奥地利红牛Red Bull Half Court国际三对三篮球赛中国赛的第三场比赛，于9月12日来到首都北京，在著名的篮球地标五棵松Hi-park篮球公园展开角逐。最终，由张梓祎、闫帅等领衔的“开心球员”队取得北京站冠军，将与本场另外三支晋级队伍代表北京参加月底举办的全国总决赛，争夺前往土耳其的代表名额。

Red Bull Half Court在2014年始创于美国，并于2017年走向全球，在街球胜地举办地区选拔赛并选送代表队参加全球总决赛，让街球手们走出自己的街区，创造了一个全球街球文化交流的舞台。比赛采用国际篮联的标准三人制比赛规则，三分线内进球记1分、线外进球记2分，在10分钟内率先砍下21分的一方获胜并取得积分，并且在小组赛独创了累计得分最多的额外积分。每轮进攻时间仅有12秒，比常规的篮球比赛节奏更快、更具趣味性。一切只为得分，鼓励全力进攻，在球场上展现奥地利红牛勇敢无畏的精神。

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小组赛阶段，各队球员在找到状态上花了一些时间，对抗相对较为保守，北京劲旅“言午”甚至在首场比赛中轻敌不慎惜败民间挑战队“New Drug”。但随着比赛的推进、对场地的熟悉以及对对手的观察，较为有实力的队伍开始部署战略，展现真正的实力。

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进入半决赛后球场上的火花开始迸裂。首场半决赛由“中实商砼”对阵“天九共享”，“中实”在21号冀昱成的带领下占据上风；“天九”也不甘落后，最后贡献出一记超远命中的两分球，但未能挽回局面，以12:19负于“中实“止步四强。

第二场半决赛，“开心球员”对“BELIEF”，比赛前半程双方非常胶着，1:1的分数保持了近半场，双方的进攻成功率都很低；但中场过后张梓祎凭借快速突破对方防线，频频得分打破局面，最终“开心”以12:9晋级决赛。

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北京站最精彩的一场比赛莫过于最后“开心球员”与“中实商砼”对阵的决赛。双方在比赛前半程有来有回，“开心球员”一度落后近半分数，苦苦追赶，但在比赛最后一分钟时连进两个2分球将比分追平至10:10。在最后一分钟内，双方激烈拼抢，在最后10秒时将比赛结果拉至11:11，比赛拖入加时赛。面对加时赛的抢两分规则，双方都不愿突然死亡。张梓祎凭借精彩的假动作过人上篮先拿一分；两轮交手后，张梓祎面对冀昱成和马昊两名两米球员的防守，突破成功再拿一分，在生死战中逆转获胜。

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“开心球员”、“中实商砼”、“天九共享”与“BELIEF”四支战队将出战9月26日的全国总决赛，代表北京赛区与来自上海、广州、成都三个赛区的前四名队伍进行角逐，争夺全国冠军的桂冠以及代表中国赛区前往土耳其首都伊斯坦布尔参加全球总决赛的殊荣。

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2020年Red Bull Half Court计划于全球十余个国家和地区进行区域选拔赛，目前已有立陶宛、爱沙尼亚两个赛区完成选拔，并将陆续在俄罗斯、埃及、巴基斯坦展开区域选拔赛。比赛得到全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING和专业运动护具迈克达威McDavid的支持，中国赛得到了PUMA彪马与TISSOT天梭的支持。

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