © Garth Milan / Red Bull Content Pool

赛道长度： 6.12 公里

最快圈速 不详

弯道： 17

F1 时间： 2023 年

魅力、名流、豪华酒店、赌场，F1 和拉斯维加斯似乎是天作之合，但 80 年代的首次尝试更像是在深夜猫王主题婚礼教堂中的一次匹配。1981 年和 1982 年，F1 赛车在凯撒宫停车场进行了比赛，为 F1 赛季拉下了帷幕。至少有两名车手（纳尔逊-皮奎特和基克-罗斯伯格）以第五名的成绩加冕冠军。

不过，F1 将以更出色的风格回归，赛车将在夜晚围绕拉斯维加斯大道上的酒店和赌场进行比赛。这将改变游戏规则。这条赛道出自卡斯滕-蒂尔克（Carsten Tilke）之手，将于 11 月作为本赛季倒数第二场比赛首次亮相。

比赛以逆时针方向进行，亮点包括赛车围绕 MSG 环球体育馆、沿拉斯维加斯中心地带的 Koval Lane 半英里直道行驶，以及赛车飞过金银岛、海市蜃楼、凯撒宫和百乐宫喷泉等著名赌场，并在 1.9 公里的后直道上以 340 公里的时速飞驰。

8 分钟 ¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯 与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

02 滨海湾街道赛道

Night racing at Singapore © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道长度： 5.06 公里

最快圈速： 1:41.905 凯文-马格努森（2018 年

弯道： 23

参加 F1 时间： 1969 年至 1975 年

这些赛道可能都是街道赛道，但这并不意味着它们是相似的。相反，它们提供的体验截然不同，新加坡的滨海湾街道赛道也不例外。滨海湾赛道是本系列赛中唯一的夜间赛道，车手们在无比明亮的顶灯下在新加坡街道上驰骋，场面壮观。

夜间比赛并不是这条赛道唯一的特色。它也是唯一提供浮动看台的赛道，赛车可以从观众脚下驶过。赛道凹凸不平的终点直道也为比赛增色不少，巨大的火花让人想起上世纪 80 年代，这里也是对车手要求最高的赛道之一。

03 阿尔伯特公园

Action packed Albert Park © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道长度： 5.28 公里

弯道： 14

最快圈速： 1:20.235 塞尔吉奥-佩雷斯（2023 年

参加 F1 时间： 1996 年至今

从墨尔本市中心乘坐有轨电车，滑过 MCC 和澳大利亚网球公开赛主场罗德-拉沃尔竞技场（Rod Laver Arena），在阿尔伯特公园下车，走过湖面上的临时浮桥，进入围场。澳大利亚大奖赛是 F1 赛历上最热闹的地方之一。

新的阿尔伯特公园大奖赛赛道短了 23 米，少了两个弯道，但经过拓宽和重新铺设的赛道为超车和车轮间的竞速提供了更多机会--所有这些都与迷人的墨尔本天际线相映成趣。赛道本身颠簸不平，会将新造的赛车震得四分五裂，而且赛道狭窄，很难超车，但赛车的时速却高达 235 公里。这就意味着，在阿尔伯特公园大奖赛赛道上，安全车是常见的景象。

04 巴库城市赛道

Into the medieval city of Baku © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道长度： 6.00 公里

弯道： 20

最快圈速： 1:43.009 查尔斯-勒克莱尔（2019 年

参加 F1 时间： 2016 年至今

尽管阿塞拜疆的巴库城市赛道拥有 8 个 90 度弯道，但它仍是一条速度极快的赛道，巨大的起终点直道让车手有很多机会在看台前超车。这里的非官方最快速度是 378 公里/小时，由瓦尔泰里-博塔斯（Valtteri Bottas）驾驶威廉姆斯赛车在巴库城市赛道进行的 2016 年欧洲大奖赛自由练习中创下，当时赛车采用超低下压力配置，这可能是 F1 赛车在周末比赛中达到的最快速度。

