你不了解佩雷兹的11件事

当佩雷兹在进入F1一级方程式赛车第11个赛季时，在此，我们能够与11号车手坐下来轻松聊聊，并发现一些关于这位墨西哥籍车手鲜为人知的小秘密。 刚好11！ 似乎与我们的计划不谋而合。

1.他非常热衷高尔夫球运动

佩雷兹移居英格兰后，从17岁开始打高尔夫球，目前的差点是18，由于F1赛季每月打球不到1次的人来说，这已经是不错的成绩了。

我的第一次经历是，当我的一位朋友带我到练习场时，不久之后，我购买了第一次俱乐部套票。 但可惜的是，现在是F1赛季我没有太多时间，大概打了10次吧！。尽管在季后，我大概每周打个两次。我真的很喜欢。

2.他撞毁他的第一辆公路车

佩雷兹的第一辆公路车是雪佛兰（Chevvy），之前是他的姐姐和哥哥所拥有，但自从他开过后，就再也没有传承下来了。

“我当时正在参加足球比赛，但忘了带靴子，于是我赶回家。车子刚好在家，我决定以错误的方式驾驶，以为自己可以办得到，但有辆车从另一个方向驶过来，我们撞个正着。 最后，我父亲卖掉了那辆车，不过，我们3个兄弟姐妹都使用过了，它算是功成身退了。”

3.佩雷兹 投资股票

佩雷兹早上第一个使用的应用程序是CNBC，用来查看他在股票市场的投资情况。

一天非常好，一天又非常糟糕，就像赛车一样，不管你做什么，但结果才是重点。 Sergio Pérez

“我对股市很有兴趣，甚至还拥有一些股票。 如果你每天都在看它，那么你的情绪会起伏很大，一天非常好，一天又非常糟糕，就像赛车一样，不管你做什么，但结果才是重点。总之，我真的很喜欢，我认为投资是件好事。”

4.他把钱包不小心掉在老板霍纳的办公室

获邀到老板家吃饭后，他的钱包忘了带回家。我们问佩雷兹他拿回钱包时里面的东西都还在吗……他没确认或否认……

“我与Christian有个会面，然后直接飞返墨西哥。几天后，Christian打电话给我，告诉我钱包在他那里，当时，我还没意识到。不过这样也好，因为短时间内我不会再见到他了，所以我也不会花什么钱，反而是件好事！”

Checo And Christian Chat Trackside © Getty Images

5.马德里就像他的避风港

这么多年来，我们知道佩雷兹曾去过世界各地很多地方，所以我们想知道，如果他要在任何地方生活，会选择哪里。

“如果我可以在任何地方生活，我会选马德里。我真的很喜欢那里；西班牙的文化与墨西哥的文化非常类似。有一天我离开 F1，我想我们应该会先回到瓜达拉哈拉（Guadalajara）住一阵子。那是我太太的故乡，所以我们至少要回去那里住些日子。但我想我们会在两地轮流住。

6. 佩雷兹也许会有截然不同的职业

现在，我们不会在百万年前就猜出他对这个问题的回答，但是当被问及如果他不是F1车手，他想成为什么样的人时，佩雷兹表示：我想成为一名银行家或律师。他们都是非常刺激的行业，经常肾上腺素爆升，这就是我所说类似于赛车运动的缘故。

7. 洛杉矶银河足球俱乐部(LA Galaxy) 是 佩雷兹追踪的 ‘另一个’ 队伍

当他移居欧洲，到曼联时，那也是我第一次参加F1一级方程式比赛的时候。 Sergio Pérez 在墨西哥，佩雷兹追踪美洲俱乐部(Club América)，因为墨西哥足球运动员和好朋友Chicharito (Javier Hernández)就效力这支队伍，他喜欢的第2支足球队是洛杉矶银河队(LA Galaxy)。 Chicharito也是来自瓜达拉哈拉（Guadalajara），所以我们有共同的朋友。 当他移居欧洲，到曼联球队时，那也是我第1次参加F1一级方程式比赛的时候。所以，很高兴我们的职业生涯是同时起步的。

8. 佩雷兹 Pérez慈善基金会

佩雷兹于2012年在自己家乡瓜达拉哈拉（Guadalajara）成立了The 佩雷兹 Pérez Foundation的慈善机构，主要在帮助弱势族群，特别是儿童，这是让他感到颇为自豪的事。

“这很好，因为你可以帮助那些不幸的人。多年来，这个慈善机构，已经做了很多工作。例如，3年前，我们发生了一场严重的地震，我们提供了协助。帮他们家园重建。我对基金会所做的工作感到非常自豪。”

9. 他没有崇拜的偶像

很多运动员都说，没有促使他们想成为车手的偶像，而佩雷兹也不例外。“我并没有真正的偶像，我只是敬佩那些在工作和私领域中都很成功的人。”

Checo Arriving At The Track © Getty Images

10. 佩雷兹旅行很轻便

一些车手在旅行时蛮迷信的，其他车手总是必须随身带一些东西，但是佩雷兹只带一些必需品。

“参加比赛时，我只带护照和电话。曾经有位教练说：钱包、电话、护照，其他不重要。只要有，就够了。”

11. 他的足球英雄激励他选择＃11参赛

车手几乎总有一个非常有趣的原因选择他们的赛车号码，佩雷兹也不例外。

“当我开始参加卡丁车比赛时，有一位足球运动员正在为我喜欢的球队América俱乐部效力，那就是Ivan Zamorano。他是我的偶像，穿着11号球衣，所以很简单，我就选择这个号码。”

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