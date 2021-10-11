问Hong 10十个问题

Hong10，一位令人又害怕又敬畏的男子，多年来一直站在breaking界顶端的南韩B-Boy。早在2002年，他已多次在日本和德国等国家的全球舞蹈比赛中获胜。近二十年后，Hong10丝毫没有停下来的迹象。他持续地在世界几个最具竞争力的比赛中获胜，并且无异议地将自己成为B-Boying史上最著名的舞者之一。

两届Red Bull BC One冠军在舞蹈圈的影响力至极，以至于人们 将他经典的halo freeze动作称为"Hong10 freeze"。他很谦虚地将自己不凡的成就归因于努力的工作以及坚持不懈。回顾他的职业生涯，Hong10说道，“我追求最多的机会是因为我不想有任何遗憾，这也是为什么并没有是甚么我希望在我职业生涯之初没有完成的事。但是如果真的要说的话，也许是把跳舞当职业代表的是很多牺牲掉的时间，我都为了要练习和参加比赛而减少了不管是与我家人或是朋友相处的时间。”

继去年在台湾赢得超过三十场完整回合的胜利之后，Hong 10 将在一场历史性的表演赛中同时与 10 名拉斯韦加斯顶尖的B-Boy 进行较量。在他飞往美国之前，Red Bull透过视讯与他聊聊过去的丰功伟业以及讨论他未来的抱负。

1. 二十多年来你一直身为B-Boying圈子的佼佼者。很多B-Boy在年过三十之后都慢下来了，但是你是少数几个还继续主宰这个圈子的人。 要具备怎么要的条件才能像你这样拥有长久的事业呢?

我不认为有任何秘密，但我个人思考很久甚么是我可以做而其他人没有做的事情。不管是基本的拉筋，一般的运动或每天的练习，最简单的答案就是确保你始终如一地朝着想要完成的目标努力。在看别人的时候，我发现有这种坚持并不容易。所以也许是这样的努力帮助我在职业生涯中脱颖而出。

2. 你参与过多次Red Bull BC One World Finals世界总决赛。哪一场BC One比赛让你最印象深刻?

啊，BC One… 那是很久以前的事了，但是对我来说可能是2006年的BC One。我在半准决赛中对上Roxrite，然后决赛中对上Ronnie。对我来说非常印象深刻是因为那是我第一场BC One的胜利，并且有很多很经典的B-Boy在那场比赛都有晋级。能够跟这群人一起跳舞让我很开心，所以那一年对我印象最深刻。

3. 在那之前你有遇过Ronnie吗?

有的，我在2005年的BC One第一次见到他。在那之前我只有看过他的影片。我跟自己说到，"哇! 他跳舞真的很厉害。我不认为我能够打败他，他一定是2005年那年最强的选手。"这对我来说很震惊。虽然我觉得我可能没有“Ronnie”那么擅长跳舞，但我确实认为我可以在比赛中击败他。对我来说，赢得比赛与成为更好的舞者是不同的概念。

4. 你最近与 Harricane 进行了一场备受瞩目的表演赛。在台北进行如此盛大公开的活动是甚么感觉? 你有没有因为活动被盛大推广能感到压力呢?

与其说是压力，倒不如我满好奇在当今的情况下，我去不去的成台北。我们谈到如何设计这场比赛，但是模糊和不确定性比任何事都困难。但是当我抵达台北后，多亏了Harricane，我度过了一段美好的时光。与其待在饭店，我选择住在Harricane家，他们把我当家人看待。我有机会能与家人和他的团员相处将近一个月的时间，那段时间我留下了很多美好的回忆。

至于比赛，老实说当我一开始听到比赛的形式时，我想说"真的有必要吗? 我们为什么要跳那么久?"但是比赛结束后，我绝对明白我错了，以及这种比赛形式的潜力。

5. 跟别的国家比较起来，韩国比较没有新兴的breaker。你的看法是什么?