这条赛道之所以能从其他赛道中脱颖而出，原因有很多，其中最重要的是它的地理位置十分优越，环绕着巴库古城。虽然赛道的背景是宁静的，但赛车的表现却完全不同，巴库赛道的最高时速约为 360 公里，是目前所有城市赛道中速度最快的赛道之一。

05 吉达 Corniche 赛道

Spectacular Jeddah in Saudi Arabia © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道长度： 6.17 公里

弯道： 27

最快圈速： 1:30.734 刘易斯-汉密尔顿（2021 年

F1 时间： 2021 年至今

2021 年，当新的吉达 Corniche 赛道首次出现在 F1 赛历上时，没有人想到它的速度和紧凑程度会如此惊人。这条赛道由传奇 F1 赛道设计师赫尔曼-蒂尔克（Hermann Tilke）的儿子卡斯滕-蒂尔克（Carsten Tilke）设计，是一条过山车般的赛道，F1 赛车沿着红海海岸以 250 公里的时速行驶，是目前速度最快的 F1 街道赛道。但这条赛道也很狭窄，对车手的精准度和神经要求极高。赛道全长 6.17 公里，是 F1 赛道中第二长的赛道，仅次于 7 公里长的比利时大奖赛主场斯帕赛道。

主办城市同样令人惊叹，传统的阿拉伯建筑与现代酒店和画廊交相辉映。吉达被称为朝圣港，每年接待数百万前往圣城麦加和麦地那的游客。

06 长滩

赛道长度： 3.27 公里

弯道： 11

最快圈速： 1:28.330 尼基-劳达（1983 年

参加 F1 时间： 1976 年至 1983 年

是否还有其他赛道的背景是一艘游轮？在加利福尼亚的长滩赛道，玛丽皇后号在 1967 年抵达后被改装成了一座浮动酒店，神奇地主持着比赛。不到 10 年后的 1976 年，一级方程式赛车也来到了这里。这条赛道与众不同，由一系列 90 度弯道和一条通向宽发卡弯的长直道组成。

它的一级方程式赛车生涯于 1983 年结束，并创下了一项骄人的纪录：在巨马力涡轮增压发动机盛行的时代，涡轮增压 F1 赛车从未在长滩赛道夺冠。从那时起，这里成为印地赛车锦标赛最受欢迎的赛道之一。

07 澳门（东望洋赛道）

The tight streets of Macau © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

赛道长度： 6.11 公里

弯道： 24

最快圈速： 2:06.317 Jüri Vips，2019 年

参加 F1 时间： 从未

自1954年起，赛车就开始在澳门的街道上飞驰。现在，澳门格兰披治大赛车周末还将举办三级方程式、世界超级摩托车锦标赛、GT和世界房车锦标赛。由于东望洋赛道仅有 7 米宽，对于 F1 赛车来说过于狭窄，因此令人惊叹的澳门格兰披治大赛车从未被列入 F1 赛程，但对于有志成为 F1 赛车手的年轻车手来说，这仍然是一个重要的 "成人礼"。

没有几个地方能让摩纳哥看起来那么容易，但澳门就是其中之一。赛道全长 6.12 公里，由于高速度、湿滑的路面和靠近赛道的防撞栏形成了不可移动的物体，在不可抗拒的力量面前，赛道变得异常艰难。这可能是目前使用的最壮观的街道赛道，但由于没有犯错的余地，很快就会出错。

F3 赛事的冠军包括埃尔顿-塞纳（Ayrton Senna）、迈克尔-舒马赫（Michael Schumacher）和大卫-库特哈德（ David Coulthard）等传奇人物。

08 迈阿密国际赛车场

11 分钟 Race to Miami Oracle Red Bull Racing take the scenic route from New York to Florida to reach the new Miami Grand Prix track.

