奥地利红牛国际三人街头篮球赛广州站落幕，全国16强诞生
© 2020 Red Bull Half Court Beijing
9月19日，奥地利红牛Red Bull Half Court国际三对三篮球赛中国赛的第四场区域赛在广州洛克公园石岗路店举行，比赛汇集了颇有名气的球员以及篮球高手。最终以“佛山67”为首的四支队伍拿下全国16强的最后名额，将在9月26日与上海、北京、成都三个赛区的晋级队伍争夺全球总决赛的门票。
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Red Bull Half Court城市预选赛激战落幕 全国总决赛即将打响
Red Bull Half Court在2014年始创于美国，并于2017年走向全球，在街球胜地举办地区选拔赛并选送代表队参加全球总决赛，让街球手们走出自己的街区，创造了一个全球街球文化交流的舞台。比赛采用国际篮联的标准三人制比赛规则，三分线内进球记1分、线外进球记2分，在10分钟内率先砍下21分的一方获胜并取得积分，并且在小组赛独创了累计得分最多的额外积分。每轮进攻时间仅有12秒，比常规的篮球比赛节奏更快、更具趣味性。一切只为得分，鼓励全力进攻，在球场上展现奥地利红牛勇敢无畏的精神。
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小组赛首场就由劲旅“佛山67”对阵“一起飞”，比赛初始“一起飞”手感更热，“佛山67”在前几分钟落后，但通过队长钟显超的几次换人以及命中率极高的两分球，“佛山67”迅速实现反超并以16:12终结比赛；另外一场，“广深篮球”则拿下比赛上首个21分，击败“不太会打”。此后的小组赛有来有回，各支队伍的实力都有比较充分的发挥。
进入八进四后，比赛的节奏就如同夏末的广州天气一样黏腻胶着。八进四第一场由“佛山67”对阵“hunter”，进攻频繁比分死死咬住，面对强敌，“Hunter”防守非常积极；比赛还剩一分半时双方20:19，都是一球绝杀的状态，“hunter”要求暂停，但暂停结束后钟显超一个干净的带球过人突破，直接拿下比赛，“佛山67”成为首支拿到全国赛门票的广州赛区队伍。
第二场八进四“J.5m”以较大优势22:9击败“不太会打”晋级。第三场八进四，“一起飞”对阵“大院部落”，比赛格外胶着，犯规频频，双方在最后一分钟时仍17:17咬死，通过制造罚球机会争取拉开差距，最后时间段“一起飞”通过罚球领先一分，并在最后选择保守地留住球权，险胜挺进四强。最后一场八进四，“广深篮球”毫无悬念地以21:4带走对手晋级。至此，晋级全国总决赛的16支队伍已经全部诞生，来自天南海北的各路精英将在全国总决赛的球场上再较高下。
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两场半决赛同样势均力敌，在比赛的前半段都呈现出誓不放松的拼抢，对球员的体力、尤其是内线对抗性打法的球员体力消耗巨大，最终获胜者都凭借奇兵拿下比赛：钟显超灵动的突破再次将“佛山67”送进决赛；“广深篮球”最后则凭借黑色4号的一记两分球终结比赛，击败劲敌“J.5m”。广州站决赛由“佛山67”对阵“广深篮球”，面对在上一场半决赛中消耗巨大的“广深”，“佛山67”的梁嘉劲两分命中率很高，抓住对手没有体力杀入内线的机会拉开分差，最后由钟显超的绝杀，基本没有悬念地拿下广州站的冠军。
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2020年Red Bull Half Court计划于全球十余个国家和地区进行区域选拔赛，目前已有立陶宛、爱沙尼亚两个赛区完成选拔，并将陆续在俄罗斯、埃及、巴基斯坦展开区域选拔赛。比赛得到全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING和专业运动护具迈克达威McDavid的支持，中国赛得到了PUMA彪马与TISSOT天梭的支持。
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