肯定有文化上的差异。当我在其他国家旅行并且看到新的breaker时，我也想知道为什么没有那么多来自韩国的舞者。

在韩国，并且有很多小朋友从小开始跳舞。其原因是不可避免的，由于国家的环境造成的。很多父母亲不希望他们的小孩跳舞，因为他们希望小朋友念书并为将来能在经济上使他们受益的职业做好准备，而这通常来自于学校的环境。如果他们支持跳舞，基本上就是要准备成为艺人。他们会想，"Breakdancing? 如果不能赚钱为什么要做这个?" 并且不支持自己的小孩跳这种舞风。不过在像日本或是中国的国家，我看到很多父母带很小的小朋友去练习并且真的很支持他们的兴趣。一个简单的文化差异将真正决定韩国是否会产生下一代breakdancer们，或者这种文化是否会就此止步。

6. 你可以跟我们说说你的新舞团Flow XL吗?

我以前是Drifterz舞团的成员，但是我们的团长Ducky去年搬到了新西兰。因为这个原因，我们面临到舞团接下来命运的难题。最终我们决定不再叫Drifterz，但是与还想要一起跳舞和比赛的朋友成立了FlowXL。实际上我们碰到最困难的问题是取新团名，可是花了我们六个月的时间才决定出来。

7 你有为了接下来任何赛事做准备吗?

有的，在年底我在拉斯韦加斯有一个Ronnie主持的表演赛，叫做 "Hong 10 Rounds: Las Vegas。"我会与十位B-Boy对战，这是我主要在准备的大比赛。在那之后有几场不同的比赛，但是因为现在的状况也不知道时间到时是否真的会发生。

8. 你最喜欢旅行的地方是哪里？

马达加斯加和挪威。我之前从未去过像马达加斯加这样的地方。一方面，人们可能认为它是一个发展中的国家，但那里的人们似乎真的很高快乐。那时我才意识到钱真的不是万能的。 当我身处在大自然时我想着，我真的从未来过像这样的地方。我们在很深山的地方，手机根本就无法使用。

我在2016年在名古屋举办的BC One后飞到挪威。当这活动结束后，我意识到我需要休息。我要求要看到极光，这一直是我愿望清单中的首位。当我到达那里时，恰好是狗拉雪橇季节的开始，所以我能够体验到这一点。我还偶然发现了一些像是国家地理节目的鲸鱼拍摄。在爬到高处后，我们终于抵达了地点，但是并没有看到极光。还好我们有留下来了一下，最终极光终于出现! 很开心能够达成这个愿望。

9. 你希望在职业生涯早期做过的一件事是什么？

如果真的要很诚实的话，我想我已经做到了所有我想做的事。我很努力追求所有的机会，因为我不想要有任何遗憾，所以并没有任何在职业生涯初期我想达到还没有达到的事情。但是如果真的要说的话，也许是把跳舞当职业代表的是很多牺牲掉的时间，我都为了要练习和参加比赛而减少了不管是与我家人或是朋友相处的时间。 由于我已经习惯了那种生活方式，当我回首往事时，我发现自己有点渴望与朋友和家人一起拥有的美好回忆。我希望我能有更多的那些回忆。

10. 现在breakdancing变得如此普及，有没有任何建议可以给那些想要踏入此职业的人？

我在这个圈子待了很长的时间，也遇过很多非常厉害的人才。但是太常发生的是许多人留下深刻印象，然后突然消失了。我想"哇! 这个人真的跳得很好。"然后你看到他们在放弃跳舞后在完全不同的领域工作。我太常看到了，最终，你永远不知道人们正在经历什么以及他们可能处于什么情况。他们甚至可能受伤了。这一路上会遇到很多困难，但如果你真的认为跳舞是你想走的路并且你可以克服这些困难，我真的相信有一天你会从中获得好处。我祝福每个人都能不放弃继续前行。

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