赛道长度： 5.41 公里

弯道： 19

最快圈速： 1:29.708 麦克斯-维斯塔潘（2023 年

参加 F1 时间： 自 2022 年起

迈阿密拥有多元文化、音乐和活力，是美国第 11 座举办 F1 的城市，为锦标赛带来了全新的气息。这也被视为自由媒体为 F1 所做的宏伟设计的关键部分：由银石赛道、蒙扎赛道和Red Bull Ring赛道等经典赛道，科塔赛道、巴库赛道和萨基尔赛道等新赛道组成的赛历，以及在魅力四射的新地点举办的一系列精品临时赛事。迈阿密大奖赛将魅力提升到了一个全新的高度，众多名人挤在赛道上，几乎没有地方可以容纳赛车。同时，狭窄的赛道环绕着著名的迈阿密海豚队主场硬石体育场（Hard Rock Stadium）。

The Miami Dolphins cheerleaders and LL Cool J introduce Sergio Perez © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道全长 5.41 公里，共有 19 个弯道、3 条直道、3 个 DRS 区域，最高时速超过 340 公里。赛道也有高低起伏的变化，最主要的变化出现在第 13 和第 16 个弯道之间，赛道会越过一个出口坡道，穿过高低不平的地面上的各种天桥。而第 14-15 号弯道则是一个上坡，中间有一个坡顶，然后在出口处下降。

09 摩纳哥赛道

Fabulous Monte Carlo © Getty Images/Red Bull Content Pool

赛道长度： 3.33 公里

最快圈速： 1:11.365 麦克斯-维斯塔潘（2021 年

弯道： 19

参加 F1 时间： 1950 年至今

摩纳哥赛道当然是所有街道赛道中的鼻祖：从字面上看，它自 1929 年起就开始运行，1950 年成为首届 F1 世界锦标赛的一部分，1955 年起一直存在，2020 年由于科维德赛道的缘故而关闭。这条赛道是由安东尼-诺杰斯（Antony Noghes）设计的，赛道的最后一个弯角也是以他的名字命名的。作为现代 F1 赛历中最古老、最短和最慢的赛道，比赛可能是循序渐进的，但在第一个弯道、Ste Devote、Loews 发夹弯（赛车需要安装特殊的转向齿条）和现在的港口减速弯（1955 年，阿尔贝托-阿斯卡里在这里严重失误，最终掉进了地中海）经常会有动作。

这些都是 F1 赛车的基因：在这里，车手和车迷们摩肩接踵，超级游艇在海港中穿梭，车手们在奥地利Red Bull能源站的游泳池中跳水庆祝。这里与印地 500 和勒芒 24 小时耐力赛并称为赛车运动的三冠王。这里的传奇赢家包括格雷厄姆-希尔、埃尔顿-塞纳和迈克尔-舒马赫。要了解摩纳哥有多疯狂，只需观看这令人惊叹的一圈。它没有被加速。

1 分钟 Monaco Grand Prixview Monaco is the home for many F1 drivers. Brendon gives a tour around the streets of Monaco as he jumps in the simulator, using F1 2017 from Codemasters, and talks about his 2nd home race

10 蒙特朱克公园

Montjuich Park © Getty Images

赛道长度： 3.79 公里

最快单圈： 1:23.800 罗尼-彼得森（1973 年

弯道： 12

参加 F1 时间： 1969 年至 1975 年

在 60 年代末和 70 年代，蒙胡伊克偶尔会成为西班牙大奖赛的主办地，它的安全性就像在玻璃碎片上玩杂耍一样，但作为一条赛道，它确实非常壮观，蜿蜒穿过的公园后来成为 1992 年巴塞罗那奥运会的主办地。1975 年，出于安全考虑，该赛道被取消，最终被蒙特梅洛海岸上专门建造的巴塞罗那-卡塔卢尼亚赛道所取代。

蒙胡伊克赛道曾饱受争议，有一次，由于防撞护栏没有拧紧，车手们罢工了。最后，所有车队的机械师联合起来，绕着 3.79 公里长的赛道亲自动手。关于 1975 年蒙胡伊克大奖赛的另一个小插曲：这是唯一一场由女性获得 F1 积分的比赛，这要归功于莱拉-隆巴迪（Lella Lombardi）。